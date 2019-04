El espectacular fracaso del proyecto piloto de reconocimiento facial puesto en marcha en Nueva York: 0% de rostros identificados

A lo largo del año pasado, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York puso en marcha un proyecto piloto para aplicar reconocimiento facial a todos los coches que transitasen por el puente Robert F. Kennedy (que une los conocidos barrios neoyorquinos de Manhattan, Queens y el Bronx).

Ahora, los responsables del organismo cuentan con datos sobre el éxito de la prueba: un 0% de éxito, según informa el Wall Street Journal. Peor que el 2% que Londres cosechó hace unos meses.

El mail filtrado, remitido a finales del pasado noviembre por un funcionario de la MTA a un alto cargo de la administración de Andrew Cuomo (gobernador de Nueva York), admite que tras finalizar el plazo inicial de pruebas, "el proyecto se ha completado sin ser capaz de detectar ninguna cara dentro de una parámetros aceptables".

Pese a ello, la MTA ha pagado 25.000 dólares a la multinacional francesa Idemia por el uso del fallido software de reconocimiento. La ciudad de Nueva York, sin embargo, tiene en marcha ya proyectos que recurren con éxito a esta tecnología para realizar vigilancia masiva.

Confusión política y 'obstáculos' tecnológicos...

Se suponía que las cámaras instaladas en el puente serían capaces de capturar los rostros de los conductores a través de sus parabrisas mientras circulaban, e inmediatamente identificarlos en tiempo real accediendo a bases de datos gubernamentales.

Eso fue, al menos, lo que el pasado mes de julio el gobernador Cuomo aseguró que se estaba logrando llevar a cabo, en unas declaraciones durante la ceremonia de finalización de las obras de renovación de varios de los túneles gestionados por la MTA.

Poco después, el entonces presidente de la MTA, Joe Lhota, justificó recurrir al reconocimiento facial como forma de poder perseguir a aquellos infractores de tráfico que tapaban las placas de sus matrículas.

Ahora, las autoridades no sólo han desautorizado a Lhota afirmando que el único objetivo del proyecto es el de luchar contra el crimen y el terrorismo, sino que reconocen que se han encontrado con varios "obstáculos" tanto a nivel técnico como de protección de la privacidad.

En este sentido Daniel Schwarz, de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, advirtió que existe una diferencia entre el uso de reconocimiento facial como herramienta de investigación y recurrir a esta tecnología como medio de "vigilancia omnipresente en tiempo real de todas las personas que pasen" por la zona.

.. pero el proyecto sigue adelante

Pese a la polémica, la MTA ha aclarado que tras dicha fase inicial, el proyecto no sólo sigue en marcha, sino que se han adquirido más cámaras para instalarlas en los puentes de Throgs Neck y Bronx-Whitestone. Este organismo (gestionado por el estado de Nueva York, no por el ayuntamiento de la ciudad homónima) controla de media cada día el tránsito de unos 900.000 vehículos a través de 7 puentes y dos túneles.

El WSJ cita declaraciones de Héctor Santos-Villalobos, investigador del Oak Ridge National Laboratory, en referencia a un reciente estudio publicado por él y otros compañeros en el que se afirman haber logrado reconocer con un 80% de precisión rostros de conductores, utilizando imágenes captadas a baja velocidad a través del parabrisas.

Pero Santos-Villalobos advierte, sin embargo, que la tecnología aún tiene que avanzar para ser capaz de lograr algo similar cuando se circula a gran velocidad.

Vía | Wall Street Journal

Imagen | Metropolitan Transportation Authority of the State of New York