La tecnología en el Mundodisco (I)

** Este aparato se suministra sin garantía de ningún tipo en cuanto a fiabilidad, exactitud, existencia o capacidad de desempeñar ninguna actividad en particular y Productos Bioalquímicos no garantiza, implica o hace afirmación alguna sobre su mercabilidad para ningún propósito particular, y no será considerado responsable ante usted ni ante ninguna otra persona, entidad o deidad respecto a ninguna pérdida o daño causado por este aparato o por cualquier intento de destruirlo golpeándolo contra una pared o tirándolo a un pozo o de cualquier otra forma, y además da por hecho que usted indica su aceptación de este acuerdo o cualquier otro acuerdo que pueda sustituirle en cualquier momento por el hecho de estar a menos de diez kilómetros del producto u observarlo con un telescopio o cualquier otro medio porque es usted un idiota al que se puede estafar tan fácilmente que aceptará felizmente unas condiciones arrogantes y unilaterales en un cacharro inútil que jamás aceptaría en una bolsa de galletas para perros y lo utiliza bajo su propia responsabilidad.