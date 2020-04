El mítico 'juego de la vida' del matemático John Conway sigue siendo uno de los problemas clásicos de programación 50 años después

De John Horton Conway (Liverpool, 1937) se han dicho muchas cosas, pero hay una especial que Donald Knuth, leyenda de la programación, mencionó en un relato corto: "le dijo a los números, "creced y multiplicaos", y así lo hicieron, porque entre otras muchas cosas este prolífico matemático inglés se inventó un nuevo sistema numérico, el de los números surreales, infinitamente grandes e infinitesimalmente pequeños.

Para los programadores, no obstante, Conway es célebre sobre todo por su trabajo en teoría de juegos y, en concreto, por la creación del "juego de la vida" en 1970, un autómata celular que mantiene una fuerta analogía con la máquina de Turing: todo lo que se puede computar algorítmicamente se puede computar en el juego de la vida. El juego de la vida ha tenido una relevancia espectacular entre los desarrolladores, y para algunos se convirtió en una obsesión durante los 70 y parte de los 80.

Varios han sido los mensajes en Twitter que apuntaban al fallecimiento el pasado 11 de abril de Conway debido al COVID-19. La noticia no ha sido confirmada oficialmente, pero tanto su biógrafa, Siobhan Roberts, como uno de sus colegas matemáticos, Colm Mulcahy, apuntaban al triste suceso.

Not yet. Three of the people who told me heard it from his ex wife Diana. Two knew it was imminent since he fell ill on Wednesday. https://t.co/zO5EcQwtTr