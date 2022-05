La Vía Láctea como nunca la hemos visto, en 15 impresionantes fotografías: Milky Way Photographer of the Year 2022

La Vía láctea es uno de los sueños de muchos fotógrafos. Es uno de los mayores espectáculos de la noche. Y ahora empieza la temporada en la que mejor se puede ver. Para inspirarnos tenemos la quinta edición del “Milky Way Photographer of the Year” organizado por Capture The Atlas.

Este año, Capture The Atlas, la web organizadora del concurso, ha premiado 25 fotografías que nos ayudan a recorrer el mundo entero, desde España a Australia, pasando por Chile, Argentina, Egipto o China. Para verla tenemos que estar de enero a noviembre en el hemisferio sur y de febrero a octubre en el hemisferio norte. Y siempre será más espectacular los meses de mayo y junio. Y su historia mitológica es increíble:

La leche de Juno convertía a quienes la tomaban en inmortal, algo que Júpiter sabía por lo que él mismo habría colocado allí, o bien a Hércules, hijo del dios y de una mortal Alcmena, o a Mercurio, hijo de Júpiter y de la ninfa Maia. En cualquiera de los dos casos Higinio narra como la diosa, enterada del engaño, lanzó al niño lejos y su leche se derramó (en el caso de Hércules fue la fuerza y el ansia del niño lo que hicieron despertar a la diosa).

El reto de fotografíar la Vía Láctea

Lo más complicado es encontrarla en el cielo sin contaminación lumínica, en una noche despejada. Luego hay que aprender la técnica y por último, tener un buen trípode. Es verdad que hay cámaras específicas, pero algunas de estas fotografías están hechas con máquinas sencillas como un Nikon D610 o una humilde Nikon D5500.

Ahora mismo puedes encontrar la Vía Láctea con una aplicación (aunque es más emocionante de otra forma). Solo tienes que dar tus coordenadas y te dirá dónde tienes que enfocar. Luego una cámara que responda bien por la noche, con un sensor grande, un objetivo lo más luminoso posible (f 2,8), un trípode que aguante los vientos de la noche y listo.

'Rising from the dust' Lorenzo Ranieri Tenti, uno de los premiados en la edición del año pasado

Si la encuentras, tienes que fijar la cámara al trípode, abrir el diafragma al máximo, subir el ISO a 6400 y abrir el obturador durante un mínimo de 10 segundos... El mejor truco para saber cómo exponer es hacer caso de la regla del 500.

Cinco fotógrafos españoles entre los premiados

Este año han resultado premiados 5 fotógrafos españoles: Rubén Vela, Efrén Yanes, Jose Manuel Galvan Rangel, Alberto Enisosbajas Moreno y Daniel Viñé.

Sus imágenes ilustran diversos espacios libres de contaminación de la península y las islas, como La Palma, Tenerife, el Torcal de Antequera, Extremadura y Picos de Europa.

Winter Dreams' Ruben Vela

La Vía Láctea de invierno en las montañas de los Picos de Europa, en el norte de España. Después de una fuerte nevada, pude disfrutar de una increíble noche de fotografía en completa soledad. Las condiciones eran complicadas. Para llegar al lugar, primero hice el camino sin mi mochila, ya que incluso con raquetas de nieve, me estaba hundiendo en la nieve hasta las rodillas. Una vez allí, todo cobra sentido: la Vía Láctea invernal, las montañas, la nieve, la soledad… Y de regalo, una estrella fugaz cruzó mi objetivo mientras capturaba esta panorámica. Las formas de la nieve, las montañas y la Vía Láctea invernal crearon una escena mágica que será difícil de olvidar.

'A Balcony To The Stars' Efren Yanes

Tenerife, en las Islas Canarias, tiene muchas cuevas costeras. Llevaba tiempo planteándome hacer esta foto. El primer paso fue planificar la visibilidad de la Vía Láctea y ver si era posible ver el centro galáctico desde el interior de la cueva. Hice dos intentos, pero ambos fueron infructuosos ya que, para entrar a la cueva, la marea debe estar baja y las condiciones del mar deben ser perfectas. Finalmente, todas las condiciones se alinearon y pude tomar la foto, agregándome como una figura humana para dar un sentido de escala. Tuve suerte, ya que este es uno de los pocos lugares costeros de Tenerife donde apenas hay contaminación lumínica.

'Path To The Past' Jose Manuel Galvan Rangel

Paraíso Natural, así podría describirse la comunidad de Extremadura. Pués no solo la flora y la fauna de esta olvidada región son espectaculares, también lo son sus cielos, cielos repletos de millones de estrellas que parecen encenderse cuando cae la noche, limpios de contaminación y de luces parásitas de las grandes urbes. Dada la calidad de los cielos de Extremadura, numerosas son las reservas Starlight de las que se puede disfrutar en estas agrestes tierras y numerosos son los astrofotógrafos que la eligen como destino predilecto para practicar su afición. En esta ocasión, la fotografía mostrada ha sido realizada en un recóndito pueblo al suroeste de dicha comunidad, Salvatierra de los Barros. Un lugar prácticamente desconocido para al mundo hasta ahora, en el cual nos encontramos con un imponente castillo de propiedad privada que lleva en pie, bajo la luz de las estrellas, desde el siglo XV.

'Erosion At Night' Alberto Enisosbajas Moreno

El Torcal de Antequera es uno de los parques naturales más bonitos de España. Es un paisaje único que fácilmente podría ser el escenario de una película de ciencia ficción, con abundantes rocas que han sido erosionadas por el paso del tiempo, en una zona que estuvo bajo el mar hace miles de años. Lo que más me gusta hacer en el parque es enmarcar formaciones rocosas con nuestra Vía Láctea. Para tomar esta fotografía, seguimos un sendero y trepamos por unas piedras para acceder a una zona escarpada llamada «Arco del Arriero», donde el agua y la erosión han esculpido una formación rocosa con forma de dinosaurio. Los fotógrafos locales llaman a esto “la magia del Torcal”, infinitas formas que cada uno interpreta según su imaginación.

'Secrets Of The Night' Daniel Viñé

Fui a este fantástico lugar en Picos de Europa con mi amigo y fotógrafo Felipe Souto. Para capturar esta foto, empezamos a caminar con todo nuestro equipo fotográfico: cámara, trípodes, star tracker y todo lo que necesitábamos para dormir en la montaña. Después de varias horas de caminata, pudimos acampar y comenzamos a explorar la zona en busca de composiciones. No había tiempo que perder, ya que faltaba poco para el anochecer. La vista era épica; solo teníamos que buscar un primer plano bueno y potente. Encontré un lugar que me encantó, tenía un pequeño círculo de flores y estaba rodeado de piedras y montañas. Si apuntaba mi cámara hacia el sur, la Vía Láctea aparecería en la cara norte de los “Picos de Europa”. Hice una panorámica al final de la hora azul para obtener la mayor cantidad de detalle en el primer plano. Más tarde en la noche, usé el star tracker y mi cámara astromodificada para hacer la panorámica de 7 fotos del cielo.

El resto de los premiados en el 'Milky Way Photographer of the Year 2002'

Vamos a ver algunos de los demás premiados que han recorrido el mundo entero para verlo de otra forma bajo la luz de las estrellas con la presencia única de la Vía Láctea.

'Ice Age' Alvin Wu

'The Rocks' Rachel Roberts

'Starlit Needle' Spencer Welling

'Winter Sky Over The Mountains' Tomas Slovinsky

'The Milky Way Arching Over The Pinnacles Desert' Trevor Dobson

'Framing Atacama´s Hidden Nightscapes' Cari Letelier

'The Salt Road' Alexis Trigo

'Milky Way Arch In The Morning Hours Of Spring' Egor Goryachev

'House Of Lavender' Benjamin Barakat

'Vinchina Blue Nights' Gonzalo Javier Santile

Si quieres ver todas las ganadoras, puedes consultarlo en la página del concurso. Seguro que después de ver todas las fotos premiadas no dudais en pillar la cámara, perderse en la montaña y buscar la Vía Láctea allí dónde esté.