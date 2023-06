Soy fotógrafo profesional y he probado el relleno generativo de Photoshop. Así creo que va a cambiar nuestro futuro

Hace una semana todo cambio en el mundo de los programas de edición de imagen. Adobe presentó en la nueva versión beta de Photoshop el relleno generativo, una nueva herramienta de inteligencia artificial que permite generar imágenes a partir de los prompts o dejándole solo para que interprete lo que falta en la fotografía. Vamos a ver cómo funciona y qué supone para los fotógrafos.

En los últimos meses, la inteligencia artificial está facilitando nuestro trabajo, hasta el punto de que muchos pueden pensar que los fotógrafos no vamos a ser necesarios. Siempre pasa lo mismo cuando surge una novedad semejante. La sociedad cambió ante la aparición del fuego, la imprenta o internet y no le quedo más remedio que evolucionar.

En lo que respecta a la fotografía, todos hemos oído hablar o hemos probado ya diferentes IA como Stable Diffusion, Dall-E o Midjourney. Pero lo que promete cambiar todo es el nuevo Relleno generativo incluido en la suscripción de Creative Cloud de Adobe. Y vamos a ver el porqué.

¿Qué es Relleno generativo?

La inteligencia artificial desarrolla algoritmos y sistemas para equipararse a la inteligencia humana. Por ahora es una recopilación de experiencias, pero se está entrenando para ofrecer cada vez mejores resultados. En el caso de la fotografía nos permite varias cosas, desde mejorar el conjunto, quitar el ruido, identificar los objetos para una mejor selección y sobre todo, generar imágenes a partir de una descripción, los famosos prompts.

Adobe ha tirado la casa por la ventana y, de momento, ofrece el relleno generativo con la suscripción mensual en la nueva versión beta. Además, si no quieres pagar la licencia de Adobe, puedes entrar directamente en el origen de todo, que es Adobe Firefly y trabajar con el Relleno generativo a coste cero, pero con muchas menos posibilidades.

El relleno generativo no se distingue en pequeños tamaños

Y recientemente ha anunciado que integra esta herramienta dentro de Adobe Express, una aplicación todo en uno para la creación de contenidos. Generative Fill, como se llama en inglés, une los motores de Photoshop y Firefly para conseguir todo tipo de imágenes con aspecto fotográfico y añade la posibilidad de poder editarlas con el famoso editor de imágenes.

Lo más llamativo es que reconoce lo que está viendo y genera imágenes nuevas sin tener que indicarle absolutamente nada. La fotografía que abre el artículo es pura interpretación de la máquina y yo no he intervenido para nada.

Cómo activar Relleno generativo en Adobe Photoshop (versión beta)

Lo primero es tener una licencia de Creative Cloud. Una vez dentro de la aplicación, tenemos que ir al menú Aplicaciones y buscar en la columna de la izquierda Aplicaciones de versión beta. Y ahí damos a Instalar Photoshop (Beta). Después de probarlo en varios ordenadores, con cualquier sistema operativo, he observado varios problemas para la instalación o funcionamiento que paso a exponer y resolver:

No tenemos más de 18 años o Creative Cloud no sabe cuál es nuestra edad. Así que tenemos que entrar en nuestro perfil de Adobe y comprobar que no te has quitado años. Extrañamente, funciona todo más rápidamente si cambias la fecha en Adobe Behance. No te has bajado la última versión de la versión Beta. Instala la nueva y verás cómo funciona todo. No has hecho ninguna selección para que se active el Relleno generativo. Solo tienes que utilizar cualquier herramienta de selección y la opción Relleno generativo estará activa tanto en la nueva barra de tareas contextual o en el menú Edición>Relleno generativo.

Aquí empieza todo

Una vez superado cualquier problema, seguro que puedes empezar a experimentar con esta potente IA. Por supuesto no se me ha olvidado, si nada funciona, muchas veces con apagar y encender todo se soluciona.

Trabajar con el Relleno generativo si eres fotógrafo

Pocas veces se ha visto tanta aceptación acerca de una nueva herramienta de Adobe. Los resultados cada vez son más llamativos. Pero si ganas dinero con tu trabajo fotográfico tienes que estar atento a lo que viene a continuación. Esta herramienta está en fase beta, es decir, nos están empleando gratis para probarla y descubrir cualquier fallo, somos conejillos de indias. Esperemos que luego no cobren más por la licencia mensual cuando llegue la versión 24.6.

Relleno generativo solo da imágenes con una resolución de 1024x1024 píxeles. ¿Qué quiere decir esto? Que la resolución no es su fuerte y que si trabajamos con imágenes grandes la diferencia de calidad será notable. Lo notaremos en el detalle fino. Eso sí, si compartimos las imágenes por el móvil no se apreciará este problema.

Algo está mal pero...

Tampoco es muy bueno a la hora de inventarse rostros. Y las manos son su gran problema (aunque no podemos olvidar que está aprendiendo y va por buen camino). Sin embargo, en un paisaje es prácticamente perfecto, sobre todo si somos capaces de pensar qué hará cuando se presente oficialmente.

Y por ahora solo funciona en inglés, así que si no dominas el idioma de Shakespeare, no tendrás más remedio que acudir a DeepL o cualquier otro traductor automático. Lo podemos usar para inventar imágenes desde cero, para rellenar espacios y para cambiar zonas de la fotografía. La clave para que funcione perfectamente es, aparte de estar conectados a internet, hacer la mejor selección posible.

Generar imágenes desde cero

Tenemos que crear un archivo nuevo. Para empezar recomiendo hacer un lienzo pequeño, de 1920x1080, por ejemplo.

A continuación seleccionamos todo el lienzo con Ctrl-(Cmd)-A. Así activamos Relleno generativo. En esta ocasión no hace falta una descripción detallada, con numerosas claves y prompts negativos. Solo hay que rellenar la casilla con una mera descripción en inglés. De hecho en Adobe no recomiendan más de ocho. En mi caso he puesto "An aqueduct in the middle of the mountain with a river in the foreground". Cuantas menos palabras, mejor.

En apenas 20 segundos tenemos esta interpretación de mis indicaciones

En apenas 10-20 segundos, se genera una capa generativa con una interpretación de lo que hemos escrito. Pero no solo eso, tenemos dos opciones más. Y si los resultados no nos gustan, podemos dar de nuevo al botón Generar en la ventana Propiedades para tener otras tres opciones.

Estas nuevas capas generativas, identificadas con un icono como los objetos inteligentes, son perfectamente editables. Es decir, podemos hacer con ellas lo que hacemos con una capa normal. Y esta es una de las grandes ventajas de la nueva herramienta.





Las nuevas capas generativas

Rellenar espacios

Es una de las funciones que más ha llamado la atención a propios y extraños. Es muy divertido ver a los gurús del programa con la boca abierta, como le sucede a Terry Lee White.

Para la prueba hemos descargado el retrato de Giovanna Tornabuoni. Como queremos que el cuadro quede bien en la portada voy a darle una orientación horizontal.

No tengo más remedio que ampliar lienzo. Hay muchas formas de hacerlo, pero prefiero hacerlo con la función del menú Imagen>Tamaño de lienzo. Ahí decido ampliarlo por la izquierda, modificando la anchura, sumándole más píxeles y cambiando el punto del ancla a la derecha.

Sin palabras

Aquí empezó todo

A continuación marco la herramienta Marco (M) y selecciono todo el lienzo blanco mordiendo un poco el extremo del cuadro. Este punto es fundamental para lograr buenos resultados.

Solo queda ir a Edición>Relleno generativo y sin escribir nada dar a Generar. Es impresionante cómo inventa toda una escena con la única referencia del cuadro, sin tener que decirle nada. Es una IA que reconoce las formas y las tonalidades como ninguna otra. El único problema que podemos tener es que no sabemos cuando parar de ampliar nuestras fotografías o nuestros cuadros. Es impresionante lo que consigue nada más empezar.

Cambiar zonas de las fotografías

En último lugar, vamos a ver cómo cambiar con Relleno generativo una fotografía de un grupo de amigos. Si queremos quitar a alguien, esta IA es perfecta para solucionarlo.

La imagen original

El secreto, el único secreto, es hacer una selección amplia con la herramienta Lazo (L) y mordiendo un poco el borde las cosas que rodean al objeto, persona o cosa que queremos quitar.

La selección que siempre tenemos que hacer

En este caso vamos a quitar al segundo chico empezando por la derecha. Con Lazo, hago una selección amplia y no me olvido de sus manos. Es importante seleccionar en este caso un poco de las chaquetas de las chicas.

Vamos a Edición>Relleno generativo y damos al botón Generar. Sin poner nada. Y listo.

Resultado final

En este caso también he puesto un sombrero rojo a la chica de amarillo. Lo más importante es hacer una selección en función de lo que le vamos a pedir. Si queremos ponerle una boina, la selección será aplanada. Pero si quiero un sombrero de copa, tendrá que ser alargada.

Y si quieres tenerlo en una capa nueva, para editarla por separado, lo interesante es ir a Edición>Relleno generativo en vez de hacer clic en la nueva barra de tareas contextuales. Si no siempre trabajará en la misma capa. Una vez hecha la selección, escribimos lo que queremos y dar a Generar. Es tan buena que reconoce la dirección de la luz, nos da sombras y todo lo que necesario para que quede natural.

El relleno generativo para los fotógrafos

Cualquier adelanto, cualquier herramienta que nos ayude a mejorar nuestro trabajo siempre será bien recibido. Y sería absurdo no utilizar la tecnología para ofrecer un resultado mejor a nuestros clientes.

Pero se están echando las campanas al vuelo demasiado pronto, imaginando lo que todavía no es. Un buen fotógrafo no necesita inventar nada, simplemente porque en el momento del disparo ya ha hecho gran parte de su trabajo. Evidentemente no es lo mismo la fotografía personal, que la de moda o que la inmobiliaria. Cada rama necesita una serie de herramientas para ofrecer su mejor cara. Lo que importa es el resultado final.

¿Café real o imaginario?

Los fotógrafos profesionales damos al cliente lo que nos pide. Si quiere detalle en luces y sombras, hacemos un HDR evitando el efecto pictórico; si nos pide una fotografía de estudio con los colores perfectos, calibramos nuestros equipos y luces. Y si tenemos que hacer algo que no ha salido bien en el disparo, lo haremos (siempre y cuando quede perfecto). Es cierto que muchas veces, por motivos ajenos a nosotros, no conseguimos lo que buscamos.

Así que el relleno generativo y las demás herramientas de inteligencia artificial que nos ofrece Adobe son una bendición. Pero le queda mucho camino que recorrer. Si el trabajo es para las redes sociales, donde impera el pequeño formato, podemos entregar muchas cosas. Pero todo cambia si necesitamos grandes ampliaciones.

Hoy por hoy, el relleno generativo no da resultados profesionales. Esa resolución de 1024x1024 px es insuficiente para una copia de tamaño folio, ni siquiera para un 10x15 cm. Pero si es para un reel de una red social, es prácticamente perfecto.

Los problemas más graves vienen del tamaño, lo que provoca que las texturas, la nitidez, no sean suficientemente buenas. Se nota que hemos pegado algo. Sin embargo, es impresionante cómo ve la dirección de la luz y cómo respeta el equilibrio de blancos. Creo que no tiene mucho sentido, porque todo lo hace en la nube, pero he notado una mejor calidad en los equipos con tarjetas gráficas más potentes. En ordenadores antiguos los resultados tardan más en salir y la calidad final me parece un poco peor.

El problema de las texturas

Todavía no he entregado nada a mis clientes con IA. Más que nada porque siempre he procurado que el disparo sea inmejorable, para luego no pasarme horas delante de la pantalla. Sigo haciendo los mismos ajustes de luminosidad que hacía con la ampliadora, pero de forma más eficiente. Eso sí, cuando vea que la calidad que ofrece es profesional, y si el cliente me lo pide o hay algo que no he podido controlar durante la sesión, no dudaré en utilizar el relleno generativo.

En el futuro seguro que tendremos más novedades, que se integrará mejor con las capas de ajuste, que podremos moverlas sin ocasionar un desastre, y sobre todo, serán más grandes. Será la herramienta de generación de imágenes favorita de los fotógrafos si da esta calidad ya en la versión beta.

Eso sí, una cosa será lo que se hace con esta herramienta de IA y otra cosa será la fotografía, donde lo único que la diferencia de las demás manifestaciones artísticas es que es necesario estar ahí en el momento del disparo. Esto es otra cosa. Impresionante, eso sí.

