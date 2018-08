Nikon vs Sony: la inminente batalla en el mercado de las cámaras sin espejo Full Frame anticipa buenos tiempos para los usuarios

La respuesta de Nikon se ha hecho esperar. Los aficionados a la fotografía confiábamos en que tarde o temprano Canon y Nikon entrarían con fuerza en el mercado de las cámaras fotográficas sin espejo y con sensor Full Frame para hacerse con una porción de un pastel del que durante los últimos años ha dado buena cuenta Sony. Y, por fin, Nikon ya tiene listas las dos cámaras que aspiran a incomodar a la familia A7 de Sony.

Las nuevas Z7 y Z6 de Nikon llegarán al mercado a finales de septiembre la primera, y en noviembre la segunda, pero ya las conocemos con el suficiente nivel de detalle para vaticinar que van a medirse con las cámaras de Sony de tú a tú. Y esta es una noticia realmente buena para los usuarios. Para los fans de Nikon porque podrán reutilizar sus objetivos si deciden hacerse con una de estas cámaras. Y para todos los demás porque una mayor competencia probablemente acarreará un ritmo de desarrollo más rápido y unos precios más bajos que afectarán a todos los actores implicados.

Cámaras para entusiastas, pero con vocación profesional

Las cámaras de sistema compacto (CSC) con captador Full Frame no están hechas para todos los públicos. Ni por precio, que es relativamente elevado, ni por prestaciones, que en muchos terrenos les permiten codearse con los modelos decididamente profesionales. Son, en definitiva, cámaras atractivas para entusiastas que buscan una solución capaz de rivalizar en muchos frentes con las profesionales, lo que también las hace muy apetecibles para los profesionales de la fotografía que buscan un segundo o un tercer cuerpo. Incluso pueden dar la talla como primer cuerpo en algunos escenarios de uso.

En este contexto es evidente que la llegada los nuevos modelos de Nikon es una muy buena noticia (si queréis conocer sus características con todo lujo de detalles os sugiero que echéis un vistazo al artículo que os hemos preparado). Los usuarios que estaban pensando en hacerse con una «sin espejo» Full Frame tienen dos opciones más a su disposición que, sobre el papel, parecen diseñadas expresamente para intimidar a la A7 III y la A7R III de Sony.

Y es que, como podéis ver en el «frente a frente» que han publicado nuestros compañeros de Xataka Foto, estas cámaras de Nikon y Sony tienen unas especificaciones realmente similares. Incluso se espera que tengan un precio bastante parecido. La Z7 parece destinada a competir de lleno con la A7R III, y la Z6 con la A7 III. Eso sí, los modelos de Nikon llegan al mercado en un momento de gran fortaleza para las cámaras CSC Full Frame de Sony.

La actual iteración de estas últimas está granjeándose valoraciones muy positivas en los análisis de los medios especializados. Además, son unas cámaras bien conocidas por los usuarios y cuentan con el empaque que les da un recorrido que ya va por la tercera generación, con todo lo que esto conlleva en lo que concierne al afinado de los elementos más sensibles de estas cámaras. La inercia que tiene Sony en este terreno es un punto a su favor, de eso no cabe duda.

Pero Nikon, a pesar de haber llegado a este segmento de mercado mucho más tarde, también tiene bazas a su favor. Y son importantes. Una de las más evidentes es el respaldo de una comunidad de usuarios fiel que confía y cree en la marca. Y otra baza muy relevante, que os adelanté unos párrafos más arriba, es la posibilidad de que los usuarios que ya tienen uno o varios cuerpos de Nikon y una colección de ópticas más o menos numerosa y de buena calidad puedan utilizar sus objetivos con una cámara más compacta.

Algunos claroscuros y una Canon que sigue agazapada

Aún no hemos tenido ocasión de probar las nuevas cámaras sin espejo y con sensor Full Frame de Nikon, por lo que en realidad no sabemos con qué autoridad van a poder medirse con las cámaras de Sony. Aun así, sus especificaciones exponen algunas características que no han sido bien recibidas por algunos usuarios, como son la presencia de una única ranura para tarjetas XQD, que no son precisamente las más populares, y una autonomía para 300 disparos que puede ser insuficiente en algunos escenarios de uso.

Por lo demás, las Z6 y Z7 de Nikon, a priori, pintan bien. Eso sí, no tienen ninguna característica realmente diferencial que no podamos encontrar en otros modelos, de Sony u otras marcas, con una ambición similar. En cualquier caso, tendremos que esperar hasta que caigan en nuestras manos para emitir un veredicto con fundamento y comprobar si realmente han llegado para plantar cara a las «sin espejo» Full Frame de Sony.

Y… ¿qué pasa con Canon? Lo más razonable es pensar que va a seguir los pasos de Nikon. Incluso resulta plausible que la tercera compañía en discordia dé un paso hacia delante en breve. De lo contrario comenzaría demasiado rezagada en una carrera en la que sus dos rivales hace tiempo que dejaron atrás la línea de salida. Especialmente uno de ellos, Sony. Así que estaremos atentos y os seguiremos contando tan pronto como tengamos alguna confirmación al respecto.

Nos encantaría conocer vuestra opinión acerca de las nuevas cámaras de Nikon y de la situación en la que se encuentra actualmente el segmento de las «sin espejo» con sensor Full Frame, así que os invitamos a que la compartáis con nosotros utilizando los comentarios del artículo.

En Xataka Foto | Nikon Z6 y Z7, toda la información sobre las esperadísimas cámaras sin espejo con sensor full frame de la firma nipona