GoPro Hero12 Black: una cámara de acción que se renueva a lo grande con un salto en autonomía y calidad de imagen

Como cada año por estas fechas, GoPro ha actualizado su cámara de acción más ambiciosa. La nueva Hero12 Black es una realidad, y llega con un conjunto de características evolutivas que mejoran algunos de los puntos débiles más señalados de su antecesora, la Hero11 Black.

La esencia del modelo gira en torno a dos puntos clave para atraer a los usuarios: un salto a nivel de autonomía y, como era de esperarse, mejor calidad de imagen. Veamos detalladamente cada apartado de la cámara que pretende seguir siendo una opción destacada en el mercado.

La batería ahora dura más, mucho más

Ya lo decíamos en el análisis de la Hero11 Black del año pasado. Pese a los cambios a nivel de software, la batería se consumía volando. Al igual que el dispositivo que llega para suceder, la cámara tendrá dos baterías (estándar y Enduro), pero añadirá otras mejoras enfocadas en la autonomía.

Según cuenta GoPro, su nueva cámara será capaz de duplicar el Longer Runtime (período de grabación sin interrupciones). En concreto, la autonomía se situará en 70 minutos para capturas a 5,3 K y 60 fotogramas por segundo y en 58 minutos para 4K y 120 fotogramas por segundo.

También habrá un modo de larga duración de 155 minutos, limitado a grabar a 1080 p y 30 fotogramas por segundo (con Hypersmooth activado).

Recordemos que la batería Enduro fue presentada en 2021 con el objetivo de ofrecer tiempos de grabación extendidos y rendimiento mejorados en temperaturas bajas en comparación con las baterías estándar de GoPro. En principio se vendía por separado, pero desde la generación anterior se incluye en la caja.

Esta año, como decimos arriba, GoPro también se han esforzado en mejorar el apartado de calidad de imagen. Parte de la apuesta para conseguirlo ha sido incorporar un formato de vídeo de alto rango dinámico (HDR) que funciona capturando varias exposiciones de una vez.

No debemos olvidarnos de que estas cámaras de acción no solo pueden capturar vídeo. Desde hace generaciones que además son una alternativa interesante para sacar fotos. Este apartado, no obstante, no ha recibido grandes cambios: seguimos teniendo la posibilidad de hacer capturas a 27 MP.

El sistema HyperSmooth también se ha actualizado. Ahora alcanza la versión 6.0 e incluye una función llamada AutoBoost que analiza una escena hasta cuatro veces más que la generación anterior para mejorar estabilización de imagen, incluso en un campo de visión amplio. Horizon Lock, por su parte, mantiene la vista centrada cuando la cámara se mueve en un ángulo de 360 grados.

La firma ha seguido un camino continuista con su sensor de imagen. Una vez más nos encontramos con una relación de aspecto 8:7 que da vida a todo lo mencionado anteriormente. En GoPro saben que plataformas como Instagram con Reels y TikTok han hecho que los vídeos en vertical se vuelvan tendencia, así que han respondido con una función llamada “vídeo vertical”.

En concreto, podremos grabar en vertical si tener que cambiar físicamente la orientación de la cámara. En el nuevo selector de relación de aspecto podremos elegir entre Widescreen, Vertical o Full Frame. La pantalla también nos permitirá acceder de manera rápida a los modos de captura.

La GoPro Hero12 Black llegará acompañada “Max Lens Mod 2.0”, un lente accesorio que ofrece un campo de visión mucho más amplio para lograr una experiencia más inmersiva. El dispositivo se coloca delante del lente tradicional de la cámara. Como podemos ver, ahora contamos con algo más que el lente digital HyperView.

El año pasado la GoPro Hero11 Black llegó con la novedad de la profundidad de color de 10 bits. Este año han presentado algo que han decidido llamar GP-Log. Se trata de un accesorio que promete crear un perfil de color logarítmico más preciso. Se trata, como podemos ver, de una solución destinada a los usuarios más profesionales.

La cámara también es compatible con micrófonos y auriculares inalámbricos (a través de Bluetooth, que nos permitirá conectar hasta cuatro dispositivos simultáneamente). Podremos grabar, por ejemplo, el audio de la cámara y del micrófono al mismo tiempo.

Precio y disponibilidad de la GoPro Hero12 Black

La nueva GoPro Hero12 Black ya se puede reservar en la página del fabricante y estará disponible en España a partir del 13 de septiembre. Los precios sin suscripción GoPro son los siguientes:

GoPro Hero12 Black: 449,99 euros

GoPro Hero12 Black + accesorios: 535 euros

GoPro Hero Black + lente Max 2.0: 558,98 euros

Imágenes: GoPro

