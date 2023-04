Un árbol volador, una silla vacía y "nuestra guerra": las espectaculares fotografías de los Sony World Photography Awards 2023

La World Photography Organisation ha anunciado al Photographer of the Year de los prestigiosos premios Sony World Photography Awards 2023 en una ceremonia en Londres. El premio principal ha sido concedido al fotógrafo Edgar Martins (Portugal) por su serie 'Our War' (Nuestra guerra), un trabajo que recuerda a su amigo, el fotoperiodista Anton Hammerl, asesinado durante la guerra civil libia en 2011.

Es uno de los premios de fotografía más importantes desde el punto de vista económico, ya que el ganador recibe 25.000 dólares y un equipo fotográfico de Sony. Incluye también una exposición individual que se podrá ver el año que viene en la celebración de los Sony World Photography Awards.

Un concurso con multitud de premios

La serie del portugués Edgar Martins destacó entre los diez ganadores de la categoría del concurso Professional. También han anunciado el segundo y tercer puesto de cada categoría y los ganadores globales de los premios de los concursos Open, Youth y Student.

Una novedad de este año es el premio a la sostenibilidad, que ha sido para Alessandro Cinque (Italia). Es una colaboración con la fundación de Naciones Unidas y la iniciativa Picture This de Sony Pictures.

Dotado con 5.000 dólares, es un reconocimiento a las historias, personas u organizaciones que estén relacionadas con alguno de los Objetivos del desarrollo sostenible medioambiental de las Naciones Unidas.

Si quieres ver la exposición para disfrutar de todos las obras ganadoras, no te quedará más remedio que ir a verla a Somerset House, un edificio que está muy relacionado con la historia de España, pues ahí se firmó un tratado para poner fin a la guerra anglo-española en el siglo XVI.

Se puede visitar hasta el 1 de mayo de 2023. Hay 200 fotografías en papel y cientos más en formato digital para que se vean representados la mayoría de los participantes. Y si quieres ver más, está expuesto el trabajo de la prestigiosa fotógrafa japonesa Rinko Kawauchi, dentro de la Outstanding Contribution to Photography de este año.

El ganador Edgar Martins y su serie 'Our war'

La serie 'Our War' de Edgar Martins es un homenaje a un amigo, el fotoperiodista Anton Hammerl, asesinado el 5 de abril de 2011 por la milicia del gobierno durante la guerra civil libia.

Intentó encontrar de todas las formas posibles el cuerpo de su amigo. Entró en el país con un contrabandista, pero le fue imposible lograrlo. Así que se planteó cómo contar una historia cuando no hay testigos, ni testimonios, ni pruebas.

Gaddafi lookalike in abandoned regime compound de Edgar Martins

Es una serie donde fotografía a aquellos que estuvieron con su amigo en aquellos días. Todo lo que le recordara a él le sirvió para contar una historia de ausencia por culpa de la guerra.

Dissident freedom fighter in makeshift burka de Edgar Martins

En sus propias palabras: "Es un gran honor ser reconocido y aunque soy filosófico acerca de los premios y la naturaleza subjetiva de la elección de alguien, soy consciente de que son más de 180.000 participaciones en la competición Professional de este año, esto provoca mucha humildad. En este caso, también es una experiencia bastante emotiva porque puedo honrar a mi amigo en un escenario mundial y desviar la atención hacia la difícil situación de la familia por

encontrar sus restos. No hay ningún premio que tenga el alcance de los Sony World Photography Awards".

Los premios de la categoría profesional Sony World Photography Awards 2023

Para participar en la categoría profesional había que enviar entre cinco y diez fotografías. Y los que han ganado han sido los que han comunicado, según los jueces, los principios de cada una de las temáticas.

Arquitecture&Design (Arquitectura y diseño)

GANADOR: Fan Li (China continental) por su serie 'Cement Factory' (Fábrica de cemento)

Segundo puesto: Servaas Van Belle (Bélgica)

Tercer puesto: Andrés Gallardo Albajar (España)

Creative (Creatividad)

Ganadora: Lee-Ann Olwage (República de Sudáfrica) por su serie The Right to Play (Derecho a jugar)

Segundo puesto: Noemi Comi (Italia)

Tercer puesto: Edoardo Delille & Giulia Piermartiri (Italia)

Documentary projects (Proyectos de documentación)

GANADOR: Hugh Kinsella Cunningham (Reino Unido) por su serie The Women’s Peace Movement inCongo (El movimiento pacifista de la mujer en Congo)

Segundo puesto: Mohammed Salem (Estado de Palestina)

Tercer puesto: Tariq Zaidi (Reino Unido)

Enviroment (Medio ambiente)

GANADORA: Marisol Mendez (Bolivia) & Federico Kaplan (Argentina) por su serie Miruku

Segundo puesto Jonas Kakó (Alemania)

Tercer puesto Axel Javier Sulzbacher (Alemania)

Landscape (Paisaje)

GANADOR: Kacper Kowalski (Polonia) por su serie Event Horizon (Horizonte de sucesos)

Segundo puesto Bruno Zanzottera (Italia)

Tercer puesto Fabio Bucciarelli (Italia)

Portfolio (Porfolio)

GANADOR: James Deavin (Reino Unido) por la presentación de su Portfolio (Porfolio)

Segundo puesto Marylise Vigneau (Francia)

Tercer puesto Marjolein Martinot (Países Bajos)

Portraiture (Retrato)

GANADOR: Edgar Martins (Portugal) por su serie Our War (Nuestra guerra)

Segundo puesto Ebrahim Noroozi (República Islámica de Irán)

Tercer puesto Jean-Claude Moschetti (Francia)

Sport (Deporte)

GANADOR: Al Bello (Estados Unidos) por su serie Female Pro Baseball Player Succeeds in All Male Pro League (Una jugadora profesional de béisbol triunfa en una liga profesional masculina)

Segundo puesto Andrea Fantini, (Italia)

Tercer puesto Nicola Zolin, (Italia)

Still life (Naturaleza muerta)

GANADOR: Kechun Zhang (China continental) por su serie The Sky Garden (El jardín del cielo)

Segundo puesto Carloman Macidiano Céspedes Riojas (Perú)

Tercer puesto Jagoda Malanin (Polonia)

Wildlife&Nature (Vida salvaje y naturaleza)

GANADOR: Corey Arnold (Estados Unidos) por su serie Cities Gone Wild (Las ciudades se vuelven salvajes)

Segundo puesto Adalbert Mojrzisch (Alemania)

Tercer puesto Sriram Mural (India)

Además de estos premios, se han otorgado el Open Photographer of the year para Dinorah Graue Obscura (México), el Student Photographer of the year para Long Jing (China continental) y el Youth Photographer of the year para Hai Wang (China continental, 17 años).

Estos galardones dotados con 5000 dólares el primero, 30.000 dólares en material fotográfico el segundo y un kit de imagen digital de Sony y una exposición internacional el tercero, completan la lista de ganadores de unos premios que aspiran a convertirse en los más importantes del mundo.

