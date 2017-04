He jugado a 'Fairpoint' con el mando-pistola PS VR Aim Controller y mejora mucho la realidad virtual de Sony

La realidad virtual a nivel doméstico es una tecnología que, aunque no lo parezca, está cada vez más asentada. Prueba de ello son las casi un millón de unidades que Sony ha vendido de su PlayStation VR en los cuatro meses que lleva en el mercado. La apuesta VR de Sony cuenta ya con títulos de renombre como 'Resident Evil 7' o 'Star Wars Battlefront', pero el ecosistema sigue creciendo.

Concretamente hoy hemos podido asistir a la presentación de dos nuevos títulos para PlayStation VR. Por un lado, el shooter de naves de WhiteMoon Dreams, 'StarBlood Arena' y por otro, el shooter colaborativo 'Fairpoint', que se acompaña del nuevo mando-pistola PS VR Aim Controller y que ha sido desarrollado por Impulse Gear en colaboración con Sony. Os contamos cómo ha sido nuestra experiencia con estos nuevos títulos y el nuevo accesorio para PSVR.

PS VR Aim Controller, un plus a la experiencia VR

Antes de comenzar a hablar de las diferentes experiencias con cada uno de los juegos, debemos remarcar que han sido bastante dispares entre ellas. Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, el diseño de las PlayStation VR es de diez, y convierte la experiencia en algo muy agradable. El punto crítico vuelve a ser la calidad de imagen, pues seguimos viendo borroso, algo que favorece en parte a uno de los problemas con el que nos damos siempre de bruces: la cinetosis.

Pero veamos por separado qué es lo que nos han ofrecido ambos títulos. En primer lugar le llegó turno al shooter colaborativo del que tanto se había hablado: 'Farpoint'. Su fama no llegaba tanto por el juego en sí, sino por la presencia de un nuevo elemento, la pistola PS VR Aim Controller.

'Fairpoint' tiene una ambientación post apocalíptica muy al estilo 'Fallout', pero en un planeta inexplorado en el que formamos parte de una misión espacial. Al igual que veremos después en en 'StarBlood Arena', la precisión es impecable, tanto en las gafas como en la pistola, que sigue a la perfección todos nuestros movimientos, por lo que nos hemos podido abstraer por completo mientras destruíamos naves y seres alienígenas.

En ese sentido, la experiencia con la pistola hace mucho, pues pasamos a compenetrarnos con el entorno del juego a la perfección, pudiendo adoptar posturas reales al disparar e incluso apuntar con el visor milimétrico para alcanzar mejor a nuestro objetivo. Otro punto a favor de la VR Aim Controller es su ergonomía, que con sus controles mitad PS Move y mitad Dualshock, y con un peso muy liviano, ha facilitado aún más que nos dejásemos llevar por la historia del juego.

Incluso después de un buen rato jugando no nos hemos cansado, pues el peso de la pistola, pese a su envergadura, no es mayor que el de un Dualshock. Lo mismo nos sucede con los controles, resultan tan sencillos e intuitivos debido a la similitud con un mando al uso que desde el primer momento nos hemos adecuado a ellos.

Pese a su envergadura, la nueva PS VR Aim Controller no se hace pesada después de un tiempo jugando

Además de los botones tradicionales del mando (cruceta de direcciones y botones de juego), también tiene un gatillo manual situado como en un rifle real y dos sensores. Uno es un rastreador para que el disparo sea preciso y el otro un sensor háptico, situado en la parte posterior y que vibra al dispararse para aumentar aún más la percepción realista durante su uso.

Durante el tiempo que hemos podido utilizarla no hemos percibido pérdida de tracking ni tampoco lags, lo que no significa que en un uso prolongado y en partidas más largas pudiera aparecer. En líneas generales, la experiencia con este mando ha sido muy interesante y ha conseguido que lo que a priori no podría parecer más que un sencillo shooter, con unos gráficos que tampoco son demasiado despampanantes, se haya convertido en algo muy positivo y que recomendaríamos sin dudarlo a aquellos que se inicien por primera vez en el mundo de la realidad virtual, pues además, al tratarse de un juego bastante estático, los mareos (al menos en nuestro caso) no han aparecido.

StarBlood Arena, sentimientos encontrados

Tras la buena experiencia con 'Farpoint' hemos probado 'StarBlood Arena', un shooter de naves que recuerda mucho a 'EVE Valkyrie', en el que controlamos completamente el movimiento del vehículo espacial. Lo primero que percibimos nada más arrancar el juego es que, al igual que en el otro título, el tiempo de reacción y el rendimiento es impecable, apenas se perciben lags, algo que incluso resulta abrumador.

Podemos jugar solos, en modo colaborativo con hasta cuatro jugadores o en modo multijugador. Cada jugador tiene su propio arsenal de armas recargables en los que se incluyen también minas de proximidad y escudos protectores. La experiencia integral es bastante positiva, pues tanto la ambientación espacial, como la capacidad de reacción permiten que nos integremos perfectamente en la historia, pero no es un juego recomendado si no tienes bastante experiencia previa con la VR, pues los mareos no tardan en aparecer.

'Starblood Arena' no es un juego recomendado para aquellos que carezcan de experiencia con la VR

En nuestro caso hemos aguantado bastante, pero como ya había sucedido en anteriores ocasiones, no hemos podido continuar con el juego durante un tiempo prolongado por este preciso motivo.

Precio y disponibilidad

Ambos juegos verán la luz durante este mes de abril. El primero en llegar al público será 'StarBlood Arena' cuyo salto será el día 12 y que ya se puede reservar por 39,90 euros. En el caso de 'Fairpoint', la fecha elegida será cinco días después, el 17 de abril, y podremos adquirir tanto el juego como el nuevo periférico PS VR Aim Controller de forma individual, aunque Sony ha confirmado la llegada el mismo día del estreno de un pack con ambos por 89,99 euros.

En Xataka | HTC Vive, análisis: esto sí que es realidad virtual interactiva