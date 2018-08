22 juegos de mesa a los que jugar este verano recomendados por los editores de Xataka

Con las vacaciones todos disponemos de más tiempo libre para viajar y estar con la gente que queremos. Puede que ir a la playa, al monte o a la piscina sea un gran plan, pero los clásicos juegos de mesa nunca mueren: ya sea mientras estás viajando en el tren, en la toalla o en la sobremesa.

Aunque todos sabemos los míticos parchís, ajedrez o Trivial, hay otros muchos que seguramente desconoces. Estos son los juegos de mesa que más nos gustan a los editores de Xataka. ¿Nos dejamos alguno?

Arkham Horror: El juego de cartas

Recomendado por PRobertoj

Edad recomendada jugadores: A partir de 12 años

Número de jugadores: De 1 a 8 jugadores

Duración de la partida: 2-4 horas

Precio: 65,94 euros en FNAC

El primer ‘Arkham Horror’ era una maravillosa traslación a tablero del “te enfrentas con algo a lo que no puedes vencer; o te mueres o te vuelves loco” de los Mitos de Lovecraft. Maravillosa pero complicadísima de jugar. ‘Eldritch Horror’ vino después para reducir aquella complejidad, manteniéndose como apuesta por tablero. Pero es ‘Arkham Horror: El juego de cartas’ quien ha decidido liberarse por completo del tablero y plantear un juego en solitario o cooperativo de construcción de mazos.

¿Cómo narices adaptar la obra de Lovecraft a dinámicas de cartas y permitir el juego en solitario? Pues recogiendo el testigo del juego original: nuestro papel como investigadores es resolver los misterios que nos plantean los distintos escenarios (que se pueden jugar en forma de campañas roleras). Mientras, los mazos de planes del enemigo y de rivales aportan los movimientos, pasos y obstáculos que nos pone un rival invisible.

Así, enfrentados contra nuestro propio destino, ‘AH: el juego de cartas’ plantea aventuras de ambientación estupendo, extremadamente crueles (en los distintos escenarios “perder” no significa que la partida haya acabado, sino que el siguiente nuestros actos tendrán consecuencias que aumentarán la dificultad) y, muy sorprendentemente, con rejugabilidad máxima. Imprescindible.

Twilight Struggle: La Guerra Fría 1945-1989

Recomendado por Álex Ferrero

Edad recomendada jugadores: A partir de 14 años

Número de jugadores: 2 jugadores

Duración de la partida: 3 horas

Precio: 47 euros en Amazon

Originalmente, el 'Twilight Struggle' iba a ser un wargame sobre la Guerra Civil Española, pero sus diseñadores descartaron la idea porque no podían "comprender todas sus sutilidades y entresijos políticos". En su lugar, nació esta obra maestra donde dos jugadores se enfrentan a cara de perro reproduciendo el conflicto de las superpotencias entre EE.UU. y la Unión Soviética a lo largo de toda la Guerra Fría. Los eventos históricos, los golpes de estado y las luchas políticas se simulan jugando cartas con la ocasional tirada de un dado para echarle la culpa al azar cuando las cosas salen mal.

Cada acontecimiento va ligado a una carta única, lo que implica que para ser medianamente competente debes conocer casi de memoria un mazo de 140 cartas. ¿Cómo consiguió un título con esta barrera de entrada ocupar el número uno del ránking mundial oficioso de los juegos de mesa durante cinco años? Por la tensión. No existen jugadas óptimas ni turnos de descanso. Cada decisión es un suplicio en el que para que conseguir cualquier beneficio tienes que sacrificar algo a cambio. ¿Ocupo Siria y dejo desprotegido Pakistán? ¿Utilizo la purga de comunistas o me arriesgo a que me la roben? Además, tu adversario desbaratará tu precioso plan original con la siguiente carta.

Tres horas de "sufrimiento" constante desde la primera ronda que pueden acabar abruptamente en cualquier momento con una conflagración nuclear —recordemos la paranoia atómica de la Guerra Fría, que se integra en la mecánica de las partidas—. No conozco otro juego que combine tanta intensidad y rejugabilidad: puedes enfrentarte decenas de veces contra el mismo contrincante y cada historia será distinta.

Android: Netrunner, el juego de cartas

Recomendado por Álex Ferrero

Edad recomendada jugadores: A partir de 14 años

Número de jugadores: 2 jugadores

Duración de la partida: 30-45 minutos

Precio: 35,96 euros en Zacatrus

Primera e importantísima advertencia: hace dos meses sus creadores le dieron carpetazo a este juego. Se dejará de vender este mismo año y la edición revisada de la caja básica todavía no ha sido publicada en español, si es que llega a ver la luz. ¿Qué sádico recomienda un producto con fecha de caducidad? Un sádico enamorado del juego de cartas "coleccionable" más excitante.

Desarrollado sobre un juego original del creador de Magic, la última versión de Android: Netrunner es una batalla asimétrica sin respiro en un futuro cyberpunk. Una multinacional sin buenas intenciones intenta ocultar sus planes entre sus montones de cartas y un hacker lucha por robárselos. Por el camino hay faroles y engaños de trileros, remontadas épicas y combos de quedarse embobado ante la alfombrilla pensando "qué belleza". Este artículo lo explica en profundidad. Además, los detalles del lore y la ambientación futurista del juego encajan con referencias cuidadas a la mejor ciencia ficción.

Quizá lo mejor de Netrunner es lo que le falta: sin la complejidad monstruosa que ha alcanzado el decano, sin la parsimonia estratégica de L5R, sin los orcos y nombres esdrújulos del otro, puede seducir a quienes buscan explosiones de emoción de 25 minutos uno contra uno.

Código secreto

Recomendado por Adriana Izquierdo

Edad recomendada jugadores: Todas las edades

Número de jugadores: A partir de 2 jugadores

Duración de la partida: 15-20 minutos

Precio: 18,99 euros en Amazon

En este juego por equipos el reto es asociar varias palabras o imágenes en un solo concepto y conseguir que tus compañeros adivinen todas las asignadas antes que el equipo contrario. Es un juego de mesa accesible para todo tipo de jugadores (tanto los más versados como los esporádicos) y edades, ya que la dinámica se adapta completamente al estilo que los participantes quieran.

Los conceptos e ideas pueden ser tanto complejos, específicos y académicos como genéricos y simples. Quizá diría que su versión de "imágenes" es más apta para toda la familia que la de "palabras" porque se antoja más sencillo encontrar asociaciones, pero ambas son accesibles.

La dinámica es muy divertida y el grueso de una partida se sustenta en el diálogo (o la discusión si la cosa se pone intensa, claro) de cada equipo en su intento por descifrar el código lanzado por el capitán. Genera risas, acusa complicidades, las partidas son bastante rápidas y la zona de juego se forma con cartas, por lo que es muy transportable y adaptable a cualquier lugar.

Bang!

Recomendado por César Muela

Edad recomendada jugadores: 10 años o más

Número de jugadores: de 4 a 8 jugadores

Duración de la partida 30 - 40 min

Precio: En Amazon por 19,95 euros

La premisa básica de este juego es matar a tiros a tus rivales. Cada disparo que le demos a un jugador le va restando vidas y sobrevive el último en pie. Toda la dinámica es a través de cartas (disparo, esquivar bala, hacerte más difícil de disparar, etc.) y por turnos, con el añadido de que no sabes qué es lo que van a hacer los demás.

Para darle un poco más de profundidad, hay roles de personajes, por lo que muchas veces convendrá compincharse con alguien para acabar ganando. Sencillo y muy divertido.

Colt Express

Recomendado por César Muela

Edad recomendada jugadores: 10 años o más.

Número de jugadores: de 2 a 6 jugadores

Duración de la partida 30 minutos

Precio: En Amazon por 29,95 euros

Un grupo de atracadores quiere saquear un tren y gana el que más logre llenarse los bolsillos. Por el camino habrá puñetazos y tiros entre todos, así como la jugada maestra: robar al resto de jugadores.

Es un juego en el que tienes que ser previsor y ponerte en el lugar de los rivales porque todos los movimientos se muestran al final del turno, por lo que tus planes de cambiarte de vagón y llevarte esa bolsa de dinero se pueden fastidiar en el primer turno.

Saboteur

Recomendado por César Muela

Edad recomendada jugadores: A partir de 8 años

Número de jugadores: de 3 a 8 jugadores

Duración de la partida entre 20 y 60 minutos

Precio: En Amazon por 18,95 euros

Dentro de una mina hay una pepita de oro escondida. Saboteur es un juego de roles en el que hay dos bandos: los enanos que quieren conseguir la pepita de oro y, por otro lado, los saboteadores, que son los otros enanos que harán todo lo posible para que la pepita no sea descubierta.

La mecánica consiste en ir cavando en la mina, abriendo caminos y rutas. Y, claro, los saboteadores van a ir a fastidiar a los otros enanos. Lo que más me gusta es que hay muchas partidas en las que no termina de estar claro quién es saboteador y quién no, algo que lo hace muy entretenido.

The Mind

Recomendado por Javier Jiménez

Edad recomendada jugadores: Más de 10 años

Número de jugadores: 4 personas

Duración de la partida 10-20 minutos

Precio: 8,95 euros en Zacatrus

Parece fácil, un grupo de gente ordenan un centenar de cartas numeradas del 1 al 100. Parece, de hecho, hasta aburrido. Pero no. Nada de eso. En seguida, la cosa cambia.

Es un juego sin turnos en el que los jugadores no pueden hablar, ni hacerse señas, ni mandarse mensajes en morse dando golpecitos en la mesa. 'The Mind' se basa en la sintonía, el conocimiento mutuo y la intuición porque el verano es para pasar un buen rato. Acaba de ser editado en español y seguramente sea uno de los juegos más raros del verano.

Scrabble

Recomendado por María González

Edad recomendada jugadores: A partir de 8 años

Número de jugadores: De 2 a 4 jugadores

Duración de la partida: 30 - 60 minutos

Precio: 28,49 euros en Juguetilandia

Reconozco que no soy una experta en juegos de mesa y que por desgracia he jugado a menos de los que me gustaría, pero hay uno que me tiene enganchada y al que sigo volviendo todos los años: el clásico Scrabble. Su mecánica es super sencilla: tienes que formar palabras y gana el que más puntos sume. Pero, conforme vas jugando, vas aprendiendo estrategias, trucos y descubres que el juego es mucho más que simplemente poner fichas en sitios aleatorios y formar palabras.

Cuando juegas con gente que sabe, el Scrabble se convierte en todo un juego de estrategia. Y, si quieres probar un grado de dificultad extra, puedes comprar un Scrabble nativo de un idioma que estés aprendiendo. Te servirá para reforzar el vocabulario.

Eldritch horror

Recomendado por Álex Ferrero

Edad recomendada jugadores: A partir de 14 años

Número de jugadores: De 1 a 8 jugadores

Duración de la partida: 2-8 horas

Precio: 49,95 euros en Zacatrus

En su recomendación del Arkham de cartas unos cuantos títulos más arriba, Roberto explica muy bien los diferentes huecos que ocupan los principales juegos del universo lovecraftiano de los mitos, así que en vez de repetir como un loro el planteamiento estratégico, veamos cómo consigue el Eldritch Horror mantenerte pegado a la mesa:

Viajas por el mundo descubriendo ruinas ocultas y enfrentándote a monstruos (que normalmente te matan o te vuelven loco), exploras portales a dimensiones paralelas donde resuelves encuentros con su propia historia —muy bien redactada y al caso, la mayoría de las veces— tomando decisiones y tirando dados, consigues poderosas armas alienígenas y vas creando tu propia narrativa de lo que les sucede a los investigadores mientras descubres el misterio de horror cósmico que amenaza a la humanidad... o haces un pacto oscuro con él, que desemboca a menudo en la muerte o la locura. Pero ahí está la gracia.

Eldritch Horror es cooperativo. Todos ganan o pierden contra los dioses primigenios, pero basta con que un jugador sepa bien las reglas para que la experiencia sea fluida. Además, no suele caer en la trampa de que alguien domine la partida para tomar la "mejor" decisión en nombre de los demás.

Tipsy

Recomendado por Frankie

Edad recomendada jugadores: +18

Número de jugadores: De 2 a 10 jugadores

Duración de la partida: 35 minutos

Precio: 6,99 euros en Amazon

Viajé con mi familia a Chile el verano antes de entrar en la universidad. Un año muy memorable en el que mis primos me enseñaron un juego para acompañar las noches con bebidas espirituosas cuyo único requisito era una baraja de póker. A día de hoy, sigo llevando una baraja en el coche por lo mismo.

Tippsy recupera la idea esencial: una especie de gymkana etílica en las que los jugadores van extrayendo pruebas, y reglas a medida que roban cartas cuyo precio a pagar se mide en chupitos (o sorbos) de lo que presida la mesa.

Este formato incluye 24 tipos de desafíos y añade dos aliciente interesantes: además de no tener que explicar siempre las reglas a los que juegan por primera vez, las 52 cartas son a prueba de agua. Algo que hubiera agradecido enormemente en mis veranos de estudiante.

Monopoly Empire

Recomendado por Gabriela González

Edad recomendada jugadores:A partir de 10 años

Número de jugadores: 4 Recomendado

Duración de la partida: 1 -2 horas

Precio: En Zacatrus por 34,85 euros

Es básicamente otra de tantas versiones especiales de Monopolio, solo que esta te deja comprar alguna de las mayores marcas del mundo, incluyendo algunas tech como Xbox, eBay o Skype. También es una versión más simplificada y por ende, las partidas se acaban más rápido, algo que muchos que disfrutan el juego pero no las partidas de 7 horas, seguro agradecerán.

Dobble

Recomendado por Javier Pastor

Edad recomendada jugadores: A partir de 5 años

Número de jugadores: de 2 a 4 jugadores

Duración de la partida: 5 -10 minutos

Precio: 19,50 euros en Amazon

El juego de cartas 'Dobble' ha sido toda una sorpresa para nosotros, porque es uno de esos juegos en los que tus hijos pueden jugar contigo (y ganarte, que duele más) incluso siendo bastante pequeños. Un juego de rapidez visual y mental sencillo y divertido

Catán

Recomendado por Miguel López

Edad recomendada jugadores: Más de 10 años

Número de jugadores: 3-4 (hasta 6 jugadores con expansión)

Duración de la partida: 45-60 minutos

Precio: 37,05 euros en Amazon

Es uno de los juegos de mesa más populares para jóvenes y adultos. Su mecánica hace que incluso los adolescentes de la familia puedan jugar, y nos escapamos de las clásicas mecánicas rompe-amistades del Monopoly o de las partidas demasiado sencillas que pueden ser las del Cluedo.

Catán es entretenido, tiene los niveles justos de complejidad para que no se haga demasiado espeso y puede entretener tardes enteras de tus vacaciones.

7 Wonders

Recomendado por César Muela

Edad recomendada jugadores: A partir de 10 años

Número de jugadores: De 2 a 7

Duración de la partida 30 minutos

Precio: 39,88 euros en Amazon

Juego de mesa al más puro estilo 'Civilization' en el que cada jugador manejará a una ciudad representativa de una civilización, valga la redundancia.

Hay siete disponibles (Rodas, Halicarnaso, Babilonia, Alejandría, Éfeso, Olimpia, Guiza) y cada una es especialista en una cosa. Tendrás que conseguir oro, recursos, hacerte un ejército y mejorar tu maravilla. Ganará el jugador que más puntos acumule después de las tres Eras que dura cada partida. Aunque tiene una mecánica sencilla, es entretenido porque cada jugador tiene que saber bien en qué enfocarse para derrotar a los rivales.

Mus

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

Edad recomendada jugadores: A partir de 8 años

Número de jugadores: 4

Duración de la partida: 5 minutos

Precio: 6,90 euros en Amazon

Soy una clásica, pero para mi no hay verano sin mus desde mi más tierna infancia. Aprendí a jugar con mi abuelo y desde entonces he jugado en la sobremesa de cada verano, en la universidad... solo necesitas una baraja española (la vitoriana Fournier es la más mítica) y dinero, o en su defecto cualquier cosa que pueda hacer de "amarraco" cada vez que ganes a grande, pequeña, pares o juego.

Recuerda que no necesitas tener buenas cartas, solamente tener habilidad para engañar al resto de tus compañeros y ser discreto haciendo señas. ¡Órdago!

Carcasonne Star Wars

Recomendado por Santi Araújo

Edad recomendada jugadores: A partir de 8 años

Número de jugadores: de 2 a 5

Duración de la partida: 35 minutos aproximadamente

Precio: En La casa del Friki por 29,95 euros

Si eres un amante de Carcassone y fan de Star Wars, esta edición es un sueño hecho realidad. Todo el arte de Carcassone está basado en el universo creado por George Lucas y añade una regla extrea mediante la cual puedes combatir con otros jugadores.

Dixit

Recomendado por Enrique Pérez

Edad recomendada jugadores: A partir de 8 años

Número de jugadores: de 3 a 6

Duración de la partida 30 minutos

Precio: 23,90 euros en Amazon

Dixit es un juego que lleva casi una década con nosotros. El objetivo es adivinar a qué carta se corresponde la pista en forma de frase que da cada jugador. Lo divertido es que las cartas son dibujos abstractos y sujetas a miles de interpretaciones.

En mi grupo de amigos buscábamos un juego ameno y donde todos participásemos a la vez, sin necesidad de esperar a que volviera a tocarte el turno. Dixit puedes sacarlo en cualquier momento, requiere poca preparación y es ideal para crear conversaciones de todo tipo a raíz del juego. Dispone de varias expansiones que añaden nuevas cartas y se adapta a todos los perfiles, desde los más geeks hasta quienes no suelen probar los juegos de mesa.

Pictionary

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

Edad recomendada jugadores: A partir de 8 años

Número de jugadores: Más de 4 (parejas)

Duración de la partida 60 minutos

Precio: 34,99 euros en Amazon

El Pictionary es todo un clásico atemporal que ha generado horas de diversión, no tanto por el juego en sí mismo, que consiste en dibujar y que tu pareja adivine dentro de un periodo de tiempo qué estás pintando, sino por la conjunción nervios - pericia con el lápiz. Y es que dibujamos bastante peor de lo que creemos.

Exploding Kittens

Recomendado por Tony Castillo

Edad recomendada jugadores: A partir de 7 años

Número de jugadores: Más de 2

Duración de la partida Unos 15 minutos

Tipo de juego: cartas

Precio: 19,95 euros en Juguetes Gasco

Exploding Kittens es un típico juego de cartas de mecánica bastante sencilla y fácil de aprender en unos minutos.

Cartas de gatos explosivos que te hacen perder, cartas de relleno para darle vidilla al juego, otras que te dan capacidades extra sobre el resto de jugadores y una que te puede evitar saltar por los aires. Divertido, adictivo y muy bien ilustrado. De dos a cinco jugadores por baraja.

Tabú

Recomendado por Eva Rodríguez

Edad recomendada jugadores: A partir de 13 años

Número de jugadores: Más de 4 (parejas)

Duración de la partida: 45 - 60 minutos

Precio: 18,05 euros en Amazon

Creo que los mejores juegos de mesa son aquellos que nos hacen exprimir nuestra creatividad al máximo y Tabú es un buen ejemplo: consigue que tu pareja adivine la palabra de la tarjeta sin usar algunas palabras clave. Todo es cuestión de tener imaginación y mucho vocabulario.

Mysterium

Recomendado por César Muela

Edad recomendada jugadores: A partir de 10 años

Número de jugadores: De 2 a 7

Duración de la partida 45 minutos

Precio: 38,36 euros en Amazon

Un juego de mesa cooperativo en el que hay que averiguar cómo murió una persona en una mansión hace 30 años. Para ello, todos los jugadores se deben meter en el papel de "médiums" e interactuar con el fantasma, que será otro jugador que hará las veces de director o game master de la partida.

A través de diferentes pistas, los "médiums" tendrán que averiguar cómo murió la víctima, dónde y con qué arma la mataron. Es entretenido porque las pistas son para cada jugador diferentes, dependiendo de su personaje, y a cada turno que pasa se pone más interesante.