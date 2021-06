Virgin Orbit consigue colocar siete nuevos satélites en el espacio utilizando un avión en vez de un cohete

Virgin Orbit lo ha vuelto a hacer, ha puesto en órbita hasta siete satélites lanzándolos con su método avión + cohete. Un método que ha estado desarrollando durante años y finalmente lo tiene listo para aplicaciones comerciales. A diferencia de los potentes cohetes que necesita SpaceX u otras compañías, Virgin Orbit utiliza un avión Boeing 747.

Basándose en el lanzamiento aéreo, Virgin Orbit depende de un avión Boeing 747 modificado y especialmente adaptado para estas misiones. Tras pruebas anteriores, finalmente la compañía ha llevado a cabo su primera misión comercial. Siete satélites de tres países diferentes han sido desplegados por Virgin Orbit en las últimas horas.

Del avión al cohete y luego al espacio

Para llevar a cabo estas misiones Virign Orbit hace uso de un combo avión + cohete. El avión lleva en su parte inferior un pequeño cohete que es lanzado cuando está en el límite de la atmósfera donde el avión puede llegar. Los últimos kilómetros los hace el pequeño cohete con la carga útil que hay que lanzar al espacio.

El cohete se llama LauncherOne y cuando está a casi 14 kilómetros de altura de la superficie se despega del avión para continuar por si sólo. Compuesto de dos etapas, quema la primera durante su salida de la Tierra y la segunda minutos después de que llegue al espacio. Una vez llega a la altura deseada, suelta la carga útil. Mientras tanto, el avión vuelve a tierra aterriza como uno cualquiera.

Este es en realidad el tercer vuelo de Virgin Orbit tratando de colocar satélites en órbita. El primero lo llevó a cabo en mayo de 2020 aunque no se completó con éxito ya que el cohete no se apagó después de separarse del avión. En enero de este 2021 vimos un segundo intento que sí que permitió llevar cargas útiles al espacio con éxito. Ahora lo ha conseguido por tercera vez y ya no como prueba sino como misión comercial.

La compañía espera hacer un lanzamiento más durante este 2021 y hasta seis lanzamientos en 2022. Dicen que tienen acuerdos de lanzamiento suficientes en el futuro. Es un método de lanzamiento que conviene a aquellas empresas que busquen colocar satélites pequeños en el espacio, ya que puede llegar a ser más barato y preciso que usar cohetes verticales. Eso sí, se queda en nada comparado con los 143 satélites lanzados por SpaceX en una única misión.

