Ver la "gloria" desde el espacio: el astronauta Alexander Gerst logró capturar un singular fenómeno óptico desde la ISS

No hay duda de que la Estación Espacial Internacional supone un exclusivo y privilegiado mirador para ver nuestro planeta y lo que acontece en sus cielos y proximidades, y prueba de ello es lo que ha logrado capturar en una fotografía el astronauta Alexander Gerst. Un fenómeno óptico bastante particular que se denomina "gloria" o anthelion, algo así como un arco iris especial (y en este caso un poco espacial también).

Es algo que suele ser observado por pilotos y montañistas al ocurrir en las nubes (o en cráteres de volcanes), y cuyo fundamento es similar al de un arco iris convencional. Esta vez el punto de vista era algo más elevado y gracias a las redes sociales podemos hacer de los ojos del astronauta los nuestros, aunque sea por un momento.

Dada la singularidad del evento, la ESA ha tenido bien hablar de esta gloria y de cómo se producen. En concreto, la que cazó Gerst se produjo el 14 de septiembre de 2018 durante la misión Horizons, y así lo compartía desde su cuenta de Twitter:

Surprised to see a pilot's glory from the #ISS This phenomenon's often visible from airplanes, or when looking down into a foggy crater. Our shadow is (theoretically) right in the middle of the rainbow, but we don't have a core shadow due to our altitude. https://t.co/oFvFGpPooO pic.twitter.com/4VgydLtPRu