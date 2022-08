Starlink V2 llegará el año que viene con una gran novedad: nuestro móvil se conectará directamente a su red, según Musk

El internet satelital de Elon Musk, Starlink, puede contratarse en España desde principios de año, y su evolución ya está en desarrollo. La propuesta para llevar internet a cada rincón del planeta ya tiene su versión 2.0 en desarrollo, una red que tendrá mayor capacidad y tamaño.

Musk ha asegurado recientemente que Starlink dejará atrás una de sus mayores limitaciones, pasando a ser capaz de transmitir señal directamente a nuestros teléfonos móviles. No será, no obstante, una red pensada para sustituir a las actuales conectividades de red 4G y 5G, sino un apoyo básico para evitar las zonas muertas de cobertura.

Los tuits de Elon Musk, tuits de Elon Musk son. Por el momento, la primera promesa es que Starlink V2 se lanzará el año que viene. No hay calendario exacto fijado para el lanzamiento, pero parece confirmarse que 2023 será el año de esta segunda versión del internet satelital de SpaceX.

Starlink V2, launching next year, will transmit direct to mobile phones, eliminating dead zones worldwide