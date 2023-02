SpaceX se ha marcado un nuevo objetivo para Starship, su proyecto estrella: una versión desechable

Mientras Starship se prepara para su primer vuelo orbital, la conversación ha pivotado a otro aspecto de la que se espera sea la mayor nave espacial creada por el ser humano. Se trata de la posibilidad de incrementar la carga útil del sistema hasta las 250 toneladas. El contrapunto, que la nave deje de ser reutilizable.

Una posibilidad que se masca desde 2021. Desde que SpaceX comenzara su andadura en la exploración espacial, la reutilización de sus cohetes y naves ha sido una especie de “marca de la casa”. Su proyecto estrella, Starship, no es una excepción, y fue diseñada con este objetivo en mente. Sin embargo, ya en 2021, la posibilidad de una versión desechable de este coloso rondaba la mente del CEO de la empresa, Elon Musk.

La idea es alcanzar una carga útil de 250 toneladas a órbita terrestre, sacrificando la reusabilidad de uno o varios elementos de la configuración del cohete. Esto supondría un incremento notable.

La empresa ha actualizado las características del vehículo en su página web (no así su “guía de uso”) y habla de una carga útil de Starship de entre 100 y (más de) 250 toneladas, o 150 toneladas a órbita terrestre con configuración reutilizable y 250 toneladas en configuración desechable.

Más dudas que certezas. Al margen de esto hay poca información que haya trascendido al respecto. Musk ha sido críptico a la hora de responder a las dudas sobre lo que significa un Starship desechable: “Una etapa superior desechable podría volar o no, pero es una opción”, explicaba en Twitter. Respondía a las dudas planteadas por algunos usuarios que acababan de percatarse de la nueva información disponible en la página web de SpaceX.

Quizá haya que esperar al primer vuelo de prueba de la nave antes de conocer las capacidades reales de Starship y su primera etapa, Super Heavy. El cohete y la nave tendrán que demostrar su reusabilidad antes de poder hablar de una configuración desechable. Como señala Eric Ralph, periodista especializado en el devenir de SpaceX, “hasta que su reusabilidad sea demostrada, cada etapa superior de Starship será funcionalmente desechable, quiera o no Elon Musk.”

Expendable upper stage may or may not fly, but it is an option