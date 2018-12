¿Serías capaz de aterrizar la sonda InSight en Marte? Puedes averiguarlo con un sencillo juego

La semana pasada nos hacíamos eco de otro de los hitos en la historia de la astronomía, y en concreto de la NASA: una sonda fabricada por nosotros ha pisado Marte y esta vez lo investigará como nunca. La misión InSight va bien y de momento ya tenemos hasta selfies, pero aterrizar en otro planeta sigue siendo algo complejo por mucho que mejoremos la tecnología y lo podemos experimentar con esta sencilla simulación del amartizaje InSight.

El simulador como veremos es muy sencillo, con gráficos 3D de la máxima simplicidad posible, porque lo difícil queda en nuestra habilidad a la hora de calcular los parámetros para que InSight se pose sobre el Planeta Rojo sin volverse atrás o explotar. ¿Qué tal andamos de cálculo? Nos hemos puesto el casco imaginario de astronauta y hemos tenido que desempolvar un poco nuestra física de instituto.

Antes de pisar el suelo marciano con nuestros propios pies, no está de más conocer mejor a nuestro vecino e InSight actuará de minero espacial. La sonda integra instrumentos para investigar la sismología, las variaciones de temperatura y la geodesia marciana, aspectos que hasta ahora no se habían estudiado de una manera tan directa y literalmente profunda.

Como decíamos InSight ya posa sobre arenas rojas, y de hecho os contábamos que por primera vez hemos oído cómo suena Marte. Pero la llegada al planeta no fue un camino de rosas ni mucho menos; de hecho, la NASA describió la entrada de InSight como "siete minutos de terror".

I'm flying through the Martian atmosphere at thousands of miles per hour. It's really heating up outside (like 2,700 degrees F/1,500 C)! 🔥 Thankfully my heat shield is designed to keep me cool and comfortable. Watch LIVE: https://t.co/oig27aMjZd #MarsLanding pic.twitter.com/99WXofPe3s