Rusia permitirá que un turista espacial se dé un paseo espacial y se saque una foto como esta en 2023

La idea de pasar un par de semanas en la Estación Espacial Internaciconal (ISS) no es nueva, pero parece que pronto será relativamente normal: el turismo espacial se ha reactivado, pero es que ahora ya no solo ofrecerá formar parte de esas misiones.

Rusia y la agencia Space Adventures han llegado a un acuerdo para permitir que un turista espacial tenga la oportunidad de dar un paseo espacial fuera de la ISS. sería la primera vez que un ciudadano normal pueda "experimentar el espacio abierto", explican en el anuncio.

¿Te apetece dar un paseito por el espacio?

Avances como los que ha supuesto el éxito de la misión Demo-2 de la Crew Dragon han reimpulsado la puesta en marcha del programa espacial para turistas en Estados Unidos.

Dennis Tito fue el primer turista espacial en 2001, pero parece que pronto esa oportunidad será aún más atractiva.

En Rusia también apuestan por un futuro en el que esos viajes turísticos sufraguen parte del coste de estas carísimas misiones. La corporación RSC Energia -que fabrica entre otras cosas naves espaciales- ha llegado a un acuerdo con Space Adventures no solo para llevar a la ISS a turistas espaciales mediante la cápsula Soyuz, sino que han decidido ir un paso más allá.

En el acuerdo se explica que se permitirán vuelos en los que se envíe a dos turistas espaciales, uno de los cuales tendrá además la oportunidad de dar un paseo espacial y salir de la ISS.

No lo hará solo: le acompañará un cosmonauta profesional, y antes de poder hacer algo así el turista espacial deberá pasar por un riguroso proceso de validación -no todos los candidatos serán aptos para algo así- y entrenamiento.

Ya existía un acuerdo previo que permitía enviar a dos turistas a la ISS en 2021, pero este es un nuevo contrato que fija su fecha en 2023. El último turista espacial que visitó la ISS lo hizo en 2009, pero puede que pronto se inicie una notable sucesión de viajes espaciales turísticos.

En Space Adventures no han mencionado cuál será el precio de ese billete espacial, no obstante, pero estamos seguros de que no será barato.

Vía | CNET