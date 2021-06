Rusia amenaza con dejar la Estación Espacial Internacional: las sanciones de los EE.UU. han frenado su programa espacial

No es la primera vez que Rusia tantea dejar la Estación Espacial Internacional. Ahora sin embargo han dado una razón clara y directa: las sanciones que Estados Unidos les ha impuesto. El sector aeroespacial ruso simplemente no tiene el material necesario para construir sus satélites y equipos espaciales que utilizar en la estación.

Actualmente Rusia tiene una serie de sanciones por parte de Estados Unidos que le impide colaborar con ciertas empresas estadounidenses del sector aeroespacial. Estas sanciones están impuestas debido a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Estados Unidos desde entonces le ha impuesto una serie de sanciones tanto por dicha anexión como por intromisión electoral, ataques cibernéticos y más acusaciones.

Dimitry Rogozin, director general de Roscosmos, ha indicado que planean dejar la Estación Espacial Internacional para 2025 a menos que Estados Unidos levante las sanciones. Así lo ha declarado en una audiencia parlamentaria el pasado 7 de junio, según relata la agencia rusa TASS. Según declaró, “o trabajamos juntos, en cuyo caso las sanciones se levantan inmediatamente, o no trabajaremos juntos y desplegaremos nuestra propia estación”.

En particular, las sanciones contra la empresa rusa TsNIIMash en concreto son las que impiden avanzar al sector aeroespacial ruso. Se trata de un fabricante de cohetes y equipo espacial que desde hace unos meses está en la lista de Estados Unidos de "empresas que colaboran con el sector militar". Una lista en la que también se vio recientemente Xiaomi.

Al parecer Rusia no puede conseguir un chip concreto que necesitan para sus satélites y naves. Las empresas estadounidenses que lo fabrican no pueden colaborar con el fabricante ruso. "Tenemos naves espaciales que están casi ensambladas, pero carecen de un conjunto de microchip específico que no tenemos forma de comprar debido a las sanciones", dijo el director de Roscosmos.

Cuestión de tiempo

Cuestión de tiempo que las sanciones hicieran efecto y cuestión de tiempo que Rusia abandone la Estación Espacial Internacional. Y es que esta es una de las pocas veces que un alto funcionario ruso ha admitido que las sanciones de Estados Unidos les están afectando de forma directa, en un sector tan crítico como el aeroespacial.

Por otra parte, la salida de Rusia de la Estación Espacial Internacional parece cada vez más una cuestión de tiempo. Han amenazado en repetidas ocasiones con ello y últimamente tienen más razones que nunca. Si bien la Estación Espacial Internacional ha sido una colaboración entre estos dos países (y Europa, Canadá y Japón) durante décadas, puede que Rusia la abandone pronto.

Previamente esto era más crítico que ahora, ya que Estados Unidos dependía directamente de los cohetes rusos para llegar y volver de la Estación Espacial Internacional, ahora tiene a SpaceX para ello. Finalmente, hay que tener en cuenta que la Estación Espacial Internacional no tiene por qué ser única, China ya está construyendo la suya también.

