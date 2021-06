El rover Zhurong envía vídeos y sonidos desde Marte y gana la partida a Perseverance en una cosa: su cámara remota para selfis

Puede que Estados Unidos llegara primero a Marte con su rover Perseverance, pero en China no se han quedado atrás, y su rover Zhurong se puso a surcar la superficie marciana poco después.

Ahora parece que ambas misiones compiten por sacar más y más fotos y vídeos (incluso con sonido) del planeta rojo, y Zhurong ha enviado una serie de imágenes y clips de vídeos, alguno de los cuales está sacado desde su singular cámara remota. Con ella es posible cosas que no habíamos visto en Perseverance.

Una cámara remota que da mucho juego

La Administración Espacial Nacional China (CNSA) publicó recientemente todos esos contenidos, y entre ellos destaca en primer lugar el descenso al planeta del rover Zhurong, en cuyo vídeo se puede ver cómo se despliegan los paracaídas.

Huge Zhurong update: Here's full footage of the Zhurong rover's EDL, showing parachute deployment, backshell separation, and landing, including very cool hover during hazard avoidance phase. [CNSA/PEC] pic.twitter.com/iWUXrFKf40 — Andrew Jones (@AJ_FI) June 27, 2021

En otro de los contenidos que se han compartido se ve en incluso se oye cómo el rover Zhurong desciende de la plataforma de aterrizaje. Esos sonidos que se escuchan son los de la fricción de las ruedas con la rampa y la superficie y los del mecanismo de conducción.

Here's the deployment of Zhurong from the landing platform, but this time with SOUND pic.twitter.com/gKES48hT6a — Andrew Jones (@AJ_FI) June 27, 2021

Sin embargo es aún más llamativo el vídeo capturado por la cámara Wi-Fi remota que Zhurong "colocó" en la superficie cuando aún estaba cerca de la plataforma de aterrizaje.

Tras hacerlo Zhurong se sacó su famoso selfi junto al lander —el mismo que encabeza este artículo—, pero es que además esa cámara remota capturó una secuencia de vídeo en la que se puede ver cómo el rover se alejaba lentamente para empezar su recorrido marciano.

Remember the remote camera that Zhurong dropped for the rover/lander selfie? It captured super cool footage of Zhurong driving away [CNSA] pic.twitter.com/6dGmLoMlMO — Andrew Jones (@AJ_FI) June 27, 2021

El rover Zhurong es parte de la misión China Tianwen-1, que tras lanzarse en julio de 2020 entró en la órbita de marte el pasado 10 de febrero. Zhurong está equipado con diversos instrumentos científicos, incluido un espectroscopio inducido por láser para el análisis de los elementos de la superficie.

También dispone de un magnetómetro, una estación meteorológica y cámaras multiespectrales y panorámicas como las que permitieron capturar una imagen panorámica de esos primeros desplazamientos.

Vía | SpaceNews