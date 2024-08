La rotación de la Tierra está ralentizándose. Y lo más sorprendente es que lleva haciéndolo millones de años

La cosmología es una de las disciplinas científicas más desafiantes. Durante las últimas décadas los astrofísicos han dado pasos hacia delante muy importantes en nuestra comprensión del universo, pero el ser humano todavía es un completo ignorante si mira hacia el cosmos con transparencia y honestidad. Ni siquiera conocemos del todo bien el comportamiento cosmológico de nuestro propio planeta. Esto es, al menos, lo que nos invita a concluir el estudio que varios geocientíficos de distintas instituciones de investigación han publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

En esta ocasión merece la pena que empecemos por su conclusión, que es lo más impactante: la rotación de nuestro planeta está ralentizándose. Y, además, lleva muchos millones de años haciéndolo. A priori parece razonable asumir que la velocidad de rotación de la Tierra es constante como resultado de la interacción gravitacional permanente que sostiene con los objetos de su entorno y la casi total ausencia de variación de su masa. Pero no. No es constante. Y, además, explicar este comportamiento no es nada sencillo.

La ralentización de la rotación de la Tierra sigue un patrón escalonado

Esta no es la primera investigación que demuestra que la velocidad de rotación de nuestro planeta es cada vez menor, pero sí es la primera que registra de manera consistente en qué medida se está produciendo esta desaceleración. Para llegar a este resultado los científicos involucrados han analizado muestras de sedimentos que se remontan nada menos que 650 millones de años en el tiempo. No obstante, lo más interesante es que se propusieron diseccionar ocho conjuntos de datos geológicos que se extienden en el periodo que va desde 280 hasta 650 millones de años atrás.

Estos científicos han observado que uno de los periodos estables se produjo durante la enorme diversificación de la vida que tuvo lugar en el Cámbrico

La primera sorpresa que nos depara su investigación es que la ralentización de la rotación de la Tierra no ha sido precisamente suave. Y la segunda consiste en que no ha sido constante. Esto significa, sencillamente, que el ritmo de ralentización de la rotación de nuestro planeta varía a lo largo del tiempo. De hecho, según los científicos que firman el estudio que he mencionado en el primer párrafo del artículo, la desaceleración sigue un patrón escalonado. En la práctica este comportamiento sugiere que se alternan periodos de una ralentización muy marcada con otros en los que la velocidad de rotación es esencialmente estable.

El patrón escalonado que describe este comportamiento es inesperado. Y difícil de explicar. Aun así, estos científicos han observado que uno de los periodos estables se produjo durante la enorme diversificación de la vida que tuvo lugar en el Cámbrico, y el otro durante la mayor extinción masiva que se conoce. Esta última se produjo al final del período Pérmico y desencadenó la desaparición de aproximadamente el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. La devastación en nuestro planeta fue tal que este periodo se conoce como "la gran mortandad".

La complejidad del fenómeno en el que estamos indagando no ha impedido a estos investigadores llegar a la conclusión de que en los tiempos modernos la ralentización de la rotación ha estado provocada por la disipación de las mareas. Este mecanismo lo ha desencadenado la disipación de la energía orbital y rotacional provocada por el calentamiento de las aguas superficiales de los océanos, el comportamiento de las capas interiores del planeta o la dinámica de la Luna.

De hecho, el satélite natural de nuestro planeta se estira y se comprime al alejarse y acercarse a la Tierra, provocando un fenómeno conocido como "calentamiento por mareas". Actualmente estos científicos están intentando establecer vínculos entre los cambios en la rotación de la Tierra y los grandes eventos ambientales. Les seguiremos la pista muy de cerca para contaros a qué nuevas conclusiones llegan.

Imagen | SpaceX

Más información | Proceedings of the National Academy of Sciences

En Xataka | No es ninguna excentricidad: la mayonesa está ayudando a resolver uno de los desafíos de la fusión nuclear