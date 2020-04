Qué sabemos del gigantesco asteroide 1998 OR2 con forma de mascarilla que se "acercará peligrosamente" a la Tierra el 29 de abril

El próximo 29 de abril, el gigantesco asteroide 1998 OR2 alcanzará su distancia más cercana a la Tierra. Se trata de un asteroide catalogado como "potencialmente peligroso", pero esto no es debido a que exista probabilidad real de impacto. Simplemente se trata de una categoría predefinida para todos aquellos asteroides mayores de 150 metros y cuya distancia mínima con nuestro planeta es inferior a 0,05 unidades astronómicas, unos 7 millones de kilómetros.

Más allá de su curiosa forma, que estos días nos recuerda a una mascarilla, este asteroide 1998 OR2 es muy llamativo por su enorme tamaño. Y es que estamos ante uno de los más grandes y brillantes asteroides que pasarán "cerca" de la Tierra, de los que se tiene constancia.

Cuál es el tamaño del asteroide 1998 OR2

El asteroide forma parte del grupo Amor, perteneciente a aquellos asteroides con un diámetro entre dos y cuatro kilómetros. Fue inicialmente descubierto por un grupo de astrónomos del observatorio Haleakala en Hawaii, en 1998. De ahí su nombre.

El Observatorio Arecibo de Puerto Rico nos ofrece imágenes y detalles de este asteroide, que han venido estudiando desde el pasado 8 de abril. Los cálculos arrojan cifras de al menos 1,8 kilómetros de ancho por 4,1 kilómetros de largo, con diámetro medio de 2,06 kilómetros.

Have you been hearing about asteroid 1998 OR2’s close approach on April 29? Rest assured that this asteroid will safely pass Earth by 3.9 million miles/6.2 million km. Have other questions about #asteroids and #planetarydefense? Ask them using #askNASA! pic.twitter.com/a3WhttAoED — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 14, 2020

No son pocos los asteroides catalogados como "potencialmente peligrosos", pero los observados no suelen ser tan grandes. Por hacer una comparación del tamaño, se estima que el asteroide que habría acabado con los dinosaurios tendría un diámetro de alrededor de los 10 kilómetros. Si bien, la mayoría de los últimos asteroides que han atraído la atención de los medios disponían de un diámetro inferior al kilómetro.

A qué distancia pasará

El asteroide (52768) 1998 OR2, simplemente conocido como 1998 OR2 es un asteroide con órbita excéntrica. La trayectoria del asteroide es bien conocida y hasta 2197 se tiene bien calculada su órbita. El asteroide se acerca a una velocidad de 8,69 kilómetros por segundo y aunque teóricamente se considera cercano a la Tierra, en realidad pasará a una distancia 16,4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna o 0,042 la distancia entre la Tierra y el Sol.

El punto más cercano de su órbita con nuestro planeta es de 6,28 millones de kilómetros. Suficiente margen para que la probabilidad de impacto sea nulo. Y es que su órbita está calculada con un margen de unos 11 kilómetros. En comparación, Venus está situado a 0,29 unidades astronómicas.

En el futuro, de aquí a cientos o miles de años, este asteroide puede llegar a pasar más cerca de nuestro planeta. Si bien, en 2079 se calcula que este asteroide volverá a aproximarse con una distancia mucho más corta, a 0,0118 ua de la Tierra y 0.0091 de la Luna.

Qué observaciones se han hecho

Al ser un asteroide tan grande y brillante, su observación es relativamente fácil. Desde el Observatorio de Arecibo se ha conseguido una imagen muy llamativa del asteroide, la que ilustra la portada de este artículo y donde los propios investigadores lo han descrito como que está llevando una mascarilla.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg — Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020

A través del 'The virtual Telescope Project' se pueden observar algunas imágenes del asteroide, realizadas con el telescopio Elena situado en Roma. También se ha informado que un día antes de su punto más cercano a la Tierra, el 28 de abril, se podrá seguir en directo en vídeo.

Y es que debido a su tamaño y distancia, durante este mes de abril se puede observar el asteroide a través del telescopio. Se estima que la magnitud visual sea de entre 10-11 con telescopios de entre 15-20 centímetros.

En el momento de su descubrimiento, la NASA explicó que este asteroide era un "objeto potencialmente peligroso". Pero como hemos explicado, eso se debe únicamente a su categoría.

Zhao Haibin, astrónomo del Observatorio Montaña Púrpura de la Academia de las Ciencias china , explica que "el asteroide tiene cero posibilidades de golpear la Tierra cuando haga el sobrevuelo esta vez. Gracias al trabajo de monitoreo de colisión, somos conscientes de los ataques de asteroides y no hay necesidad de entrar en pánico". Como información adicional, pese a su enorme tamaño no está incluido en el sistema Sentry que analiza los asteroides con más probabilidades de impacto.

