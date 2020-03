El proyecto SETI de búsqueda de vida extraterrestre se suspende después de dos décadas (y sin haber encontrado nada)

En 1999 dos investigadores de la Universidad de California en Berkeley tuvieron una idea singular: la de crear un esfuerzo de computación distribuida para la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Así nació SETI@home, un proyecto que ha permitido que millones de personas contribuyan con sus ordenadores a procesar cadenas de datos que permitían tratar de ayudar en esa prodigiosa misión.

Tras todo ese tiempo y más de cinco millones de participantes los responsables de SETI@home han anunciado que este proyecto se suspenderá de forma indefinida y se dejará de "enviar nuevo trabajo a los usuarios", aunque avisan de que este no es el fin de la colaboración pública en este tipo de proyecto científico.

En un mensaje en Twitter los responsables de SETI@home en Berkeley indicaban que el próximo 31 de marzo dejarán de enviarse nuevos paquetes a quienes contribuían a este esfuerzo.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4