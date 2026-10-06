El Premio Nobel de Física 2026 es para Francis Halzen

Como viene siendo habitual, tras el galardón de medicina, que este año ha ido a parar a las manos de Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, llega el turno del Premio Nobel de Física. En esta ocasión, el ganador ha sido Francis Halzen por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico. El premio este año asciende a los 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,1 millones de euros.

El descubrimiento. En el Observatorio IceCube, se detectan continuamente interacciones de neutrinos que proporcionarán a los investigadores un conocimiento novedoso sobre los entornos violentos en los que los neutrinos de alta energía pueden ser creados – y podrían incluso revelar fenómenos cósmicos previamente desconocidos.

El secreto está en el hielo. Los neutrinos de alta energía vienen del cosmos lejano y pueden revelar dónde se aceleran los rayos cósmicos, protones con energías muy superiores a las de cualquier acelerador terrestre. El problema es que los protones se desvían con los campos magnéticos. Los neutrinos, en cambio, al no interaccionar con nada, no se desvía, de modo que apuntan hacia su origen. Por eso son tan útiles. De hecho, los neutrinos ya han sido objeto de otros premios Nobel de Física, como el que se entregó en 2015 a Arthur McDonald y Takaaki Kajita.

En este caso, la clave en las contribuciones de Francis Halzen en el observatorio IceCube, ubicado en el polo sur. Él propuso usar el hielo como detector. Cuando un neutrino impacta con un núcleo se genera una partícula cargada que emite luz azul, fácilmente identificable en el hielo transparente. Además, el hielo antártico ofrece oscuridad constante, estabilidad geológica, pocos elementos radiactivos y una estación de investigación ya existente.

La historia. El primer laureado con el Premio Nobel de Física fue Wilhelm Conrad Röntgen, quien lo ganó en 1901 por el descubrimiento de los rayos X. Desde entonces se han hecho con él un total de 225 hombres y 5 mujeres. Uno de los hombres, John Bardeen, lo ganó dos veces. Las cifras hablan por sí solas.

Lo que veremos mañana. Mañana sabremos el ganador o ganadores del tercer galardón, correspondiente al Premio Nobel de Química. El año pasado lo ganaron Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas, con aplicaciones medioambientales, industriales o incluso armamentísticas.

Este año, la página Clarivate, cuyas apuestas se basan en las citas en estudios científicos, apuestan por científicos como David R. Liu, por la edición genética de precisión, y Harry Gray y Jay Winkler, por la transferencia de electrones en sistemas biológicos. También están en las apuestas Jacob Sagiv, Ralph Nuzzo y David Allara, por el desarrollo de nanomateriales autoensamblados. No obstante, estas quinielas no se cumplen siempre. Mañana sabremos realmente quién se hace con el galardón.

Imágenes | Asamblea del Nobel

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