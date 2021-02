El objeto más alejado del Sistema Solar que hemos identificado hasta la fecha

Durante mucho tiempo pensamos que Plutón era el objeto más distante que conocíamos en el Sistema Solar. Con mejores telescopios y tecnologías en general los avances en astronomía han sido enromes. Esto ha permitido, entre otras cosas, descubrir que en realidad el objeto más alejado no es Plutón, es en realidad Farfarout.

Farfarout es el nombre "amigable" que los astrónomos le han puesto a este objeto porque está far far out, es decir, muy muy alejado. Sin embargo, su nombre técnico es 2018 AG37 y como da a entender, fue descubierto por primera vez en 2018. Ahora bien, ¿qué sabemos de Farfarout?

Farfarout fue descubierto por primera vez en enero de 2018 gracias al Subaru Telescope. Hay que tener en cuenta que es un objeto pequeño que no emite luz propia, por lo que encontrarlo y determinar exactamente qué es y cuál es su trayectoria no es tarea fácil. Ahora con nuevos estudios ha sido posible conocerlo mejor.

Pero, ¿qué es Farfarout? Se trata de un "pequeño" objeto con aproximadamente 400 kilómetros de ancho. Es mucho más pequeño que cualquier planeta enano reconocido, por lo que no puede entrar dentro de esta categoría fácilmente. Pluton de hecho se ha visto afectado por estas categorías.

A 20 mil millones de kilómetros

Farfarout ha sido identificado como el objeto más lejano del Sistema Solar. Para determinar esto se ha tenido en cuenta la distancia a la que está del Sol. Una distancia de 132 unidades astronómicas, esto es una barbaridad en cuanto a distancia se refiere. La Tierra está a 1 unidad astronómica del Sol, por lo que Farfarout traducido a kilómetros se encuentra a unos 20.000 millones de kilómetros.

La distancia en unidades astronómicas de los objetos identificados más alejados en el Sistema Solar.

Una curiosidad sobre esto es que Farfarout en realidad no tiene siempre el título del "objeto más alejado del Sistema Solar". Dado que los objetos que orbitan el Sol no siguen siempre una órbita perfectamente circular, no siempre están a la misma distancia. Por ejemplo, la Tierra una parte del año está más alejada del Sol mientras que la otra se acerca más. Ocurre lo mismo con Farfarout y al tener una órbita extremadamente más grande la diferencia es mucho mayor.

En su punto más alejado de la órbita elíptica Farfarout se aleja a unas 175 unidades astronómicas del Sol. Su órbita dura aproximadamente unos mil años terrestres y en su punto más cercano pasa de las 175 unidades astronómicas a apenas 27 unidades astronómicas. Esto significa que se acerca mucho más al Sol, incluso llega a estar más cerca que Neptuno.

Vía | University of Hawaii News