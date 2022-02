La ISS sobre la Luna: la espectacular imagen de la estación tomada con un telescopio de 30.000 euros

Un experto en astrofotografía llevaba tiempo persiguiendo una foto muy especial: la de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) en su tránsito sobre la Luna.

El pasado mes de enero Thierry Legault logró esa foto. Tuvo que viajar a 250 km y cruzar los dedos para que la niebla le permitiera capturarla, pero el resultado es realmente espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que la ISS se mueve a 27.000 km/h y está situada a 450 km de altura.

Legault, ingeniero y entusiasta de la astrofotografía —hay fotos alucinantes de gente como él—, buscó la localización perfecta para la foto. Él vive en París, donde la contaminación lumínica haría muy difícil algo así, así que para esta foto hizo un trayecto a la zona rural de Bourges.

La noche se complicaba por la presencia de neblina, pero afortunadamente esta se disipó cuando Legault lo necesitaba: justo en el momento en el que el tránsito de la ISS sobre la Luna podía ser fotografiado.

Esos cálculos se pueden realizar fácilmente gracias al sitio web ISS Transit Finder con el que se puede hacer seguimiento de la Estación Espacial, y a partir de ahí solo quedaba colocar todo el equipo y establecer los parámetros adecuados para esa foto. Hay otras herramientas para poder comprobar esa posición de la ISS, como Spot The Station, de la NASA.

I am virtually sure it's the most detailed ISS lunar transit to date 😊

I had to ride 250 km from home and find a remote place in the countryside between the blankets of fog, for this 1/2 second transit at 27000 km/h.

The image without compression: https://t.co/N6HPVz60F3 pic.twitter.com/AR3oN56odX