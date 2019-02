Es hora de decir adiós al Opportunity: la NASA intenta a la desesperada reanimar al rover antes de que llegue el invierno

«No se ha escuchado ninguna señal del Opportunity desde el día solar 5111 durante la histórica tormenta de polvo» que afectó a todo el planeta. Eso decía la NASA en su último comunicado sobre el conocido rover. John Callas, gerente del proyecto en el JPL, lo tradujo en Science : «Tenemos una semana. Nos estamos quedando sin tiempo»..

Y es que "Winter is coming". El lema de los Starks pende como una espada sobre las instalaciones del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena donde, tras más de 600 intentos de recuperación, el equipo de la Mars Exploration Rover Mission trabaja a la desesperada por impedir lo que ya parece inevitable.

Historia de una oportunidad bien aprovechada

¿Qué ha pasado con el Opportunity? Por lo que sabemos, el Opportunity probablemente experimentó un fallo de baja potencia que ocasionó problemas en el reloj de la misión. En medio de la tormenta de arena más salvaje y dura que se recuerda sobre la superficie de Marte, el rover (que se alimenta gracias a unos paneles solares) se calló. Eso ocurrió el El 10 de junio de 2018.

La estrategia entonces fue mantener la calma: los ingenieros esperaban que, una vez pasada la tormenta y el cielo se despejara, el Opportunity volviera a la vida. No ocurrió: todo parecía indicar que los paneles solares se habían llenado de arena.

Viento del este y niebla gris Por eso, cuando en noviembre comenzaron a soplar los vientos estacionales toda la comunidad astronómica volvió a mirar al cráter Endeavour, en cuyo borde parece que se encuentra. Si el viento era lo suficientemente fuerte, cabía la posibilidad de que se limpiaran los paneles. Pero tampoco ha funcionado. El Opportunity sigue en silencio.

A la desesperada Tras más de 600 comandos de recuperación, el equipo se está quedando sin ideas, pero, sobre todo, se está quedando sin tiempo. Cuando llegue el invierno marciano, si el rover no ha recuperado su sistema de calefacción, las temperaturas destrozaran el equipo. Y el invierno se acerca peligrosamente.

Últimas ideas Ahora mismo, los ingenieros de la NASA trabajan con la posibilidad de que el Opportunity sí esté operativo, pero que no seamos capaces de oirlo porque se "empeñe" en usar una antena rota No obstante, no hay nada que nos permita ser optimistas.

¿Es hora de decir adiós al Opportunity? Eso parece. Opportunity ha sido una de las oportunidades mejor aprovechadas de la historia de la exploración espacial. Iba a durar 90 días y lleva 15 años trabajando por mejorar nuestra forma de entender Marte. Solo un milagro podría mantener con vida al rover más duro del sistema solar, pero la verdad es que no necesitamos milagros. Dejemos que descanse en paz, O, que te lo has ganado.