Un helicóptero ha cazado un cohete espacial a 2.000 metros sobre el mar. Es un hito y lo pudimos ver en directo

Rocket Lab acaba de poner 34 satélites en órbita, sí; pero eso entra dentro de lo normal. Al fin y al cabo, ya lleva 146 y este es el vigésimo sexto lanzamiento que realiza con su cohete Electron. Si fuera por eso, todo se resumiría en un 'business as usual', como dicen los anglosajones. Pero, claro, no es solo eso. El verdadero reto de Rocket Lab era cazar su propio cohete al vuelo con un helicóptero y vaya si lo han conseguido.

Las '3R's de la exploración espacial. Es decir, en jerga espacial, 'reutilizar', 'reutilizar' y 'reutilizar'. Aunque es cierto que hemos prestado mucha atención a los sorprendentes sistemas de SpaceX, la obsesión por reutilizar los cohetes es una obsesión de todo el nuevo sector aeroespacial. De hecho, Rocket Lab ya había conseguido recuperar exitosamente sus cohetes en las misiones 16, 20 y 22. El motivo de esta obsesión es sencillo: aumentar la frecuencia de lanzamiento y reducir los costos de poner en órbita satélites pequeños.

Un ballet supersónico. La diferencia de esta misión con las anteriores es que en aquellas los cohetes amerizaron en el océano y ahora ha sido recogido por un helicóptero a casi 2.000 metros de altura. Después de su lanzamiento al espacio, el Electron regresó a la Tierra en paracaídas hasta alcanzar los 1.980 metros donde el helicóptero Sikorsky S-92 de Rocket Lab se reunió con él y lo capturó con un gancho.

