Cuando las estrellas envejecen, su envoltura se hincha hasta el punto de engullir buena parte de la materia que les rodea. Por ejemplo, si una gigante roja tiene una estrella compañera, podría devorarla por el camino. Es algo que se cree desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los científicos no han logrado captar este proceso de principio a fin. Al menos hasta ahora. Y es que, recientemente, un equipo de astrónomos dirigido desde la Universidad de Columbia acaba de describir el que podría ser el primer evento de este tipo detectado por los telescopios. Es cierto que no se puede afirmar con seguridad, pero son muchas las pistas que apuntan a ello.

Siete años de seguimiento. Todo comenzó con la observación de AT 2025abao, una gigante roja de 7 masas solares, ubicada en la galaxia de Andrómeda, a 2,5 millones de años luz de la Tierra. En 2023, dos telescopios de infrarrojos, NEOWISE y WINTER, detectaron que esta estrella había aumentado su luminosidad. El primero es un telescopio espacial y el segundo un telescopio terrestre. Por lo tanto, había dos rastreos independientes en los que se detectó la misma señal. Esto descartaba un posible error instrumental. Además, cuando los científicos analizaron registros anteriores, comprobaron que ese aumento de luminosidad había empezado en 2018, pero nadie se había dado cuenta.

Las gigantes rojas son estrellas frías, por lo que emiten sobre todo en infrarrojo. Por eso se usan este tipo de telescopios para estudiar su evolución. Los científicos empezaron a sospechar que el aumento de brillo podría deberse a que una estrella había engullido a una compañera, ya que cuando la “víctima” cae en espiral hacia el núcleo de la gigante se genera una fricción que emite calor y luz. Además, se forma polvo, que absorbe la luz visible y ultravioleta y se calienta, emitiendo después esa luz como radiación térmica infrarroja. Por todo esto, esos dos telescopios eran candidatos ideales para seguir analizando el caso. Lo que veían parecía cuadrar con su hipótesis, pero esta se reforzó sobre todo cuando el James Webb, que también trabaja en el infrarrojo medio, entró en escena.

2025. En ese año, los telescopios que estaban monitorizando la gigante roja detectaron una gran erupción de luz. El James Webb ya estaba trabajando a pleno rendimiento, así que se usó para observarla 47 días después. Con sus datos, se pudo reconstruir el evento o, al menos, una hipótesis de lo que pudo ocurrir.

Canibalismo estelar. La hipótesis resultante apunta a que una estrella compañera con aproximadamente el 70% de la masa del Sol fue atrapada por la envoltura de la gigante roja a medida que esta se expandía. Dicho proceso provocó la expulsión de material equivalente a 0,1-0,2 masas solares y la fricción generó una gran emisión de luz.

¿Por qué no se ha visto antes? El autor principal del estudio, Viraj Karambelkar, explicó en Space que la luz que genera una estrella cuando engulle a su compañera es el equivalente a un cubo de agua que se deja caer en el océano. Representa una parte mínima en la inmensidad del Universo. Por eso hasta ahora no se ha podido detectar ningún caso. Era necesario estar mirando al lugar adecuado en el momento adecuado.

¿Y después qué? Parece bastante probable que todo lo que hemos visto hasta ahora ocurriese entre estas dos estrellas. Lo que no está claro es lo que pudo ocurrir después. Por un lado, es posible que las dos estrellas se fusionasen para dar lugar a una sola. Por otro, que la compañera engullida haya sobrevivido dentro o muy cerca de la gigante y ambas sigan existiendo. De momento estos científicos y la propia NASA apuntan a una fusión, pero habrá que seguir analizando las señales para saberlo con seguridad.

Pronto habrá nuevos telescopios listos para estudiar la escena. De hecho, los científicos confían en otro combo espacial-terrestre: el Nancy Grace Roman en el espacio, y el Observatorio Vera Rubin en la Tierra. Quizás, con ellos, sepamos por fin cuál fue el final de la estrella compañera y si estos científicos están en lo cierto. Ahora mismo, con las pistas que han podido reunir, todo parece apuntar a que, por primera vez, se ha visto en directo todo un episodio de canibalismo estelar.

Imagen |Adam Evans

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