Esa espectacular mancha que le ha salido a Júpiter es en realidad el efecto de un eclipse solar

Estos días la NASA nos está regalando imágenes espectaculares como el retrato de Saturno y sus anillos, pero sus científicos compartieron también las imágenes de la sombra que Io proyectaba sobre Júpiter.

Esa sombra, debida a un eclipse solar, acababa creando un singular círculo con unos contornos muy definidos: mucho más de lo que lo suelen estar en eclipses solares en La Tierra, pero hay una sencilla explicación para ello.

Hay dos argumentos que permiten explicar esa sombra tan "perfecta" y definida en la superficie de Júpiter. El particular "lunar" que le sale a Júpiter al producirse el eclipse solar con Io se debe en primer lugar a que el sol se ve mucho más pequeño desde Júpiter, que está a mucha más distancia de nuestra estrella: solo eso ya hace que las sombras se vuelvan más detalladas.

Pero además hay otro efecto importante que contribuye a esa sombra circular tan bien definida, y es el hecho de que Io también está más cerca de Júpiter de lo que está nuestra Luna a La Tierra. Eso hace que la sombra proyectada esté tan bien perfilada y apenas tenga zona de penumbra.

