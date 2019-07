Cuando la imagen más espectacular del eclipse se dio desde el espacio: la sombra de la Luna se encuentra con el huracán 'Bárbara'

La imagen que abre este post nos muestra dos fenómenos naturales captados al mismo tiempo, desde el espacio, y gracias a un objeto que llegó ahí gracias a los seres humanos. Y es que si no se enteraron, ayer tuvo lugar un eclipse solar que se pudo observar en todo su esplendor desde Chile y Argentina.

Como suele pasar con este tipo de fenómenos, internet se está llenando de una gran cantidad de fotografías desde todos los ángulos y lugares, mostrando la espectacularidad de este eclipse. Pero también se publicaron imágenes y vídeos poco convencionales de este fenómeno, que nos permiten ver el eclipse desde el espacio y con un huracán como acompañante.

Desde hace algunos años se sabía que llegaría este eclipse, pero nadie sabía que ocurriría al mismo tiempo que un enorme huracán en el Océano Pacífico. Por fortuna, los satélites de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estaban ahí para presenciar este acontecimiento único.

El recién estrenado GOES-17 es un satélite meteorológico que forma parte del sistema satelital ambiental geoestacionario operacional de la NOAA. Se ubica en una órbita a unos 35.888 kilómetros de la superficie de la Tierra, y cuya misión es monitorizar el Océano Pacífico y la mitad occidental de Norteamérica en búsqueda de tormentas.

Pues el GOES-17 tuvo la fortuna de captar el paso de la sombra de la Luna durante el eclipse, esto mientras en el Océano Pacífico se desarrollaba el huracán 'Bárbara', que la primera tormenta de gran tamaño de la temporada. 'Bárbara' presenta vientos de hasta 249 km/h y está por convertirse en un huracán de Categoría 5.

Por otro lado, el GOES-16, el otro satélite geoestacionario de la NOAA y que se dedica a monitorizar el este de América del Norte, América del Sur y el Océano Atlántico, también captó a ambos fenómenos aunque con otro ángulo, ya que el GOES-16 se centra principalmente en el Atlántico.

So cool! The shadow of the Moon was captured on @NOAASatellites GOES-16 images as it raced across the southern Pacific toward Chile, seen here using data compiled by @CollegeDuPage 's weather site https://t.co/162zb8xQBC (ht @weatherdak ) #wx #EclipseSolar2019 pic.twitter.com/BuctR8oOke

Y aquí un único GIF con ambos vídeos:

So by combining images from GOES-16 and 17 you can see a full view of the Moon's shadow as it passes from dawn in the Pacific toward sunset & a visible total #eclipse in Chile on July 2 2019. (Again, data from @CollegeDuPage's weather site https://t.co/162zb8xQBC (ht @weatherdak) pic.twitter.com/1YH4yAMD9u