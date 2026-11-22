Si la Tierra no tuviese un campo magnético a su alrededor, sufriría el bombardeo constante de partículas ionizadas muy energéticas procedentes del Sol y de los rayos cósmicos. Por suerte, contamos con este escudo que desvía la mayor parte de esas partículas y, a su vez, retiene algunas en dos anillos, conocidos como cinturones de Van Allen. Si están ahí retenidas, no pueden hacernos daños, pero más vale que nuestros satélites o naves espaciales no crucen estos anillos, pues sería muy peligroso para los que no estén preparados. Esta es la razón por la que es importante estudiarlos como ha hecho recientemente un equipo de científicos del Real Instituto Belga de Aeronomía Espacial.

Concretamente, se han centrado en lo sucedido tras la gran tormenta solar conocida como “evento del Día de la Madre” de 2024. Algo ocurrió, pues la Tierra pasó temporalmente de tener dos a cuatro cinturones de Van Allen. Jamás se ha detectado algo así, pero parece que el incremento de dos a tres sí se está haciendo cada vez más frecuente.

Dos, tres o cuatro. Normalmente, la Tierra tiene dos cinturones de Van Allen, uno interior, cargado sobre todo de protones, y otro exterior, donde se concentran mayormente los electrones. El espacio entre ellos se denomina ranura y contiene muy pocas partículas cargadas,ya que las ondas electromagnéticas dispersan allí los electrones hacia la atmósfera. Esto es lo normal. Sin embargo, en 2012 se llegaron a observar temporalmente tres y luego también ocurrió varias veces entre 2024 y 2026. Más allá de esto, lo realmente curioso es lo que pasó en mayo de 2024, cuando se creó un cuarto cinturón de Van Allen.

Más ranuras=más cinturones. Según el estudio que se acaba de publicar, la intensa tormenta geomagnética que tuvo lugar el 10 de mayo de 2024 disparó muy cerca de la Tierra una gran cantidad de partículas cargadas eléctricamente. Durante la tormenta, el campo magnético se debilitó y las partículas penetraron mucho más cerca de la Tierra de lo habitual

El 17 de mayo, la propia ranura, que normalmente no alberga apenas partículas cargadas, se llenó de electrones, de manera que temporalmente hubo un solo cinturón. Después, una serie de ondas generadas durante la tormenta geomagnética eliminaron esos electrones, dando lugar a tres ranuras: la de siempre, otra por encima y otra por debajo. Como resultado, hacia el 22 de mayo había cuatro cinturones de electrones. Permanecieron así hasta el 28 de junio, cuando desapareció el cuarto. Luego, el 30 de agosto ya había solo dos. Todo esto se pudo estudiar gracias al instrumento EPT del satélite PROBA-V de la ESA, situado a 820 km de altura.

Imagen generada con Claude

Cada vez más. La autora principal del estudio, Viviane Pierrard, ha explicado a Science Alert que debe haber algún mecanismo que está produciendo cada vez más cinturones extras. Por ahora, está claro que la actividad solar está muy relacionada, ya que en los momentos en los que se ha generado un tercer cinturón también ha habido alguna gran tormenta geomagnética. En estos últimos años, el Sol ha estado en una fase de gran actividad, dentro de su ciclo típico de 11 años. ¿Pero hay algo más? Esto deberá estudiarse, ya que es muy importante controlar los cinturones de Van Allen.

Cuidado con las partículas agrupadas. Esas partículas cargadas que se concentran en los cinturones de Van Allen podrían dañar los satélites y naves espaciales que no estén preparados para ello. Además, son capaces de causar problemas de salud a los astronautas que se aventuren demasiado cerca. Por eso es importante predecir en qué situaciones puede generarse un tercer o un cuarto cinturón. Estamos acostumbrados a esquivar dos, pero si el número aumenta puede pillarnos in fraganti.

Imagen | NASA

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