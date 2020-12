11 lanzamientos de cohetes en 10 días: la industria aeroespacial va a terminar el año a lo grande

Se nos acaba el año, pero al menos en el ámbito de la carrera espacial lo hará a lo grande. En estos diez días se producirán nada menos que 11 lanzamientos de cohetes de distintas misiones espaciales, algo que da buena cuenta de la actividad en este sector.

Son muchas las empresas y organizaciones nacionales que están sembrando el cielo de satélites, pero también hay lanzamientos singulares como el de Virgin Galactic y su SpaceShipTwo destinado a proporcionar servicios a turistas espaciales en 2021. Cohetes a go-gó.

Atascos espaciales

Menuda agenda la de las empresas dedicadas al ámbito aeroespacial. Ha habido ya algunos lanzamientos estos útlimos días, pero las cosas se ponen aún más interesantes a partir de ahora.

Imagen del Delta IV Heavy que permitió lanzar la misión del NRO el pasado 10 de diciembre. Fuente

La empresa estadounidense Astra, por ejemplo, lanzará la tercera iteración de sus cohetes para misiones orbitales. Se espera que la misión Rocket 3.2 se lance desde Kodiak (Alaska).

Saturn and Jupiter have joined us for tomorrow's launch of Rocket 3.2 😍 pic.twitter.com/4Tzsr3HK2F — Astra (@Astra) December 10, 2020

SpaceX lanzó el Starship, pero además también lanzará el Falcon 9 para poner en órbita el satélite SXM-7 de Sirius XM.

🚀🚨 SpaceX plans to launch the SXM-7 satellite for SiriusXM aboard a Falcon 9 rocket on December 11.



⏰ The launch window extends from 11:20 a.m. to 1:20 p.m.



👀 Launch viewing from the Atlantis North Lawn is included with admission. https://t.co/AlQoIr27B2 pic.twitter.com/i3VnkotfAo — Kennedy Space Center Visitor Complex (@ExploreSpaceKSC) December 8, 2020

Ese cohete de SpaceX no se quedará quieto, y pocos días después se lanzará la misión NROL-108 aprovechando también esa nave. Se espera que el lanzamiento se produzca el próximo 17 de diciembre.

Being Officially announced today by @NatReconOfc, the anticipated launch of NROL-108 onboard a @SpaceX Falcon 9, the final mission of the year to feature a RTLS Landing.



Now Targeting Liftoff from LC-39A, @NASAKennedy, on Thursday, December 17th 🚀



Photos credit: HoverSlamPhoto pic.twitter.com/xkmGip9tVm — Kahtan Alhamdany (@AlhamdanyKahtan) December 4, 2020

Más misteriosa era la carga de la misión NROL-44 que se lanzó al espacio esta madrugada mediante el espectacular Delta IV Heavy.

ULA's launch last night of the Delta IV Heavy after two last-minute aborts in August & September. The payload was the classified NROL-44 satellite placed into orbit for the National Reconnaissance Office. As always the Heavy puts on quite the show at launch. #ULA #NASA @torybruno pic.twitter.com/QszcQx6HRu — Greg Scott (@GregScott_photo) December 11, 2020

Otro acontecimiento relevante es el que plantea Virgin Galactic con el lanzamiento del SpaceShipTwo, que permitirá evaluar el comportamiento de este vuelo suborbital propulsado y así comprobar cómo se comporta la cabina de esta singular nave que quiere dar servicio comercial en 2021.

The flight window for our first spaceflight from New Mexico will open on 11th Dec, pending good weather conditions and technical readiness. https://t.co/stwXFn0RPs pic.twitter.com/mVUNSNQJm7 — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 1, 2020

En Rusia también aprovecharán estos días para el segundo lanzamiento de un cohete Angar A5/Briz-M con una carga de prueba que permitirá evaluar cómo se comporta esa etapa durante el lanzamiento.

#AngaraA5 has been rolled out and raised into a vertical position at the Plesetsk cosmodrome. The launch is scheduled for December 14, 05:50 UTC. This is an old photo; no official photos of the new Angara are available. And yes, almost no hope for a livestream of the launch. 😢 pic.twitter.com/Dxu5nw08Xi — Katya Pavlushchenko (@katlinegrey) December 10, 2020

La misión 'The Owl's Night Begins' (La noche del búho comienza) de la compañía Rocket Lab se lanzará (si todo va bien) el 15 de diciembre, y harán uso de un cohete Electron que colocará en una órbita sincrónica al sol el satélite de observación StriX Alpha desarrollado por la empresa japonesa Synspective.

To avoid a solar eclipse that could affect Synspective’s mission, we're now targeting Dec 15 for launch. When customers request a new T-0, we’re happy to oblige. That's the beauty of dedicated launch on Electron, our customers get to choose (and change!) their launch time. pic.twitter.com/ay78xID37B — Rocket Lab (@RocketLab) December 11, 2020

Algo más tarde, el 17 de diciembre, se producirá el lanzamiento del cohete PSLV-XL de la Indian Space Research Organization (ISRO), que pondrá en órbita geoestacionaria el satélite de telecomunicaciones indio GSAT-12R.

LAUNCH SCHEDULE UPDATE



PSLV-XL | CMS-01 (GSAT-12R) now launching from Sriharikota, Republic of India in 6 days, 1 hours.https://t.co/3GkYffUHid — Space Launch Now 🚀 (@SpaceLaunchNow) December 11, 2020

La agencia espacial rusa, Roscosmos, también ha estado muy activa estos últimos días y en tan solo 24 horas realizó dos lanzamientos de cohetes Soyuz-2. El segundo de ellos, Soyuz-2.1B/Fregat-M se encargó de poner en baja órbita terrestre un satélite del sistema de comunicaciones ruso OneWeb que proporcionará servicios similares a los que plantea SpaceX con Starlink.

VOD: https://t.co/Fn3c0HL91s



Second successful launch of Soyuz-2 rocket in 24 hours - At 01:14 UTC on December 3rd, a Russian Military Soyuz-2.1b was launched from LC-43/3 at the Plesetsk Cosmodrome in northern Russia. https://t.co/vakeaKvpNh pic.twitter.com/eJyRISMau0 — CosmoQuest (@cosmoquestX) December 10, 2020

Otra de las misiones singulares que tendrán lugar estos días —previsiblemente el 19 o 20 de diciembre— es la realizada por la NASA y Virgin Orbit. Se trata del vehículo de lanzamiento LauncherOne que lleva en desarrollo desde 2007 y que se lanza no desde una plataforma de lanzamiento terrestre, sino desde un Boeing 747-400.

✅Check out this week's ELaNa 20 mission milestones!



The encapsulated payload assembly was mated to the forward end of @VirginOrbit's LauncherOne for #LaunchDemo2. Our 9⃣ CubeSat missions are almost ready to ride! 🚀 pic.twitter.com/XpnSJaQTy4 — NASA's Launch Services Program (@NASALSP) December 10, 2020

También China quiere despedirse del año 2020 con otro lanzamiento, en este caso de su cohete Long March 8, que cuenta con una carga secreta tan solo conocida por su nombre en clave, XJY 7. Se espera que el lanzamiento se produzca el 20 de diciembre.

China sigue avanzando, este es Long March 8, el primer cohete reutilizable chino. Estaba en etapa de construcción y muy pronto podríamos tener un vuelo de prueba, aunque todavía no se intentaría recuperar la 1° etapa. https://t.co/6TWc5DVPrz — SPACE OK🎄✨🎅 (@SpaceOkk) November 12, 2020

Vía | Space Nosey