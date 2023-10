Xiaomi tiene claro el futuro de la fotografía móvil. El software empieza a ser más importante que nunca

Hace apenas unos días tuve la oportunidad de asistir a la presentación de los Xiaomi 13T y 13T Pro, la nueva gama alta de Xiaomi (con permiso de los Xiaomi 13, 13 Pro y 13 Ultra). Es la primera vez en la historia de la familia T que se abraza el paraguas de Leica, toda una declaración de intenciones por parte del gigante chino.

He querido aprovechar la ocasión para hablar con Fabio Arena, jefe de producto en Xiaomi, sobre la visión que tiene Xiaomi en fotografía móvil. ¿Por qué me parece tan relevante este punto? Porque cuando analicé el Xiaomi 13 Ultra vi en él una filosofía orientada a lo que debería ser (bajo mi criterio) la fotografía: un fiel reflejo de lo que capta el ojo humano.

Leica va más allá del marketing

Lo primero que le pregunto a Fabio tiene que ver con el apellido Leica. El reputado fabricante alemán es un peso pesado en la industria fotográfica y ayudar en la fabricación de lentes, modos personalizados y calibración de las cámaras Xiaomi es un Plus. Pero intentando afinar aún más, ¿cuáles son las mejoras reales que puede notar un usuario medio?

"Yo creo que la llegada de Leica a la serie T sinceramente es un puntazo. Ahora lo hacemos más accesible a todo el mundo. El enfoque en la serie T nunca ha sido la fotografía, siempre ha sido el rendimiento, velocidad de carga, procesadores... Ahora se han querido adoptar tecnologías de la serie flagship, como puede ser el 13 Ultra, en la serie T.

Por ejemplo en la colorimetría, que es donde más nos estamos enfocando, el usuario puede escoger entre un color más realista con el modo Authentic, uno más vibrante, si ninguno le convence puede crear el suyo propio... También hemos dado un salto en vídeo, que era la pata coja de la serie T.

Tampoco hay un discurso de megapíxeles este año, todo se enfoca a software, colorimetría, tipos de disparo, lentes, etc."

Aprovecho justo para preguntarle sobre el tema de los megapíxeles. El año pasado el gran argumento del Xiaomi 12T Pro era que contaba con un sensor de 200 megapíxeles. De un año a otro el discurso cambia y el centro es el procesado. ¿Por qué ahora este cambio?

"Suena raro si lo miras así, sí. Pero yo siempre lo he dicho, siempre. El tema de los megapíxeles es algo que llama mucho la atención al consumidor. Tanto, que al final los fabricantes van aumentando el número en su cámara principal. Desde luego es un reclamo pero, en nuestro caso, creo que tenemos que dejar el tema de los megapíxeles para la gama media.

Ahí es dónde realmente está la batalla de las especificaciones técnicas, la batalla de la RAM, ROM, batería, pantalla... y los megapíxeles juegan ahí un papel diferencial más allá de que el cliente lo use o no (que en su mayoría no). Y, oye, hay una clara mejora cuando usas un modo de 200 megapíxeles, ahí tienes la opción.

¿Por qué ahora dices? Porque ahora con Leica no debemos tener ese discurso. El storytelling no puede ir por el número de megapíxeles, tiene que ir por el sensor, modos de representación, color, disparo, lente... Y que haya un reflejo de todo esto en la imagen final".

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13T y los consumidores. Aclarando el lío

Aclarado por qué Xiaomi tiene ahora un discurso más adaptado al de un fabricante que quiere una fotografía realista. Le pregunto a Fabio si no acaba chocando con la propia familia Xiaomi 13 y 13 Pro lanzar dos dispositivos de gama tan alta en colaboración con Leica.

"Xiaomi 13, 13 Pro y 13 Ultra son los flagship. Hay diferencias de producto con la serie T. Obviamente que aparezca una serie tan potente como la serie T con este punto de precio es un atractivo que choca lateralmente con nuestra serie anterior.

Sin embargo, hay una serie de usuarios que busca una serie de diseños, un tamaño como el del Xiaomi 13, la cerámica del 13 Pro... Tienen sus diferencias de público."

En España nos gustan los móviles baratos, los datos son los que son. Le pregunto a Fabio que este es un rango de precio complicado. Sabemos que la gama Redmi Note vende como si no hubiese un mañana, pero que no tenemos tan claro qué sucede con estos gama alta que no son gama alta del todo. ¿Cómo funciona el rango de los 600/700 euros en España?

"Una de las cosas que sucede con Xiaomi desde que llegamos a España es que, en general, todo lo que suele tocar, suele triunfar. Que vayamos a este segmento que no pesa tanto como el de más de mil euros, donde Android no tiene tanto protagonismo, es una buena oportunidad porque con estas características técnicas somos únicos. Hablamos de 1 TB + 16 GB de RAM por menos de mil euros, ese honest pricing sigue ahí."

Una pregunta que llevo tiempo queriendo hacerle a los principales representantes de las marcas tiene que ver, precisamente, con ese equilibrio entre lo que quiere el usuario y lo que el fabricante cree que necesita el usuario. La fotografía móvil es claro ejemplo, ya que durante años nos ha brindado colores saturados, pieles lavadas y un sobreprocesado que por fin parece estar cambiando. No solo con Xiaomi, sino con otras marcas que quieren acercarse a un procesado mucho más natural. ¿Este cambio de tendencia es a nivel de industria?

"Yo creo que es una tendencia de mercado, y de mercados. El mercado asiático no es igual que el occidental, y este último tiene distintas necesidades. De hecho, el software fotográfico de allí no es como el de aquí. Todo se está llevando hacia las redes sociales, la vida... se busca cada vez más la naturalidad. La representación del color, los tonos cada vez más reales... también en vídeo, es una tendencia.

Y yo me alegro, porque hace dos o tres años todo era más artificial. Incluso el selfie de nuestros teléfonos, el modo belleza siempre activado... me alegro de que consigamos que se entienda que aquí no tenemos esas necesidades. "

Hablando un poco sobre el futuro y tendencias de mercado

Al igual que comentaba mi compañero Javier Lacort, yo también estoy convencido de que estamos cada vez más cerca del peak smartphone. En fotografía pasa algo parecido. Ya tenemos sensores de una pulgada, teleobjetivos ópticos, disparos de modo en RAW. Una vez mejorado el procesado, parece que poco quedará por evolucionar. ¿Cuáles serán los siguientes retos en fotografía móvil? ¿A dónde girará el mercado?

"Yo creo que todo irá más hacia el software. Lo comentaba el otro día, sigue habiendo un discurso de sensores, el IMX bla o el IMX bla, pero todo se irá enfocando hacia la experiencia de software y todo lo que te ofrece para que la fotografía sea como tu la quieras, a tu gusto.

Poder eliminar objetos, eliminar personas, cambiar el cielo, un modo belleza que tú personalices, ¡incluso poder añadirte pelo o quitarte arrugas! Todo va a "olvidarnos del hardware", a que todo esté más tuneado y adaptado al usuario.

Durante el evento Xiaomi no solo presentó los Xiaomi 13T, hizo oficial la llegada a España de la Smart Band 8 y anunció el nuevo Xiaomi Watch 2 Pro. Me llamó poderosamente la atención que es un modelo bastante más económico que el anterior (20 euros menos), pero antes quise ser claro: ¿es un experimento el poder llevarla fuera de la muñeca o sigue algún tipo de tendencia?

"Quizás no hay una necesidad como tal. En China siempre lanzamos productos antes para ver la acogida que tienen. En función del ruido y la demanda que se genera en redes vemos si hay posibilidad de llevarlo a otros mercados. Sí que hemos visto que hay un nicho al que le puede parecer interesante así que hacemos la prueba."

Llama la atención la bajada de precio de la Band. ¿Cómo ha sido posible hacer una rebaja tan sustancial?

"En el mercado de las Band, viendo que el mercado mundial decrece en favor de los smartwatch, si lo que hacemos es que una Smart Band te cueste 59 euros y un smartwatch 99... el cliente derivará a un factor forma de reloj, sea cuadrado o circular en vez que una pulsera de actividad. Hemos detectado que aquí tenemos que volver a nuestros orígenes."

Y, de cara al Watch... ¿por qué dar ahora el salto a Wear OS?

"Yo también me lo pregunto (risas). Es una cosa que yo quería, no teníamos ningún Wear OS. Ahora tenemos una relación más estrecha con Google por varios acuerdos que están sucediendo, somos un player muy importante para Google y Google para nosotros.

Hay una oportunidad en el mundo de los smartwatch, los operadores también nos demandan dispositivos con eSIM, multi-SIM... En función de las demandas del mercado nos vamos adaptando. "

Para acabar, intento tirar de la lengua a Fabio sobre algo que todos los estamos preguntando... el coche. ¿Habrá alguna sorpresa, con ruedas o sin ellas... para lo que queda de año?

"Productos siempre lanzamos pero... no me atrevería a decir algo que llegue en Q4. El año que viene llega la novedad más fuerte de Xiaomi en toda su historia, pero será para 2024. Será un punto de inflexión total en la marca."

Imagen | Xataka

