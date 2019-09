"El uso de la inteligencia artificial se tiene que adaptar a ti": Entrevista con Roy Jakobs, jefe de negocio en Philips Salud

Aprovechando el marco del IFA de Berlín, Philips aprovechó para presentarnos sus principales novedades a nivel de salud. Una de las cosas que nos llamó la atención es que la compañía lleva por bandera la inteligencia artificial, y que aborda de una forma bastante tecnológica este tema de la salud y el cuidado personal.

Por ello, nos entrevistamos con Roy Jakobs, el máximo representante de la división de cuidado personal de Philips, para conocer en detalle cuál es la perspectiva de la compañía a la hora de aplicar la tecnología al mundo de la salud, y algún que otro dato interesante sobre cómo se dibuja el futuro de este mundillo.

Philips y su situación presente

Has estado trabajando para Philips durante casi 10 años. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor cambio en la compañía durante este periodo?

Creo que el mayor cambio, si miro desde que entré en 2010 y hacia dónde estamos ahora, es que, cuando empecé, operábamos más como un conglomerado que estaba activo en varios sectores. Estábamos activos en iluminación, sistemas de salud, estilo de vida… Y en estilo de vida estábamos activos en campos muy amplios como la televisión, el entretenimiento, etc.

El mayor cambio llegó cuando pasamos de ser un conglomerado a centrarnos en ser una compañía enfocada en la tecnología de la salud a lo largo de 2014 y 2015. La empresa cambió de estrategia para centrarse en las oportunidades que vemos en los consumidores y en los profesionales de la salud, y centramos la empresa, los recursos y las innovaciones en ver cómo podíamos mejorar la vida de las personas en el área de la salud.

"Pasamos de ser un conglomerado a centrarnos en ser una compañía enfocada en la tecnología de salud"

Como resultado, hemos hecho cambios en nuestro portfolio, pero también hemos mejorado nuestra conexión con las necesidades en el espacio de la salud, por eso puedes ver en IFA todo lo que hemos hecho hasta ahora. Si miramos hacia cinco años o diez años atrás hasta el presente, sí, puedes ver cambios significativos en las innovaciones que presentamos y en lo que estamos buscando. Estamos buscando cómo podemos mejorar, por ejemplo, los beneficios en salud que podemos proporcionar a nivel de consumidor y dónde pueden contribuir nuestras innovaciones, aprovechando al máximo los conocimientos que tenemos para abordar los objetivos clínicos y profesionales a los que nos enfrentamos.

Philips es conocida por sus soluciones para el hogar pero, ¿qué es exactamente la división de Salud Personal?

La división de Salud Personal se compone de algunos, como nosotros los llamamos, negocios. La división más grande es la de aplicaciones domésticas, así que allí buscamos recursos para aportar beneficios en el hogar. Estos pueden ser cuidados del suelo, café, purificación de aire… Ese es el grupo grande.

Philips se encuentra actualmente bastante activa a nivel clínico, con soluciones de maternidad para hospitales.

También tenemos otro grupo, el de cuidado personal masculino y belleza. Aquí miramos por el cuidado de la piel, afeitado… Otra de las grandes divisiones es la de cuidado bucal, que ha tenido un gran crecimiento. Empezó con cepillos de dientes, pero ahora tenemos cepillado interdental, blanqueado, servicios de tele-odontología, así que puedes ver que es un dominio en el que estamos creciendo.

También tenemos la sección de maternidad y cuidados infantiles, donde buscamos recursos en el dominio de la maternidad y el embarazo. Hemos empezado creando una plataforma para el embarazo, donde educamos y ayudamos a la gente con sus preguntas, pero también tenemos un portfolio bastante fuerte en biberones, extractores de leche, y todos los accesorios que se necesitan, como monitores para bebés y otros productos de soporte.

Lo que ofrece Philips a nivel de producto y lo que ofrecerá en el futuro

Hablando de vuestros productos, habéis anunciado en IFA la disponibilidad de la banda antironquidos. ¿Cómo habéis llegado hasta esta categoría de producto? Porque parece que no hemos visto muchos productos así.

Cierto (ríe). Creo que hemos combinando dos cosas. En primer lugar, vimos una fuerte necesidad creciente en el mercado. Vimos que los consumidores están empezando a hacerse más preguntas sobre el sueño, cada vez se interesan más en cómo pueden mejorarlo. También vimos la necesidad en el mundo profesional, donde también tenemos soluciones para el sueño. Estamos tratando a pacientes con apnea, estamos dando soporte a personas con insomnio… Así que pensamos, ¿cómo podemos ayudar a la hora de medir el sueño?

Philips mostró en IFA el funcionamiento de su banda antironquidos

Así que tomamos el conocimiento obtenido a través de las tres mil millones de noches analizadas que tenemos del lado profesional, y tratamos de aplicarlo al consumidor. Entonces, vimos que los consumidores tenían dos claras necesidades. Una era, ¿cómo puedo prevenir los ronquidos? Porque los ronquidos son muy molestos, especialmente para las parejas, ya que molestan por la noche. Por otro lado, los ronquidos pueden ser un indicador de un problema más grave, como la apnea, que tiene los ronquidos como indicador. Una vez que vimos esto, la pregunta de cómo podéis ayudarme con los ronquidos, fue cuando llegamos con esta tecnología, que realmente ayuda a prevenir los ronquidos. Esta fue la primera de las necesidades.

"La gente quiere tener más horas de sueño, así que pusimos todo el conocimiento que tuvimos en él, para evaluar su calidad y encontrar indicativos sobre qué problema de sueño podrías tener"

Por otro lado, la gente quiere tener más horas de sueño, y no siempre dormimos la cantidad recomendada, que es entre 7 y 8 horas, mucha gente duerme menos. Somos una compañía con superficie en Estados Unidos, donde tenemos un analizador de sueño, al que se puede acudir si se tienen preguntas sobre el mismo, ya que es un cuestionario validado clínicamente. Así que pusimos todo el conocimiento que tenemos en él, y esto ayuda a hacer una evaluación de la calidad del sueño, indicar qué problema podrías tener y ver cómo podemos ayudar.

¿Y qué es lo siguiente? ¿Qué nueva categoría de producto podemos esperar? A lo mejor nos puedes dar una pista.

Sí, esto es un poco distinto, y creo que es interesante. Si te fijas en los productos que estamos lanzando, podrás ver que lo que estamos aportando a la siguiente generación de innovación son sensores y algoritmos, y al incorporar estos dos con el software, realmente se crea una solución mucho más amplia, una solución de producto. Esto es como el ejemplo que te di de los cuidados maternos e infantiles.

La solución que estamos dando ahora es la plataforma 'Pregnancy+', a la que la gente irá cuando sepa que está embarazada y, a lo largo de su viaje, vendrán para hacerse preguntas, y entonces nosotros podremos responder con servicios y productos. Estos son productos nuestros, pero también podemos poner productos en otros, podemos ponerlos en los hospitales, donde hay mujeres embarazadas. Estamos activos aquí, y estamos intentando ver formas para expandir esto. Intentamos mantener a la gente sana durante el mayor tiempo posible, con un estilo de vida saludable. Les ayudamos a prevenir y les introducimos a las rutinas saludables. Pero si necesitas ir al hospital, también estamos allí y podemos ayudarte.

"Estamos aplicando nuestra inteligencia artificial al software mucho más allá de lo que se ve en una banda antironquidos"

Pero luego vuelves a casa, y este es un sitio donde queremos ser de ayuda para conectar todos estos puntos. Esta es la mayor meta que tenemos en Philips. Aquí decimos, "vale, tenemos la obligación y la necesidad como compañía de ayudar en los sistemas de salud, porque no están conectados de forma natural". Sabemos que hay bastante necesidad en este punto, y que se necesita recoger tus datos, archivarlos… El esfuerzo de trabajar con los datos se ha convertido en una parte muy importante en nuestro flujo de trabajo.

Así que estamos aplicando nuestra inteligencia al software, mucho más allá de lo que se ve en una banda inteligente para los ronquidos. Podemos aplicarla a microprocesadores para introducirla en dispositivos, pero también podemos introducirla en una aplicación. Cuando tienes la combinación entre hardware y software, esta la solución.

Philips y su 'inteligencia adaptativa'

Ahora tengo algunas preguntas sobre inteligencia artificial. ¿Por qué llama Philips a la inteligencia artificial inteligencia adaptativa?

Es porque somos muy conscientes de que somos una compañía innovadora, y también una compañía tecnológica. Ahora mismo tenemos una gran fuerza, pero hay un gran riesgo. El riesgo de que te conviertas en una compañía empujada hacia fuera del mercado, y por tanto, nosotros dijimos "no, el uso de la inteligencia artificial se tiene que adaptar a ti". Así que nuestra motivación viene de la búsqueda de ver cómo el gran potencial que tiene la IA puede ser algo personalizado, y ayudarnos a crear un servicio personalizado para el usuario, porque tú obtienes datos de una persona, tú la conectas a un gran lago de datos, y de ahí llega una solución relevante. Así que por eso usamos la palabra "adaptativa", porque siempre se adapta al contexto y a la persona de la que se han obtenido los datos.

¿Y cómo estáis aplicando este concepto a vuestros productos?

De muchas maneras...

Ejemplos concretos.

Sí, voy a decirte lo concreto. Voy a coger el ejemplo del que hemos hablando, la banda antironquidos. El algoritmo está entrenado para detectar, junto al sensor, tu posición cuando estás durmiendo. Ha sido entrenado varias noches, buscando constantemente los movimientos de la persona, para acumular estos conocimientos. Son terabytes de datos. Entonces, los introducimos en el algoritmo que utiliza el sensor, en otras palabras, estamos poniendo un sensor en un dispositivo, y por tanto el sensor es en esencia todo el conocimiento del algoritmo para que se aplique en tu cuerpo.

"Para nosotros, la inteligencia es adaptativa porque es para uso individual. Tienes un algoritmo pensado para adaptarse a ti."

Así que aplicamos algoritmos en productos, y eso es lo que hacemos, por ejemplo, en nuestro cepillo de dientes conectado, que monitoriza cómo te cepillas. Todo esto es un concepto, pero el otro concepto es devolver todo esto a un mar de datos y que a través del software, tengamos una oportunidad de que todo esto sea parte de la nube, y poder aplicarlo en cualquier momento, o compartirlo con el médico, el dentista...

A día de hoy, muchas compañías que sus dispositivos usan IA. ¿Podrías explicarnos un poco más por qué vuestra inteligencia adaptativa, o inteligencia artificial es "de verdad?"

Para nosotros es adaptativa porque es para uso individual. Si hablamos de ronquidos, tienes un algoritmo pensado para adaptarse a ti, acumula tus datos, aprende por sí mismo, y cada vez se hace más inteligente, con el paso del tiempo, y tú duermes mejor.

Si hablamos de un cepillo de dientes, reconoce tus patrones, y se centra específicamente en ti. Nosotros estamos enfocados en el "¿cómo podemos mejorar las rutinas diarias de la gente?" Es lo mismo, tenemos la inteligencia adaptativa en la máquina de afeitar, reconoce tus movimientos… Puedes pensar, vale "me afeito de esta forma y ya está", pero no, nuestro hardware te dice si te tienes que dar por un lado, por otro... (ríe).

"Si piensas en dispositivos que pueden medir y cocinar para ti, no se me ocurre ninguno honestamente. Lo que hay en el mercado es una broma."

Imagina la gente, al comer todos los días, si quieren comer algún frito todos los días podemos ayudarles a que lo hagan de una forma más saludable. Puedes pensar que estamos sensibilizados sobre comer sano, pero es algo que no se lleva a la práctica. Si piensas en dispositivos que pueden medir y cocinar para ti, no se me ocurre ninguno honestamente. Lo que hay en el mercado es una broma. Lo que puedes hacer es poner la comida en el microondas, tres minutos, es fácil, pero no se mira por la calidad de la comida. No se mira la densidad de cada jugo, intentar hacerlo todo a la perfección, simplemente se come.

Nuestra AirFryer (la freidora por aire que presentó Philips en IFA), permite que tengamos una buena nutrición. Tiene un algoritmo que ha sido diseñado para esto (mantener las propiedades nutricionales de la comida). Estos son algunos ejemplos que puedes ver en nuestros productos.

Philips en España

Ahora tengo algunas preguntas sobre España ¿Puedes darnos algo de información sobre cuota de mercado o ventas en España? ¿Y sobre qué productos se venden mejor?

Buena pregunta, no tenemos datos sobre cuota de mercado, pero te puedo decir qué se vende bien en el mercado español. Tenemos unas cuantas metas fuertes, y creo que las aplicaciones domésticas están vendiendo muy bien. Cuidado de ropa, de suelo, cocina… También hemos visto que estamos creciendo en cuidado para los niños, tenemos una buena red, ya que hemos penetrado bien en las farmacias. Salud bucal, también está vendiendo bien en España, estamos trabajando mano a mano con los dentistas, afeitado, y especialmente ahora con la OneBlade, una de nuestras nuevas máquinas híbridas.

Así que mirando a través de nuestro portfolio, creo que es interesante cómo está evolucionando el mercado, algo que te hace adaptarte a las necesidades de los usuarios, y ver qué están buscando de tu producto. Estamos en una transición, con nuevos jugadores como Aliexpress o Amazon, y son tiempos bastante interesantes a nivel de ventas.

Y la última pregunta… ¿Cómo te imaginas que será el futuro de los productos de futuro en vuestra categoría en los próximos tres o cinco años

Creo que si nos fijamos en la tendencia que vemos ahora, de integrar el software con el hardware, veo muchas propuestas integradoras que están por llegar, que son más una plataforma en cierto dominio.

¿Más una plataforma que un producto en sí?

Sí, una mezcla entre ambas. La gente no mira solo por la solución, ellos miran, si por ejemplo miro en salud bucal… "quiero tener una marca en la que confiar, y a la que puedo acudir para las preguntas que tenga". Por esto nosotros vamos tan lejos al decir "eh, esto no es solo para que te cepilles", si tienes un problema, podrás enviarlo a un dentista virtual, y que te de una recomendación. Esto podrá cubrir la mayoría de las preguntas inmediatas que tiene la gente.

Este dentista virtual te podrá decir que necesitas ir al dentista, así que podemos conectarte con ese dentista. Así que pienso que es una combinación que estamos viendo evolucionar de la misma forma con el tema del embarazo, en el afeitado, donde tienes sensores que te dan información sobre tu piel… Si tú tienes la plataforma, y esta se conecta con la persona, la puedes personalizar más todavía.

Así que verás que a lo largo de nuestro viaje estamos haciendo esfuerzos por ofrecer productos que sean mucho más relevantes, y pienso que lo próximo para ayudar será el gran desarrollo. Así que ¿por qué está la salud del consumidor volviéndose fuerte? Porque puedes personalizarla después.

Cuando miramos a nivel de consumidor, se están desarrollando más productos para él. Se obtienen ideas, se segmentan, ya sabes… "¡ey! este es el tipo de persona que tiene un problema específico sobre un grupo, voy a hacer un producto para ese grupo". Pero ahora lo que se quiere hacer, es desarrollar para el individuo.

Y este es un planteamiento de desarrollo muy distinto, que no significa que solo se vaya a tener hardware, con cualquier combinación de software, lo puedes tener. Pero necesitas saber sobre la persona, sobre su piel, sobre cómo se siente… Esta es la conexión que hay que hacer.