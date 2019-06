"La tendencia es a todo pantalla incluso en portátil y tenemos la experiencia para marcar la tendencia" Miguel Hernández, Lenovo

Con motivo de la presentación de los resultados anuales de Lenovo estuvimos charlando con su director de producto para Iberia, Miguel Hernández.

Hablamos mucho del mercado de ordenadores gaming, pero también de la llegada del portátil "todo pantalla flexible", de las apuestas en realidad virtual y aumentada y su tracción en el mercado, del precio de los Thinkpad Carbon y de si Lenovo en inteligencia artificial está perdiendo la oportunidad por el hecho de depender de Alexa o Google Assistant.

Xataka: De los resultados me llamó la atención la parte de gaming, resultados muy buenos y no se si la gente os tiene situados con ese liderazgo, con esa posición tan fuerte en ordenadores para videojuegos. En términos de producto ¿por qué tu piensas que ahora mismo el mercado está reconociendo vuestra línea, situándoos en ese puesto? ¿Es una cuestión de precio respecto a otras marcas más asociadas a gaming históricamente?

Miguel Hernández de Lenovo: Echaría un poquito la vista atrás y vería a ver de dónde venimos en la parte de gaming. Nosotros hasta que no hemos lanzado Legion no hemos tenido una identidad de producto, pero sí que teníamos equipos con los que podías jugar. Ha habido gente que ha jugado con nuestros equipos pero es realmente cuando decidimos lanzar la marca Legion cuando subrayamos cuáles son ordenadores que son para jugar, vamos a desarrollarlos y a diseñarlos específicamente para el juego y los vamos a separar dentro de lo que es todo el portfolio de producto que tenemos con un diseño que además sea agresivo, con mucha luz etc.

Esto nos ayudó a poder entrar en el mercado. Entonces nos dimos cuenta de que si, que hay un mercado mucho más grande dentro de lo que es ese mercado del ordenador portátil super potente que te sirve para jugar pero con una estética que es muy sobria. En ordenador portátil nos vamos a equipos cada vez más finos, más delgados, con nuevos materiales, como el aluminio. Es lo que hemos hecho con la segunda generación de Legion, ha sido coger y hacer equipos que sean más delgados, que tiendan más al aluminio, que sigan manteniendo también la potencia y muy sobrios, hemos dejado un poco las lucecitas y todo este tipo de cosas para irnos muchísimo más a hacer un equipo que es diferente, tiene una estética renovada.

En Portugal somos número uno, en España todavía no, pero creo que nos ayudará esta política que estamos llevando en producto, de hacer un producto diferente y aun así austero a nivel estético.

Xataka: En el CES 2016 mostrasteis primera pantalla flexible que se enseñó al mundo en un producto, y que ahora la lleváis al portátil. ¿cómo os lleváis este concepto que es muy innovador, rompedor etc., a la gama profesional, por qué le ponéis la marca ThinkPad? A mi me llama la atención respecto a que yo me esperaba que fuera esto un Yoga

Miguel Hernández de Lenovo: [risas] Puede ser

Xataka: Es la gama que estrena el dos en uno, pero la pregunta importante más allá de la marca es ¿cómo convencerías o por qué estáis convencidos vosotros de que tiene sentido la pantalla flexible en términos de los sacrificios que exige un portátil que es todo pantalla? Ya tenéis experiencia en equipos sin teclado, en los que la pantalla es de tinta electrónica ¿tan bien os han ido?

Miguel Hernández de Lenovo: Sí tenemos el nuevo Yoga Book cuya segunda pantalla es de tinta electrónica.

Vemos que el “todo pantalla” es una tendencia dentro de lo que van a ser los dispositivos, ya no voy a hablar sólo de portátiles: un teléfono hoy en día es todo pantalla, el único tema es que ahora la tecnología nos permite coger esa pantalla y doblarla, cosa que hasta ahora no era posible. Entonces por un lado dispositivo “todo pantalla” y por el otro nosotros si tenemos experiencia a la hora de desarrollar productos que tienen dos pantallas, en este caso los Yoga Book que tienen una pantalla de tinta electrónica en la parte de abajo con un teclado que proporciona el efecto como si estuvieras tecleando, es decir, hay una reacción por parte de la pantalla, una pequeña vibración como si fuera un “clack” que lo que va a darte es la sensación de que sí que realmente estás tecleando sobre algo.

En estos momentos ahora lo que estamos es desarrollando ese producto que sea absolutamente una pantalla entera que lo podamos doblar y que marque esa tendencia que de momento estamos viendo en el mercado. Y ¿por qué ThinkPad? Porque ThinkPad son los mejores ordenadores que hacemos, no es que sea la gama alta, es la gama que además pasa más de 20 tests militares, es decir, pasan las mayores pruebas de estrés dentro de lo que son toda la colección de equipos que tenemos, las mayores certificaciones de calidad, caídas y derrames de líquidos

Xataka: Creí que me ibas a decir porque va a salir a precio de CEO y claro no queréis darle sustos al de consumo no?

[Risas]

Miguel Hernández de Lenovo: No, todavía no tenemos precio, estamos todavía desarrollando el producto, yo creo que será un producto que tardará todavía un poco en que lo veamos

Xataka: Bueno, el año que viene seguramente ¿no?

Miguel Hernández de Lenovo: Seguro

"Hace algo más un año, decíamos que pronto todo el mundo todo iba a estar jugando con unas gafas de realidad virtual, lanzamos Explorer y no, la gente no está jugando con gafas de realidad virtual"

Xataka: Tengo muchas preguntas alrededor sobre como Lenovo decide en productos innovadores, de toda esa parte de realidad aumentada, realidad virtual etc. ¿cuánto tiempo de vida le dais a estos experimentos? Es decir, si en dos años la realidad virtual no es un porcentaje importante de la facturación de Lenovo ¿os merece la pena seguir con ello? Y la segunda pregunta de todo este experimento porque veo muchos y muy diferentes

Miguel Hernández de Lenovo: Hace algo más un año, decíamos que pronto todo el mundo todo iba a estar jugando con unas gafas de realidad virtual, lanzamos Explorer y no, la gente no está jugando con gafas de realidad virtual. Ha sido pues un primer contacto con el mercado en el cual ves cómo el usuario final decide si una tecnología le vale para esto sí o no.

Pero lo que igual no nos esperábamos es que se abrieran muchísimos verticales dentro de lo que es industria o dentro de lo que es educación o segmentos profesionales que dicen “oye no perdona, yo si quiero realidad virtual o yo sí quiero realidad aumentada”. Hoy en día seguimos todavía sembrando, y regando y cuidando esa parte de la realidad virtual y aumentada como uno de los futuros negocios importantes de Lenovo, porque no solamente nos va a proporcionar el poder de servir dispositivos como pueden ser las gafas que ayer vimos, las Think Reality, o pueden ser Explorer o pueden ser las Daydream que tenemos con Google, sino que también en un momento dado ayer veíamos los ThinkCentre Nano unos ordenadores, unos PCs, lo que sería el PC de torre de toda la vida pero en un formato súper pequeño y compacto.

Imagínate que está distribuido dentro de lo que es una cadena de producción de una fábrica y está proporcionando información constantemente al operario que está, por ejemplo, poniendo la rueda en un coche, es decir, es una cadena de producción y simplemente le dice si la rueda la tiene bien colocada dentro de lo que es el eje y puede colocar los cuatro tornillos. Igual el negocio no está dentro de la parte de la gafa pero resulta que sí que está dentro del ecosistema de un negocio más inteligente, con empresas más inteligentes, que es lo que nosotros vemos de cara al futuro.

Las Lenovo Mirage Solo.

Xataka: Te quería trasladar una cosa que he visto en algún comentario, en general en vuestra gama alta de ThinkPad de Carbon del tipo que la variable calidad/precio suele estar poco compensada… que os habéis ido muy alto de precio. No se si es una tendencia que veis reflejada en ThinkPad pero no en Yoga o realmente esto responde a una realidad de la fabricación de ThinkPad todavía en EEUU en vez de en países donde es más barato fabricar… Vamos, el típico comentarista que te dice: “oye, es verdad que este portátil está muy bien, que tiene este precio, pero por este precio hay configuraciones alternativas, incluso puede ser que en Yoga, con gráficas, o con una memoria o con…” ¿Realmente pensais que ThinkPad, Carbon etc. están bien posicionado de precios, cómo lo defendéis, que valor añadido tienen?

Miguel Hernández de Lenovo: La gama ThinkPad y especialmente la gama X1, bien sea Yoga o bien sea el tradicional, son una serie de equipos que no se limitan solamente a Core i7, 16GB, 512SSD y conexión 4G, estamos hablando de un producto o unos ordenadores que están pasando una serie de tests que por ejemplo te permiten trabajar con ellos a 5.000 metros de altura, cuando con un ordenador portátil normal y corriente o con un IdeaPad por ejemplo, la fiabilidad que puedes tener a grandes altitudes no está 100% asegurada.

Puedes trabajar con unos rangos de variación de temperatura que es muy grande, dices “bueno, es que igual voy a trabajar con él en el Everest” no, pero igual sí en una cámara frigorífica, con lo cual te garantizamos que el equipo sí va a funcionar dentro de lo que son esos entornos. Nosotros al final en la parte de la gama alta, por decirlo así, no es que se le ponga el precio desde la idea de inflar este precio porque es gama alta, sino que obviamente lleva un desarrollo, lleva una serie de procesos, y lleva una serie de tests que se pasan, que tienen un coste y que hay que aplicarlos sobre el coste del producto. Además es el usuario o son las compañías en este caso las que nos van diciendo “oye pues no, mira yo prefiero que un X1 Carbon lo traigas con Core i7 en vez de traerlo con Core i5” que podría ser un poco más barato, por ejemplo. Y eso al final lo terminamos viendo con las ventas, hemos detectado que cuando hablamos de un X1 Carbon o cuando hablamos de un X1 Yoga, el comprador o el usuario que realmente está comprando este producto quiere lo mejor tecnológicamente que haya en el mercado.

Xataka: En el móvil han pasado las cosas diferente que en el PC, es decir, en el PC generalmente ha funcionado el método “soy un agregador”: cojo el Windows de uno, el Intel de otro, la gráfica de Nvidia, la SSD de Toshiba, lo meto todo, añado valor entendido por ejemplo por tu explicación de Carbon, todo lo que hacéis vosotros encima, pero que la esencia o el punto de partida es un agregador: DELL, Acer, Asus, Lenovo… Sin embargo en los móviles ha tendido a triunfar más un medio más verticalizado, es decir, cada vez o hago el sistema operativo (esto en portátil con Apple) pero además compañías como Samsung, Huawei han tendido a hacer su propio micro y cada vez más elementos. ¿Os planteáis cosas más allá de la configuración del ordenador a la última novedad? me refiero al tipo: oye, nos interesaría mover mucho más ARM porque dentro de cinco años podríamos tener micro Lenovo o nos interesaria mucho más Chromebook porque tiene sistema operativo open source ¿cómo leéis vosotros mismos en vuestra vulnerabilidad o vuestra buena posición?

Miguel Hernández de Lenovo: Al final Lenovo es una empresa global, y como empresa global operamos en más de 180 países. Nosotros trabajamos con Intel que es un gran partner pero también trabajamos con AMD que también lo es, y además trabajamos con Qualcomm, tenemos ya hoy en día en el mercado un equipo con procesador Qualcomm con 25 horas de autonomía, es un always ready, always connected.

Trabajamos por supuesto con Microsoft porque es un gran partner pero también trabajamos con Chromebook, de hecho somos numero uno en educación en la parte de Chromebook, con lo cual también trabajamos con Google. Como partner global nosotros lo que hacemos es trabajar con todos aquellos líderes de la industria de IT que lo que nos van a hacer es poder ayudar primero a que nosotros llevemos toda esa tecnología a usuarios finales, la materialicemos en un producto y la podamos llevar al mercado.

Xataka: De la parte más innovadora de productos de Lenovo si tu tuvieras que apostar por uno, es decir, mira toda esta parte que no es el portátil, la torre, el monitor... en toda esa parte, ya sea porque creas que va a funcionar mejor en el mercado o porque tu tengas un feeling especial, o estés interesado o que te ha gustado…

Miguel Hernández de Lenovo: Es difícil. Para mi en los smart devices hay una oportunidad de negocio muy grande en el canal ya que al final son asistentes que lo que van a ayudar es a hacer la vida más fácil a la gente, con lo cual se nos abren muchísimas posibilidades de negocio a la hora de poder desarrollar aplicativos para ayudar por ejemplo a gente mayor que vive sola en casa, o en verticales, como la sanidad en la que se va a poder hacer de una forma muy sencilla una skill o una app que te permita poder hacer una videoconferencia con tu médico y que en un momento dado pueda ver a través de por ejemplo un termómetro que pueda estar conectado o a través de un tensiómetro también conectado ver de una forma remota cómo te encuentras. Creo que es algo que realmente puede mejorar la vida de las personas y yo creo que realmente en la parte de los smart devices es algo donde yo sí creo y creo mucho.

Lenovo Smart Display

Xataka: Una pregunta con los smart devices porque recuerdo que hace dos años en un IFA, había una charla del CEO donde él hacía una gran apuesta de que Lenovo era una empresa de inteligencia artificial, pero luego yo veo la propuesta concreta de Lenovo smart devices y claro, Lenovo hace el hierro pero la capa del sistema que es Alexa y quien maneja la relación con el usuario, la relación con los desarrolladores, los modelos de negocio viables en Alexa, es Amazon. De alguna manera similar a como os posicionáis en pc, lo hacéis en smart devices y las oportunidades, tal y como tú las dices, están en esa capa de aplicativos, servicios etc y que de alguna manera repetís un poco el patrón.

P2: Somos una compañía que está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial y lo estamos haciendo no solamente desde el punto de vista de la analítica de datos sino también desde el punto de vista de infraestructuras, no nos olvidemos que nosotros tenemos toda la infraestructura de nuestro Data Centre Group o de Think Agile y Think Systems, toda la parte de Data Center de nuestra compañía que es super potente y lo que ayuda precisamente es a poder procesar todo ese tipo de datos, esos millones y millones y millones y millones de datos que no valen para nada si no los conviertes en información, es decir, tiene que haber siempre un proceso en la parte de atrás.

Si lo que me preguntas es no tienes un asistente como puede ser Alexa, o puede ser Google, o puede ser Siri, o puede ser Cortana, es verdad que Lenovo no lo tiene pero eso no quiere decir que nosotros en la parte de atrás no estemos trabajando en inteligencia artificial que pueda ayudar a que todos estos sistemas funcionen tal y como funcionan.