Realme quiere multiplicar por seis sus ventas en dos años: Madhav Sheth, CEO de Realme en Europa, nos explica cómo pretenden hacerlo

Realme llegó a España en octubre de 2019 y fue el primer país de Europa en el que aterrizó la compañía. Ahora tienen una presencia extendida en el continente y, según Counterpoint, es el fabricante de smartphones que más crece en el mundo.

Tienen planes ambiciosos de crecimiento, como alcanzar el Top 3 de smarthpones en España, o despachar 300 millones de dispositivos en 2023 en todos los países en los que operan (ahora apenas llegan a los 50 millones de unidades vendidas). A ello hay que añadir su expansión a su ecosistema de productos Tech Life, como los auriculares Realme Buds Air 2, el portátil Realme Book Slim, incluso hasta su aspiradora Realme TechLife Robot Vacuum.

Hablamos con Madhav Sheth, CEO de Realme en Europa y vicepresidente global de la empresa.

Madhav Sheth en su primer evento presencial en Madrid

Realme llegó decidió llegar a Europa primero a través de España en octubre de 2019. Unos meses más tarde llegó la pandemia global. ¿Cómo le ha ido a Realme en España y Europa desde 2019 a 2021? ¿Os ha frenado de alguna manera el coronavirus?

"No, no realmente. Nunca hemos reducido los costes de nuestra expansión y, de hecho, los hemos aumentado porque hemos contratado a mucha gente en cada país en los que estamos presente, desde marketing a todas las demás áreas. Queríamos asegurarnos de que no usamos la pandemia como excusa para reducir costes y, en su lugar, lo hemos visto como una oportunidad para seguir creciendo".

Es llamativo que en plena pandemia hayáis logrado crecer tan rápido con rivales tan potentes al lado como Xiaomi o Vivo. ¿Por qué crees que ha sido?

"Creemos que la tecnología no es vender logos, es vender especificaciones que resuelvan necesidades reales. La tecnología es para las masas, no para las clases, y ese es el principio que seguimos para desarrollar nuestros productos. Queremos que haya un producto de Realme para cualquier tipo de usuario".

Ahora que hay cada vez más gente vacunada y que la pandemia remite poco a poco, ¿qué crees que va a pasar en el mercado?

"Creo que definitivamente va a cambiar, y es una de las razones por las que estoy aquí en Madrid. Los encuentros personales, físicos, hacen que todo sea diferente. Ahora podremos conocer en persona a nuestros clientes, y esto es importante porque quizá hasta ahora entendían el producto y el precio, pero ahora podrán entender también la marca y nuestra visión".

De hecho, muchos de nosotros quizá conozcamos solo a Realme por los smartphones, pero ahora mismo tenéis relojes, aspirador e incluso un portátil. ¿Cómo planificáis vuestra estrategia de productos? ¿Por qué decidís lanzar un portátil y no otra cosa?

"Tenemos claro que vamos seguir con nuestra estrategia de 1 + 5 + T en todos los países en los que estamos presentes, es decir, primero aterrizamos en un territorio con nuestros smartphones. Arrancamos con smartphones de gama de entrada y media, y poco a poco vamos completando nuestro portfolio, con nuestro enfoque en desempeño y diseño. Queremos asegurarnos de que le damos al consumidor lo mejor de esas opciones por el mejor precio del mercado".

"El segundo paso es traer más productos del ecosistema, como relojes, televisores o nuestra Realme Pad. Más adelante, cuando el mercado está más asentado, el siguiente paso es traer productos de lifestyle, como nuestro TechLife Robot Vacuum".

¿Y cómo sabéis que productos de segmentos nuevos para vosotros son competitivos en el mercado si no tenéis experiencia previa?

"La competencia no va solo sobre el precio. La competencia va, entre otras cosas, sobre especificaciones. La tecnología no es vender un producto al precio que sea, sino vender una experiencia a un precio determinado. Sabemos las expectativas que tiene la comunidad sobre un producto y en torno a un rango de precio concreto. Lo que tratamos de hacer es ofrecer diferentes opciones a los usuarios para que puedan elegir la que más les conviene en función de esa expectativa de precio que tienen".

"Creemos en la economía de escalas. Si logramos que una tecnología sea masiva, entonces el coste para los consumidores va a ser mucho menor"

¿Cómo planeáis convencer a la gente que compre un portátil de una marca que quizás ni conozcan?

"Es por esa misma razón por la que quiero que los consumidores tengan la oportunidad de probar nuestros productos antes de comprarlos, y estamos trabajando con socios en España para poder hacer demos en tienda. Pero, sobre todo, mirando las cifras tan sólidas que tenemos en el mercado smartphone y las buenas experiencias que están teniendo nuestros usuarios, estamos seguros de que querrán probar otros productos nuestros que no sean smartphones".

Tener un portfolio de productos cada vez mayor implica tener también cada vez más competidores. ¿Sois capaces de competir en tantos frentes?

"Creo que la competencia es extremadamente importante para el mercado. No creo que debamos estar preocupados por ninguna marca de la competencia. En nuestro caso hace que nos esforcemos aún más por ofrecer la mejor tecnología al mejor precio. Si no existiera la competencia, una empresa podría vender cualquier tecnología a cualquier precio, y eso sería malo para todos".

Os referís al Realme GT como vuestro "flagship killer", y en nuestra review vimos que es muy bueno en potencia, autonomía y tasa de refresco, pero podría hacer mejor en cámaras y sonido. ¿Quizá el precio de ser bueno en todo es precisamente ser más caro? ¿Planeáis subir más los precios de vuestros teléfonos en el futuro?

"Todo depende de la tecnología. Nunca tomamos decisiones en torno al precio, sino a la tecnología que queremos incorporar. Por ejemplo, queríamos lanzar una pantalla con 120 Hz, o la compatibilidad con nuestra carga magnética o MagDart. Una vez que tenemos clara la tecnología, entonces vemos a qué precio podemos ofrecerla".

"Creemos en la economía de escalas. Si logramos que una tecnología sea masiva, entonces el coste para los consumidores va a ser mucho menor".

¿Qué nueva tecnología crees que va a ser de gran impacto para los consumidores próximamente?

"Cualquiera que sea útil y práctica, porque eso hace que la tecnología perdure y se use a lo largo del tiempo. Para mí, son los dos pilares fundamentales para cualquier nueva tecnología".

¿Como por ejemplo?

"Cualquiera que ahorre tiempo al consumidor. Por ejemplo, nuestras soluciones de carga rápida, con las que puedes cargar un teléfono por completo en 14 minutos. Ese es el tipo de valor que queremos llevar a los consumidores".

¿Cómo ves el futuro de los relojes inteligentes y de los wearables? ¿Cómo crees que deben evolucionar?

"Ya han evolucionado bastante, y mucha gente los está utilizando para hacer deporte, por ejemplo, aunque sea para contar los pasos, y creo que habrá más y más cosas que la gente va a empezar a hacer con los wearables. Creo que el foco de desarrollo de los wearables debe centrarse en la velocidad de la experiencia de usuario, que puedas hacer más cosas y más rápido".