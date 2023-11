Qualcomm va a por todas contra Intel y Apple: éste es su plan para conquistar al usuario de PC y móvil

Tras una presentación en la que Qualcomm desveló sus nuevos procesadores de cara a dominar el segmento smartphone y PC de 2024, quedamos con el vicepresidente de la compañía y responsable de computación, Alez Katouzian, para que nos respondiera algunas preguntas relacionadas con Qualcomm y con los Snapdragon X Elite y Snapdragon 8 Gen 3, los dos procesadores de nueva hornada destinados a dominar el segmento de los portátiles y de los smartphones. Dadas las especificaciones de los chips, y lo que pudimos probar, el relevo generacional de Qualcomm tiene aptitudes.

Un año más, Hawaii sirvió como marco incomparable para celebrar el Snapdragon Summit, el acontecimiento más importante para Qualcomm. Como es costumbre, la empresa desveló sus primeras espadas de silicio. Y no sólo en lo que respecta al SoC para smartphones, que el Snapdragon X Elite apunta a ponérselo muy difícil a los Apple M3. Aprovechando que acudimos al evento, pudimos entrevistar al responsable de de computación: Alez nos respondió amablemente a todas y cada una de las preguntas. Incluso intentamos traernos el Snapdragon Summit desde Maui hasta Barcelona, lastima que la propuesta no terminase de cuajar.

La IA generativa por bandera

Alez Katouzian en el Snapdragon Summit

La IA generativa fue una constante en todo el Snapdragon Summit: gran parte de la keynote, demostraciones y charlas giraron en torno a las capacidades de la NPU integrada en los dos chips, el Snapdragon X Elite para PC y el Snapdragon 8 Gen 3 para Android. Le preguntamos a Alez sobre lo que más destacaría de su uso uso en ordenadores.

"Si voy a crear una presentación, y empiezo desde cero, tengo que averiguar el tema del que voy a hablar, cada palabra que elija tiene que ser exacta, las imágenes que use deben ser precisas. Con la IA obtengo una base que tal vez me ahorre el 50% de mi tiempo. U obtengo el documento que quiero crear ahorrándome la mitad del trabajo".

Ahorro de tiempo y de costes; lo que redunda en una experiencia más agradable en la interacción con la máquina. También más sencilla: "No tienes que descubrir cómo lanzar una aplicación para hacer una tarea, no tienes que hacer una búsqueda para encontrar algo en la máquina o en la nube privada: le das acceso a tu IA y traerá todos esos datos para ti". Que los nuevos procesadores sean capaces de ejecutar modelos de lenguaje de forma nativa, con eficiencia y con rapidez no es la única ventaja, según Alez: "la interacción con la máquina ya no es que hagas clic con el ratón, o lances una app o busques algo: puedes hablar convirtiendo la interfaz en humana".

Las ventajas sobre el papel están claras, pero también se vislumbran las desventajas: dada la facilidad para falsear el contenido, preguntamos sobre si debería existir algún límite a la hora de utilizar la IA. "Estamos trabajando con los desarrolladores de apps para conseguir que sean más seguras o puedan autentificar algo para ti: así sabrás si es una imagen verdadera, si es falsa o si es despectiva. Intentamos ser compatibles tanto con el fabricante final como con el desarrollador de aplicaciones". En cuanto a la relación con las reguladoras gubernamentales, Alez Katouzian es tajante: "nos pondremos en conformidad con todas ellas".

Elevando las capacidades de cámara en el smartphone

El Snapdragon 8 Gen 3 supone un gran salto en prestaciones y eficiencia sobre el papel; con el habitual incremento en potencia con respecto a generaciones previas. Aparte de la ya mencionada Inteligencia Artificial generativa, el SoC que aspira a dominar el 2024 en Android lleva las capacidades de la IA a la cámara. Como pudimos ver en el Summit, Qualcomm quiere que las apps de cámara ofrezcan una experiencia creativa de gran nivel con independencia del fabricante del smartphone.

"La cámara es la característica número uno para vender el teléfono, una buena cámara es, probablemente, más importante que cualquier otra cosa"

El Snapdragon 8 Gen 3 afianza su compromiso con la fotografía computacional incluyendo numerosos procesos y herramientas a nivel de ISP, como la captura segmentada de la escena: el procesado divide por capas la imagen para permitir la aplicación de cambios a zonas muy concretas. Como nos explicó Alez: "puedes hacer una diferencia de color, lograr que algo sea más brillante o más oscuro, puedes conseguir que la imagen sea mejor para ti en un segmento concreto. Finalmente, cuando todos los segmentos se juntan, será justo lo que querías".

Si bien apreciamos un gran esfuerzo en evolucionar la fotografía en los smartphones a nivel de SoC, nos choca lo poco que después aprovechan los fabricantes toda esa tecnología de Qualcomm. "Hay proveedores de software independientes que se interponen entre nuestra tecnología y el smartphone final de los fabricantes", nos cuenta Alez. Al final, es el fabricante quien decide qué opciones entrega al usuario. "En cualquier caso, ya sea a través de un proveedor independiente, a través de un desarrollador de aplicaciones o a través del fabricante, todos prestan mucha atención a las capacidades de IA que tenemos a nivel de ISP".

¿Y si Qualcomm invirtiese en la fabricación de sus chips?

Snapdragon X Elite

La empresa es líder en procesadores para móviles y otros dispositivos; como auriculares, ordenadores, gafas VR y hasta coches. Eso sí, Qualcomm no fabrica dichos procesadores, de ello se encarga principalmente TSMC; aparte de Samsung: Qualcomm divide los procesos entre ambas fábricas. Y se encuentra muy cómoda con esta dualidad, nos lo confirma Alez: "nosotros tenemos la capacidad de movernos de una fábrica a otra, somos una de las pocas compañías de semiconductores que puede moverse de nodo de vanguardia a nodo de vanguardia".

Qualcomm repite proceso de fabricación en 4 nm, tanto para el Snapdragon 8 Gen 3 como para el Snapdragon X Elite. Teniendo en cuenta que Apple lo ha puesto todo en los 3 nm de TSMC, la pregunta era obligada. "Lo que queremos es que el proceso madure, no deseamos entrar temprano en una tecnología de proceso muy avanzada y con una pendiente muy alta en el rendimiento por oblea". Alez dibuja sobre su libreta una especie de parábola esquematizando el aprovechamiento de la producción y el coste de invertir en un nuevo proceso. "Si entráramos hoy en los tres nanómetros, con la pendiente que tenemos en móviles, sería muy difícil aprovechar cada oblea".

"Queremos cierta madurez en el proceso antes de entrar, los cuatro nanómetros es un punto muy, muy bueno para nosotros en este momento. Muy buen punto. Luego averiguaremos cómo pasar a tres nanómetros sin problemas".

Dada la envergadura de Qualcomm en el segmento de los semiconductores, y con sus anteriores problemas en el abastecimiento de chips punteros, le preguntamos a Alex Katouzian si sería factible que Qualcomm asumiera el papel de TSMC o Samsung y fabricase también las obleas de silicio. "Si analizas una fundición no es sólo comprar máquinas y pasar obleas, la construcción del edificio es extremadamente propietaria, extremadamente compleja". Y recalcó: "la ingeniería mecánica es extremadamente compleja. No mucha gente sabe cómo hacer estas cosas". Nos quedó claro que Qualcomm no tiene previsto plantar cara a TSMC, Samsung o Intel: "creo que mantenernos sin fábricas es una buena posición para nosotros: así tenemos la capacidad de ir de un lugar a otro".

RISC-V, una opción a futuro para Qualcomm

La empresa está invirtiendo esfuerzos en RISC-V junto con Google, se perfila un cierto interés por independizarse de ARM. Aprovechamos el final de la entrevista para preguntárselo a Alez. "RISC-V es algo en lo que queremos concentrarnos para incorporarlo a la mezcla. Creo que tener RISC-V es bueno para el mercado porque supone una solución alternativa que aportamos al segmento de CPU integradas. Tienes buenas opciones para que todos elijan".

¿Qualcomm ve RISC-V como una verdadera alternativa a sus núcleos Kryo u Oryon o más destinada a chips de menores capacidades? "Es difícil decirlo, pero tenemos ingenieros trabajando en RISC-V y averiguaremos en qué productos encaja mejor con nuestros socios del ecosistema. Y a medida que pase el tiempo, averiguaremos y decidiremos qué es lo mejor para nosotros: si usar RISC-V o ARM".

