"No creo que debamos confiar en el reconocimiento facial para abrir la puerta de nuestra casa": Fred Potter, CEO de Netatmo

Netatmo se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en el desarrollo de dispositivos conectados para el hogar, y que con sólo ocho años de vida ya ha logrado importantes hitos. Por ejemplo, a finales de 2018, fueron adquiridos por Legrand, una enorme multinacional francesa fundada a inicios del siglo pasado y que actualmente tiene presencia en todo el mundo, siendo toda una referencia dentro del campo de las instalaciones eléctricas residenciales e industriales, ¿cómo le ha sentado esto a una compañía relativamente nueva y "moderna" como Netatmo?

Ahora durante nuestra visita el CES 2019, tuvimos oportunidad de entrevistar a Fred Potter, CEO y fundador de Netatmo, con quien charlamos de diversos temas, que van desde su integración con Legrand, hasta el cómo es estar dentro de este competido mercado de los dispositivos para smart homes.

Es raro ver a una compañía francesa, creada en 2011, competir contra gigantes como Amazon o Google. ¿Cómo surgió Netatmo?

Creo que desde un inicio tuvimos una visión muy certera de cómo debe ser una smart home, es decir, que en una casa inteligente se necesitarían muchos productos diferentes. Por ejemplo, contando a Legrand, actualmente hay más de 100.000 productos, porque esa es la cantidad de productos que necesita el mercado. Pero por el otro lado tenemos el caso de Google, Apple o Amazon, quienes se enfocan en una cantidad limitada de productos clave.

Ahora mismo no nos interesa hacer todas las variaciones ni tener todas las variantes que se necesitan en los hogares alrededor del mundo, por lo tanto, en Netatmo nos enfocamos por el momento en en el mercado europeo, en hacer los productos correctos que se adapten bien a los hogares europeos, como termostatos con certificaciones para el mercado francés, o uno con especificaciones más para el mercado alemán, así como diferentes aplicaciones para cámaras de seguridad. Con esto, pudimos crear un negocio sostenible en algunas categorías en el mercado europeo y así es como logramos hacer crecer la empresa, evitando la confrontación y la competencia directa con Google, Amazon y Apple, ya que además todos nuestros productos son compatibles con Amazon Alexa, Google Home y Apple HomeKit, y así es como ellos ven mayor valor en nosotros, haciendo este trabajo en conjunto.

¿Nos puedes compartir algunas cifras de ventas y la posición de Netatmo en el mercado?

No, nunca compartimos cifras de ventas. Pero te puedo comentar que por ejemplo nuestro termostato inteligente es el número uno en Francia. También somos el número uno en Italia y creo que también somos el número uno en España, pero no estoy seguro. Somos el número dos en el Reino Unido. Así que tenemos una posición bastante fuerte en muchas regiones de Europa.

Y a día de hoy, ¿cuál consideras que ha sido el mayor éxito de Netatmo y su mayor fracaso?

Oh... yo diría que nuestro mayor éxito, que es una de las razones por las que seguimos vivos, es que todos los productos que lanzamos han encontrado un mercado que los recibe, por lo que nunca hemos tirado dinero en I+D. Nuestros ingresos están bastante equilibrados entre la división de meteorología, la de calefacción, la de seguridad y, por lo tanto, cada vez que lanzamos un producto nuevo, éste no viene a reemplazar el producto actual, ya esto no se trata simplemente de aumentar la cantidad de productos que vendemos y por lo tanto aumentar la cantidad de dinero.

En cuanto a fracasos, alguna vez tuvimos algunos problemas para compartir vídeo en nuestra plataforma, donde tuvimos algunos fallos y algunos errores, pero afortunadamente siempre hemos podido solucionarlos.

Todos nos sorprendimos cuando se anunció que Legrand compró Netatmo en noviembre pasado. ¿Cómo han sido estos primeros meses de integración?

Muy intensos. Ahora mismo estoy trabajando más, ya que todavía conservo mi cargo en Netatmo, pero ahora también tengo un puesto en Legrand. Creo que lo que es muy interesante es la calidad del proyecto industrial que tenemos al unirnos a Legrand. El proyecto de Netatmo con Legrand, la visión de la casa inteligente es realmente interesante y es un desafío que estoy dispuesto a tomar, todos los colegas de Legrand nos han recibido con los brazos abiertos.

¿Crees que ambas compañías tienen cosas en común? Porque hablamos de Legrand, una multinacional con ideas más tradiciones, mientras que Netatmo es más una startup con ideas modernas.

Sí, aunque éramos una startup de 250 personas, así que creo que tuvimos algún tipo de madurez. Legrand es una compañía muy grande, pero es una organización muy bien administrada y no muy compleja. Cuando estuve con el CEO de Legrand todos fueron muy accesibles, así que creo que es una empresa cuya cultura no es muy diferente a la nuestra y tenemos una visión conjunta sobre el proyecto industrial.

Tus productos son compatibles con Alexa, Google y Apple, los tres principales ecosistemas. ¿Qué desafíos presenta diseñar dispositivos que funcionen en todos ellos?

Oh, es un trabajo muy grande, tenemos que cumplir con muchas certificaciones y hay muchos idiomas que adaptar, por lo que definitivamente necesitamos ser muy organizados para hacer eso y es todo un desafío. Pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque esas empresas están impulsando la adopción (del hogar conectado), con gastos y presupuestos en marketing centrados en explicar al consumidor sobre el beneficio de la casa inteligente, algo en lo que nunca hubiéramos podido invertir por nuestra cuenta. Entonces, sí, es complejo y difícil, pero está ayudando mucho al mercado, y al final todos salimos beneficiados de esta labor.

En este momento, ¿quién consideras que es tu mayor competidor?

Nuestro mayor competidor es un dispositivo no conectado. Nuestro mayor competidor es alguien que entra a una tienda en España y compra un termostato de hace 10 años en lugar de comprar un termostato Netatmo. Esta es nuestra mayor competencia y debemos explicar todos los beneficios de nuestro producto al consumidor.

Ok ¿Y qué opinas de Nest? Estamos hablando de una compañía que tiene todo el poder de Google detrás.

Nest tiene una fuerte presencia en Estados Unidos, pero no creo que su presencia en Europa sea muy fuerte.

¿Cuál será la siguiente categoría de productos conectados en la que planean entrar?

Tendrás que venir al próximo CES. Lo siento.

Cuando hablamos de hogar conectado es inevitable hablar también de seguridad y privacidad. Aquí hay muchos usuarios con dudas acerca de tener un dispositivo que escucha o ve todos los días lo que pasa en su hogar. ¿Qué hace Netatmo con toda esa información?

El compromiso que tenemos con nuestros clientes es que usamos los datos del dispositivo lo menos posible y son sólo para tener un mejor desempeño de nuestros productos. No le damos otro uso a los datos que no sea el asegurarnos de que nuestros productos funcionan bien y el cliente está teniendo una gran experiencia. No tenemos planes de usar estos datos para cualquier otra cosa, ese es el compromiso que tenemos y como sabes, debido a la GDPR tenemos que explicar qué hacemos con los datos, y esto es lo que hacemos.

De acuerdo, entonces, ¿los datos solo están en Netatmo, no los comparten con nadie más?

Lo primero que intentamos es tener la menor cantidad de datos posible, por ejemplo, no guardamos vídeo, no almacenamos las transmisiones de vídeo de nuestras cámaras, todo el procesamiento de la cámara se realiza localmente dentro de la cámara y no nos interesa tener toda esa información que no necesitamos. Entonces, lo primero que hacemos es intentar tener la menor cantidad de datos posible, en algo que llamamos "privacidad por diseño", no tenemos los datos, y luego, cuando los tenemos, es solo porque los necesitamos para que el producto pueda funcionar correctamente.

Vi su nuevo producto, el timbre con vídeo inteligente, y vi que sólo captura la imagen. Hace unos días Ring, que ahora es parte de Amazon, anunció una nueva patente que nos muestra un posible timbre con reconocimiento facial. ¿Veremos algo similar en Netatmo?

Nosotros tenemos dispositivos con reconocimiento facial, pero sólo para cámaras que se usan en el interior del hogar, porque creemos que en interiores es un buen lugar para usar reconocimiento facial. Creo que usar el reconocimiento facial para abrir la puerta es una mala idea porque hoy día todavía puedes engañar a estos sistemas, y por eso no creo que debamos confiar en el reconocimiento facial para decidir la apertura de la puerta de nuestra casa. Entonces, no es porque no tengamos la tecnología, sino porque no creo que debamos basar la decisión de abrir una puerta únicamente al reconocimiento facial.

¿Cómo convencerías a un usuario de que su próximo dispositivo debe ser "inteligente" y conectado, cuando este usuario aún no tiene confianza en este tipo de productos?

Siempre tratamos de explicar qué hacemos con los datos, tratamos de mostrar todos los beneficios del producto, y lo que un dispositivo Netatmo va a hacer, como que sus vidas sean más cómodas, con un uso de energía más eficiente y con mayor seguridad. Estas son las tres claves de nuestros productos y siempre tratamos de explicarlas con claridad.

¿Crees que estamos preparados para tener toda nuestra casa conectada?

No toda la casa, sólo algunos productos en los que tiene sentido, y esto es algo muy importante, ya que sólo debemos intentamos dotar de conectividad a un producto cuando tiene sentido. Por ejemplo, la calefacción tiene sentido, la seguridad tiene sentido, parte de la comodidad tiene sentido, pero no todos los productos en tu casa tienen que estar conectados. Tu tostadora no tiene que estar conectada.

Algunas empresas de seguridad nos advierten que el próximo gran ataque será en los dispositivos IoT. ¿Qué piensas de esto?

Que es un escenario probable y debemos trabajar para asegurarnos de que nuestros productos sean lo más seguros posibles.

¿Estarías a favor de una regulación que garantizara la seguridad en los dispositivos y plataformas de IoT?

En general, no estoy a favor de una regulación, ya que creo que debe ser una característica base de cada marca. Creo que dentro de cinco o diez años la razón por la que se elegirá una marca y no otra es por la seguridad que pueda ofrecer. Entonces, no creo que necesitamos una regulación para entender que la seguridad es importante.

¿Cómo te imaginas que será la casa conectada en los próximos cinco años?

Creo que lo que veremos es una mayor adopción. Actualmente, menos del 10% de los hogares europeos tienen un producto conectado. Con el tiempo este porcentaje se incrementará para luego cruzar el 50% y terminará llegando a todas partes. Así que lo que veo es que en el futuro sólo tendremos una mayor adopción de lo que es una casa inteligente.