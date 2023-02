Rusia recortará su producción de petróleo: es una señal, sobre todo, de que las sanciones están funcionando

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se reunió con Zelenski en Kiev el pasado 2 de febrero. En la rueda de prensa posterior a la reunión, la líder comunitaria mostró su apoyo al presidente ucraniano, afirmó que la economía rusa estaba sufriendo las consecuencias de las sanciones e informó de la intención de Bruselas de tener listo, para el día 24 de febrero, día en el que comenzó la invasión, un décimo paquete de medidas contra el Kremlin.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas ruso comunicó la semana pasada que los ingresos fiscales del petróleo y el gas en enero disminuyeron a su nivel más bajo desde agosto de 2020, según informó Reuters. Además, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak informó el pasado 10 de febrero de los planes de Rusia para reducir su propia producción de petróleo a partir de marzo, según comunicó la agencia de noticias rusa TASS.

Reducción a partir de marzo. El recorte será de 500.000 barriles diarios, es decir, un 5% de la producción total de crudo ruso. Además, Novak, que fue Ministro de Energía entre 2012 y 2020, señaló que esta reducción era voluntaria -descartando que fuera una consecuencia de las sanciones occidentales- y que servirá para “contribuir a la restauración de las relaciones mercantiles”.

No se vende a quien se adhiera al tope de precios. En este sentido, Novak justificó esta decisión en la negativa rusa de vender petróleo a aquellos países que “directa o indirectamente se adhieren a los principios del tope de precios”. Así, el Kremlin, que según el viceprimer ministro ruso está consiguiendo vender el volumen total de su oro negro, reducirá su producción a partir del mes que viene.

Decisión sin contar con la OPEP Plus. Por otro lado, según el propio Novak y fuentes consultadas por TASS, esta decisión del Kremlin no ha sido consultada con nadie, ni siquiera con la OPEP Plus, la organización que agrupa a los países de la OPEP con otros diez países productores de petróleo entre los que se encuentran países como Rusia, Kazajistán, México y Omán y que controla el 90% de las reservas probadas de petróleo según Forbes.

Riesgo de fluctuaciones en el mercado. Esta cuestión es relevante porque en octubre de 2022, la OPEP Plus anunció un recorte de la producción de petróleo de dos millones de barriles diarios, reduciendo así la oferta con el objetivo de estabilizar el precio del barril de Brent en aquel momento. En este sentido, el recorte anunciado por Aleksander Novak provocaría un decrecimiento de la producción rusa respecto a la referencia establecida por la organización, según informó el periodista británico Stanley Reed en un artículo publicado por The New York Times el pasado 10 de febrero.

Ello podría provocar un aumento de los precios. Eso es, de hecho, lo que sucedió la semana pasada después de que se hiciera pública la decisión de Moscú de reducir su producción de oro negro: el precio del barril de Brent aumentó un 2,5%, alcanzando los 86,6 dólares.

Consecuencia de las sanciones occidentales. Algunos analistas han interpretado este movimiento del Kremlin como la prueba de la eficacia de las sanciones occidentales contra la economía rusa. En este sentido, expertos de ClearView Energy Partners, compañía investigadora del sector energético, afirmaron en un artículo publicado recientemente por Axios que la decisión supone un “hito” y que, con ella, Rusia está dirigiendo hacia sí misma su propia arma empleada contra Occidente.

Otra lectura: mera apariencia. Sin embargo, el hecho de que en 2022 Rusia aguantara eficazmente las sanciones, llegando a aumentar la producción de petróleo mediante la diversificación de ventas a países asiáticos como India y China, hace que otros expertos sean más cautos. En este sentido, Richard Bronze sugirió en The New York Times que el Kremlin puede estar buscando dar la sensación de que la reducción de la producción no es consecuencia de las sanciones occidentales, y que tiene todo bajo control.

Exceso de petróleo. Por otro lado, hay quien cree que esta decisión puede estar relacionada con la abundancia de petróleo disponible por parte de Rusia en las últimas semanas: “El exceso es tan grande que tiene que recortar los precios para encontrar demanda más estable”, afirmó Craig Kennedy, investigador de Estudios Rusos y Euroasiáticos en el Davis Center, afirmó en declaraciones a The New York Times.

A pesar de todo. En cualquier caso, la mayoría de expertos señalan que las últimas sanciones occidentales han trastocado los planes de Moscú en relación a sus exportaciones de petróleo, todo ello a pesar de las dudas de muchos expertos acerca de los ingresos totales obtenidos por el Kremlin en este sector.

El Banco de Rusia, vigilante. De hecho, la gobernadora del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, dio una rueda de prensa el pasado 10 de febrero en la que expresó la incertidumbre sobre cómo afectarán las sanciones en sus previsiones económicas. Aunque es pronto para saberlo, la capacidad de Rusia para instrumentalizar la energía y usarla frente a los países occidentales podría estar afectada.

Imagen: iStock