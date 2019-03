Por qué el agua caliente puede llegar a congelarse antes que la fría: esta es la explicación del efecto Mpemba

Antes de explicaros el siguiente fenómeno, viene bien aclarar una cosa: las leyes de la termodinámica se cumplen y el agua fría normalmente se congela más rápido que el agua caliente. Sin embargo y aunque parezca contraintuitivo, se viene observando desde hace siglos que no siempre se cumple este hecho y bajo ciertas circunstancias, el agua caliente se congela antes que la fría.

Aristóteles fue el primero en registrar este fenómeno, pero no fue publicado como observación científica hasta el año 1969 por Erasto Mpemba. Precisamente debido al apellido del científico nacido en la Tanganica británica se conoce a este fenómeno como el efecto Mpemba. Un curioso efecto que recientemente está teniendo repercusión debido a un nuevo viral denominado "boiling water challenge" y consiste en lanzar al aire agua hirviendo para ver como se congela rápidamente y se transforma en nieve.

La historia del efecto Mpemba es particularmente curiosa. A principios de los 60, el joven científico comentó en clase que el helado se congelaría más rápido si antes de meterlo en el congelador se calentaba. Toda la clase se rió, pero después el profesor Dr. Denis G. Osborne probó el experimento por si mismo y supuestamente funcionó.

Entre los dos acabaron dejando patente que el tiempo que tardaba en congelarse el agua era más corto si partíamos de 90 grados centígrados que no desde 25ºC. El propia Mpemba reconocía en el paper publicado que "puede parecer ilógico, pero estoy seguro que es un hecho que ocurre".

