China recurre a la energía nuclear para estimular su economía. Invertirá 28.000 millones de dólares en 11 reactores

China es indiscutiblemente una potencia en energía nuclear. Lo es si tenemos presente que tiene la misma cantidad de reactores nucleares que Francia en operación: 56. Solo EEUU supera a estas dos naciones con sus 94 reactores nucleares activos. No obstante, la ambición en este ámbito del país liderado por Xi Jinping es mucho mayor que la de Francia. Y es que China está construyendo 30 reactores más y planea poner a punto otros 37. Presumiblemente no tardará en medirse de tú a tú con EEUU en este ámbito.

Aun así, esta no es la única razón por la que este país asiático se ha colocado en la vanguardia de la energía nuclear. Su mejor baza es su capacidad de innovación. En junio de 2023 la Administración China de Seguridad Nuclear dio el visto bueno al reactor de sales fundidas y torio, bautizado como TMSR-LF1. Esta máquina es la primera de su clase en todo el planeta, y presumiblemente entrará en operación este año.

Este reactor nuclear se encuentra en el complejo industrial Minqin de la provincia de Gansu, en el norte de China. Tiene una potencia de 2 megavatios térmicos (MWt), y, aunque no será el primer reactor nuclear de cuarta generación en actividad, y tampoco el primero que utilizará torio como combustible, sí será el primero de sales fundidas que empleará este elemento químico. No obstante, la ambición de este país asiático no termina aquí; ya planea construir un reactor de sales fundidas y torio de más capacidad para 2030.

China va a poner en marcha cinco nuevos proyectos de energía nuclear

El Gobierno chino ha aprobado cinco nuevos proyectos de energía nuclear en las provincias de Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Guangdong y en la región autónoma de Guangxi. La Administración de Xi Jinping ha confirmado que esta medida persigue consolidar su apuesta por la energía nuclear y reforzar su economía con el propósito de alcanzar su objetivo de crecimiento económico anual. Sea como sea lo importante es que estos cinco proyectos conllevan la puesta a punto de 11 nuevos reactores nucleares cuyo coste conjunto alcanzará los 28.000 millones de dólares.

Durante los últimos cinco años China ha incrementado año tras año su presupuesto dedicado expresamente a la inversión en energía nuclear

He Zhaohui, un analista de la consultora Guolian Securities, ha confirmado que "el incremento de la aprobación de nuevos proyectos de energía nuclear está destinado a impulsar el crecimiento de los proveedores de equipos y los operadores". Esta declaración se ampara en el hecho de que desde 2019 el Gobierno chino no había aprobado la construcción de tantos reactores nucleares de forma conjunta. No obstante, y es importante que lo tengamos en cuenta, durante los últimos cinco años China ha incrementado año tras año su presupuesto dedicado expresamente a la inversión en energía nuclear.

Actualmente China opera 55 plantas de energía nuclear, pero lo más impactante es que el 50% de los reactores que están en construcción reside en este gigantesco país asiático. El otro 50% se lo reparten entre 15 países, por lo que 30 reactores están siendo puestos a punto en China y otros tantos en el extranjero, pero muy repartidos. Un apunte interesante: el país liderado por Xi Jinping se ha propuesto alcanzar la neutralidad de carbono en 2060, y para lograrlo el Gobierno ha confirmado que apostará cada vez con más intensidad no solo por la energía nuclear, sino también por los parques eólicos y solares.

Imagen | Atomic Energy of Canada Limited

