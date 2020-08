Alquiler de paneles solares a Tesla Solar: cuándo sale rentable (y cuando no)

Tesla anunció el año pasado que ofrecía una nueva modalidad de instalación de paneles solares, dentro de la división que procede de la compra de SolarCity, la que fuera en su día la principal empresa instaladora de paneles solares en hogares de EEUU. La alternativa que propone Elon Musk, en lugar de comprar los paneles, es alquilarlos.

La cuantía parece modesta: 100 dólares por la instalación y 50/65 dólares mensuales. Este esquema permite ahorrar, siempre según Tesla, entre 80 y 650 dólares al año según el Estado y el consumo eléctrico. Parece una buena alternativa ya que no hay que realizar fuertes desembolsos, pero vamos a comprobar si estos números encajan con la realidad.

Generación de eléctricidad

Lo primero que hay que hacer para ver el ahorro que se podría obtener en la factura eléctrica es determinar la generación de electricidad que producirán dichos paneles. La modalidad de 50/65 dólares mensuales da derecho a una instalación con una capacidad de generación de 3,8 kW de potencia. Según Tesla Electrek esto permite producir de media al año de 9 a 12 kWh de energía al día. The Verge, en cambio, indica que la generación sería de 10 a 14 kWh al día. Y SolarReviews tiene estimaciones por Estado, que daría de 12 a 18 kWh en los Estados en los que esta opción está disponible.

Es importante comprobar si estos números son ciertos. Es complicado de saber ya que los Estados en los que se ofrece esta opción son variados (Arizona, California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey y Nuevo México) con distintas horas de luz tanto por la latitud como por el clima. Pero no son desencaminados: dispongo de datos de una instalación de placas solares con una potencia de 1,6 kW en Madrid, y la media anual ronda los 7 kWh (unos 9-10 kWh en verano, unos 4-5 kWh en invierno).

Aceptando que estos datos son correctos ahora hay que calcular el ahorro de energía que esto supone. El precio de la energía en EEUU depende de cada Estado. El más caro de la lista cubierta por Tesla es Connecticut, donde el kWh ronda los 18,5 céntimos, seguido de Massachusetts con 18,30 y luego California con 16,70. Nueva Jersey está a 13,28, Arizona 10,95 y Nuevo México 9,43.

Esto significa que el ahorro anual en coste de la electricidad en cada Estado quedaría según la siguiente tabla. Hay que tener en cuenta que estamos asumiendo que todos lo Estados cuentan con leyes que permiten la compensación, es decir, que la energía no consumida y vertida a la red es devuelta al usuario cuando no hay suficiente producción. Al menos en California existe este sistema.

Estos cálculos (que ponemos a continuación en una tabla), realizados con los datos que proporciona Tesla sobre la producción , contrastan con las propias estimaciones de Tesla que son claramente superiores (la segunda tabla). En muchos casos el cliente estaría perdiendo dinero o teniendo pírricas ganancias. Los precios de electricidad que hemos usado para realizar los cálculos son los precios medios en 2018, puede que hayan subido pero desde luego no tiene pinta de que vaya a variar tanto como para las estimaciones que ofrece la compañía de Elon Musk. Esto sin tener en cuenta que el contrato de alquiler con Tesla permite que estos suban el precio en cualquier momento.

Por tanto podemos concluir que este sistema de alquiler solo tiene sentido en Estados con la electricidad muy cara o con previsiones de fuerets subidas, exceptuando California, que tiene electricidad cara pero Tesla ha puesto un coste mensual de alquiler más alto en dicho Estado (65 dólares en lugar de 50 dólares). Además este sistema tiene otro inconveniente: si una vez que está instalado el usuario se da cuenta de que está perdiendo dinero, quitarlo tiene un coste de 2.500 dólares, con lo que al final la inversión puede ser nefasta. ¿Cuántos años de facturas eléctricas son 2.500 dólares? Eso sí, Tesla permite dejar de generar electricidad y pagar en cualquier momento, siempre que no se desinstalen los paneles. Es la desinstalación lo cuesta dicha cantidad.

Estado Ahorro factura luz (estimación Electrek) Ahorro total teniendo en cuenta el alquiler mensual de los paneles (estimación Electrek) Ahorro factura luz (estimación The Verge) Ahorro total teniendo cuenta el alquiler mensual de los paneles (estimación The Verge) Ahorro factura luz (Estimación SolarReviews) Ahorro total teniendo cuenta el alquiler mensual de los paneles (Estimación SolarReviews) Arizona $360 a $480 -$240 a -$120 $340 a $560 -$200 a -$40 $730 $130 California $550 a $730 -$230 a $131 $610 a $855 -$170 a $250 $1040 $260 Connecticut $605 a $810 $6 a $210 $670 a $940 $70 a $340 $820 $220 Massachusetts $600 a $800 $1 a $200 $670 a $935 $70 a $335 $810 $210 Nueva Jersey $440 a $580 -$160 a -$20 $485 a $680 -$115 a $80 $610 $10 Nuevo México $310 a $415 -$290 a -$190 $345 a $480 -$255 a -$120 $615 $15

¿Tendría sentido en España?

¿Tendría sentido un sistema así en España? Realicemos de nuevo los cálculos. Es verdad que es algo más complicado debido a que hay muchas diferencias de producción entre el norte y el sur (no solo por la inclinación del sol sino por los días nublados), pero podríamos asumir que la producción estaría en el rango de los 10-20 kWh al día.

El precio medio de la electricidad en España está en el rango de 10 a 13 céntimos por kWh, más IVA (lo que lo deja en 12 a 16 céntimos por kWh). Y, desde hace poco, la ley permite la compensación, es decir, que lo que se vierte cuando hay excesos se compensa en la factura. Aunque todavía no está en marcha en breve lo veremos funcionando y esto permite aprovechar totalmente la generación solar. Eso sí, la compensación es mensual, si un mes no se está en casa no se recupera el mes siguiente.

Obivando estos inconvenientes vamos a hacer de nuevo el cálculo asumiendo que el coste mensual de un sistema así fueran 50 euros al mes. En este caso el ahorro mínimo sería 438 euros al año y el máximo 1.168 euros. Si le restamos los 600 euros de alquiler de los paneles al año nos sale un ahorro de -162 euros a 568 euros al año. Seguramente en zonas soleadas saldría bien y en zonas con menos sol no tanto. De nuevo el problema es el coste de quitar el sistema si al final las cuentas no eran del todo exactas.

De todas formas hay otra forma de hacer estos cálculos: mirar la factura eléctrica. La factura eléctrica en España es algo complicada, pero si se entiende bien es posible estimar los ahorros de instalar placas solares. Aunque la factura parezca abultada una parte es simplemente el coste de la potencia contratada, mientras que el resto es la energía consumida. Por tanto aunque no se consuma nada la factura nunca quedaría a cero. Para ahorrar algo con un gasto mensual de 50 euros mensuales (el coste de alquiler de los paneles) la factura mensual de la casa donde se instalaran debería ser aproximadamente el doble, 100 euros al mes. Si no, el coste total sería mayor que al principio. Pero habría que revisar las facturas individualmente y ver si efectivamente se están consumiendo de 300 a 500 kWh al mes, que es lo que cuestan 50 euros de electricidad. Os adelanto que es bastante consumo a no ser que haya mucho aire acondicionado o calefacción eléctrica.

Tesla sigue recomendando comprar

Lo cierto es que a pesar de esta modalidad Tesla sigue recomendado comprar los paneles. Esta es una opción para aquellos que no pueden permitirse realizar un desembolso grande. Y lo cierto es que tienen razón. El coste de instalar los paneles de 3,8 kW es de 9.500 dólares, lo cual significa que una persona que alquile llegará a ese gasto al cabo de 16 años. Como los paneles tienen una vida útil de 25 años, el cliente que alquila está desperdiciando dinero, podría obtener energía "gratis" nueve años más si comprara en lugar de alquilar. Claro que siempre que pudiera afrontar esa compra, ya que financiando el periodo de amortización podría ser superior. Y que también está el coste de la oportunidad, invertir en paneles impide hacer otras inversiones que podrían ser más rentables.

En definitiva, este modelo que ofrece Tesla ofrece unas rentabilidades muy justas, tanto que podría no ser rentable. Por otro lado permite generar energía de una forma más sostenible, cosa que quizá mueva algunas conciencias incluso si la inversión no es tal, sino un gasto.

Actualización : En el artículo original dijimos, erróneamente, que la estimación de Tesla para la instalación de los 3,8 kW de placas solares produciría al día entre 9 y 12 kWh al año. Esto no era un dato de Tesla sino una estimación de Electrek. Hemos decidido mantener dichos datos y añadir otras estimaciones más optimistas. También hemos rectificado la producción en España para hacer más alto el caso optimista. Gracias a Ángel Jiménez por : En el artículo original dijimos, erróneamente, que la estimación de Tesla para la instalación de los 3,8 kW de placas solares produciría al día entre 9 y 12 kWh al año. Esto no era un dato de Tesla sino una estimación de Electrek. Hemos decidido mantener dichos datos y añadir otras estimaciones más optimistas. También hemos rectificado la producción en España para hacer más alto el caso optimista. Gracias a Ángel Jiménez por la indicación