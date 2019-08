Tesla quiere darle nueva vida a su negocio de energía solar y ahora permitirá alquilar paneles desde 50 dólares al mes

Cuando Elon Musk decidió comprar SolarCity lo hacía porque se trataba de la compañía más importante de energía solar en Estados Unidos, la cual cual contaba con diversos planes para adquirir sus productos y alianzas con tiendas minoristas. A tres años de esta adquisición, Tesla Solar, la división que nació tras la compra de SolarCity, pasó de tener el primer puesto al tercero en Estados Unidos, y aquí ni el ambicioso techo solar de Tesla ha ayudado a frenar esta caída.

Por poner un ejemplo, durante el segundo trimestre de 2019, Tesla Solar sólo tuvo 29 MW de nuevas instalaciones, mientras que sus competidores SunRun y Vivint Solar tuvieron 103 MW y 56 MW respectivamente. Elon Musk sabe de esto y ahora busca darle la vuelta por medio de un relanzamiento de su negocio de energía solar, el cual ahora contempla la posibilidad de alquilar los paneles por apenas 50 dólares al mes y sin contrato de permanencia a largo plazo. Una estrategia con la que busca impulsar este negocio que ahora mismo no está atravesando su mejor momento.

Se trata de una estrategia arriesgada con la que buscan aumentar la cuota de instalaciones. En la base se trata de un modelo que ayudó a SolarCity a crecer hace unos años, aunque en aquel entonces también se cobraba parte de la energía que generaban. Cuando Tesla se quedó con SolarCity también eliminó esta forma de comercialización y ahora la trae de vuelta con un ambicioso giro.

Esta nueva opción contempla que usuarios en Arizona, California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey y Nuevo México, en Estados Unidos, puedan alquilar una instalación de paneles solares desde 50 dólares al mes, 65 dólares en California, lo cual incluye un sistema de 3,8 kW que produce una media de 9-12 kWh al día, según Tesla. Aquí el usuario sólo tendrá que desembolsar 100 dólares por la instalación, reembolsables cuando el usuario decida cancelar, y Tesla se hará cargo de todo.

No hay contrato a largo plazo y el usuario puede cancelar cuando lo desee, de hecho se ofrece la posibilidad de cancelar para dejar de pagar la cuota mensual, lo que llevaría a Tesla a desconectar el sistema pero no a desinstalar los paneles, ya que para esto el usuario tendrá que pagar 1.500 dólares.

Según Tesla, así queda la tabla de precios y ganancias de acuerdo al estado.

A modo de comparativa, este mismo sistema de 3,8 kW tiene un precio de 9.500 dólares, donde se incluyen paneles e instalación, Y ahora con este sistema de alquiler el usuario sólo tendría que pagar 100 dólares iniciales y 50 dólares cada mes.

Tesla también ofrecerá sistemas de mayor tamaño con 7,6 kW y 11,4 kW, pero el precio mensual dependerá del estado. El objetivo aquí es claro, ya que Tesla busca ofrecer una forma de generación de energía renovable sin que el usuario tenga que desembolsar una fuerte cantidad de dinero, aunque esto represente un riesgo para la rentabilidad de la compañía, ya que están apostando porque no haya cancelaciones y las cuotas mensuales puedan pagar a largo plazo las instalaciones.

