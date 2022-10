Un aerogenerador gigantesco ha roto el récord de generación de energía en un día. Y España comparte el mérito

Récord energético, en renovables y con participación española. Siemens Gamesa presume de haber alcanzado una marca histórica con su prototipo offshore SG 14-222 DD, un aerogenerador con el que ha logrado producir 359 megavatios-hora (MWh) durante un lapso de 24 horas. “¡La mayor potencia que una turbina haya producido jamás durante ese período!”, presume la firma hispano-alemana.

Por si el dato no fuera ilustrativo, sus técnicos precisan que sería electricidad suficiente para recorrer 1,8 millones de kilómetros en un coche eléctrico de tamaño mediano; vamos, más o menos el equivalente a cubrir más de 900 veces un trayecto de ida y vuelto entre Santander y Málaga.

La gesta la ha protagonizado una de las turbinas más grandes del mundo, la SG 14-222 DD. La compañía precisa que tiene una capacidad nominal de 14 megavatios y está diseñada para la eólica ofsshore. Con un rotor B108 de 222 m de diámetro y palas reciclables de 108 m, alcanza un área de barrido de 39.000 metros cuadrados (m2). Gracias a esas cifras, Siemens Gamesa calcula que la turbina puede ofrecer un 25% más de AEP (producción anual de energía) que su predecesora.

El récord lo ha alcanzado además con menos de un año de actividad a sus espaldas. La empresa arrancó la instalación de su enorme prototipo en el centro de pruebas de Østerild, Dinamarca, en septiembre de 2021, donde empezaba a generar energía poco después, en diciembre. El objetivo es que su producción en serie arranque ya en 2024. Para completar el retrato, sus responsables estiman que puede generar la energía necesaria para alimentar un año a 18.000 hogares.

Si has echado cuentas probablemente te habrás dado cuenta de que los 359 MWh de los que presume Siemens Gamesa superan la capacidad nominal de 14 MW de la que informa la propia compañía en la ficha técnica de la turbina. ¿Cómo es eso posible? Básicamente por su sistema Power Boot, que le permite aumentar la producción hasta los 15 megavatios.

A record has been set by our SG 14-222 DD offshore prototype! 💪 The turbine has produced 359 megawatt-hours within a 24-hour time period - the most power one turbine has ever produced over this duration and enough energy to drive 1.8 million km in a mid-sized electric car! pic.twitter.com/zPuzIeW4CA