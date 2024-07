La SEPI Digital arranca: el Gobierno aprueba la empresa pública de tecnología de los 20.000 millones de euros

La gran empresa pública de tecnología española empieza su andadura. El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la nueva Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida popularmente como 'SEPI Digital'. Esta organización será la encargada de unificar todas las inversiones en sectores como la inteligencia artificial, los chips o la ciberseguridad.

20.000 millones de euros. Es la cantidad marcada para la SETT. Una enorme cantidad de recursos que proviene principalmente de otros tres proyectos de los fondos europeos.

12.000 millones de euros pertenecen al PERTE Chip. 4.000 millones pertenecen al Fondo Next Tech para nuevos proyectos tecnológicos y 1.700 millones pertenecen al Hub Audiovisual.

Promesa de "más velocidad". En un comunicado, el Ministerio para la Transformación Digital explica que la SETT se va a "adaptar al liderazgo de la administración a la velocidad que marca el ritmo del avance tecnológico y económico". No es casualidad que el Gobierno apunte al ritmo y la velocidad, pues en un sector tan cambiante como la tecnología es uno de los requisitos imprescindibles.

Préstamos o inversión directa. El dinero de la SEPI se canalizará a través de dos formas. Por un lado mediante préstamos y subvenciones a las empresas y entidades de los sectores que se quieren promover. Por otro lado la SEPI también invertirá directamente para crear nuevas infraestructuras o participar en empresas críticas, como las de semiconductores o microelectrónica.

A la espera de un director. Una vez ha arrancado la SEPI Digital, durante los próximos días se elegirá a un director. Esta elección no se hará por concurso público, sino que será designado a través del consejo rector.

Y no nos olvidemos de Telefónica. En mayo se completó la compra del 10% de Telefónica por parte del Estado. Esta SEPI Digital será la encargada de gestionar esta participación, una por la cual se ha invertido unos 2.285 millones de euros.

