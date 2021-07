Realidad aumentada en publicidad: así funciona la tecnología que adapta lo que vemos en el deporte según donde se emita

Es el mismo partido, pero la publicidad que se ve en las vallas es diferente. Desde hace muchos años, los espectadores de las retransmisiones deportivas se han acostumbrado a que alrededor del partido haya publicidad a lo largo de la línea. Desde el fútbol hasta el baloncesto, pasando por otros deportes de equipo. Pero lo que parece totalmente integrado en el campo, en realidad varía según el canal, servicio o país donde se emita.

La publicidad deportiva ha ido evolucionando y las vallas rotativas con el logo de la marca que se repite son un formato con múltiples ventajas, como apuntan algunos expertos. Para aprovechar al máximo este espacio, hay compañías que ofrecen lo que se denomina como 'Parallel Ads', tecnología de realidad aumentada que adapta en tiempo real lo que se ve. Un formato que sorprende por lo bien integrado que queda el resultado y que se utiliza desde años en LaLiga y MediaPro.

Una de las empresas que ofrece esta tecnología es AGS (Appario Global Solutions). Su publicidad virtual se utilizó por ejemplo en la final de la FA CUP. ¿Cómo funciona? Lo que se hace es crear un nuevo anuncio en el posprocesado. Su tecnología permite hasta cuatro transmisiones simultáneas, con anuncios en las vallas LED y basándose en una única cámara.

Las personas del estadio verán la valla vacía, pero el vídeo capturado por la cámara permitirá introducir estos anuncios paralelos, mostrados en tiempo real y adaptados a cada retransmisión.

I just learned augmented reality advertisement is a thing now. 🤯Because why should you sell ad space only once, when you can sell it per TV channel, streaming service, country etc?😬 pic.twitter.com/8NfFrI0ZLP