Orange Bank llega a España: una banca 100% móvil con la que esperan llegar a un millón de clientes en diez años

Orange dijo a finales de octubre que su banca online llegaría a nuestras fronteras a finales de noviembre, y la operadora francesa no ha faltado a su promesa. Orange Bank aterriza en España, convirtiendo al país en el segundo en el que este servicio está disponible, después de Francia, y con una oferta que lo apuesta todo al móvil.

Se trata de un servicio para clientes de Orange y, de acuerdo al grupo, "permitirá a sus clientes disfrutar sin coste y sin compromisos de una cuenta corriente con IBAN español, una cuenta de ahorro con remuneración del 1% TIN para depósitos de hasta 20.000 euros y una tarjeta de débito". Como oferta de lanzamiento, la operadora ha anunciado también algunos descuentos en su tarifas que conoceremos a continuación.

Todo desde el móvil

Orange ya adelantó en su momento que su idea era desarrollar una banca moderna, basada en la nube y con la biometría como sistema para garantizar la seguridad del servicio. La compañía recibió en abril la autorización del Banco de España para operar en nuestras fronteras y su plan para entrar en el sector de la banca online ya se ha materializado.

Orange Bank es eminentemente móvil. Los clientes de Orange que opten por su servicio podrán hacerlo todo desde una app "con un interfaz nativo" en iOS y Android que permitirá, explican desde la operadora, realizar las operaciones del día, consultar gastos, pagar con Apple Pay, mover sus ahorros entre las cuentas, realizar transferencias SEPA gratuitas y gestionar la tarjeta. Eso incluye, por ejemplo, congelarla o activarla. Cualquier problema o duda referente al servicio se resolverá mediante un chat integrado en la app que comunicará al cliente con un agente.

Mediante la función "Grupos" los usuarios podrán pagar gastos compartidos, como una cuenta familiar de Spotify

Otra de las funciones incluidas en la app es el servicio de "Grupos", que permite compartir gastos entre varias personas. En Orange han puesto algunos ejemplos, como hacer un bote para un viaje e incluso pagar de forma conjunta las suscripciones compartidas a servicios, como podrían ser una cuenta de Netflix o una cuenta familiar de Spotify.

Las operaciones se podrán firmar usando los sistemas de biometría del smartphone, véase reconocimiento facial o lector de huellas, "sin necesidad de recordar contraseñas complejas" y "cumpliendo en todo momento con la normativa bancaria". Y es que de acuerdo a Narciso Perales, Director General de Orange Bank, "uno de nuestros valores diferenciales radica en ser un banco que no viene de la banca". Sigue Perales, afirmando que "el banco móvil comienza a ser el principal canal de relación bancario, y Orange quiere jugar un papel relevante en este nuevo escenario con una oferta competitiva".

El servicio se lanza en un pack que incluye una cuenta corriente sin comisiones por mantenimiento ni permanencia y una tarjeta de débito MasterCard gratuita y válida en todos los cajeros del mundo que permite retirar dinero hasta tres veces al mes sin coste en la zona euro. Asimismo, se incluye una cuenta de ahorro con una rentabilidad del 1% TIN en depósitos de hasta 20.000 euros. Orange Bank también dará acceso a una línea de crédito de hasta 10.000 euros a las que los clientes podrán acceder previa evaluación. Por el momento solo está disponible para clientes de Orange como marca, no como grupo, por lo que por ahora no lo podrán contratar los clientes de Jazztel. Próximamente sí se podrá.

La tarjeta MasterCard permitirá sacar dinero de cualquier cajero de la zona euro hasta tres veces al mes sin coste

En cuanto a los descuentos, y siempre como promoción de lanzamiento, Orange Bank descontará 30 euros en la siguiente factura del servicio móvil o convergente, es decir, en las tarifas Go y Love. Destacan que "estos servicios irán evolucionado en los próximos meses" y que Orange "irá incorporando novedades que beneficiarán a sus clientes". En el comunicado no se ha hecho referencia a cuándo los no clientes de Orange podrán abrir una cuenta, aunque anteriormente se dijo que se podría en algún momento de 2020.

Un millón de clientes a diez años

De izquierda a derecha: Narciso Perales, Director General de Orange Bank y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.

Cuando anunciaron la llegada de Orange Bank a finales de octubre la operadora hablaba de "una penetración de Orange Bank en el 10% de los clientes españoles", que ascienden a unos 15 millones. En el caso francés, Orange Bank ya cuenta con unos 500.000 clientes, 20.000 nuevas captaciones mensuales y un 17% en cuota de pagos móviles, según la propia empresa, siendo un servicio que busca una mayor fidelidad de los clientes.

En la rueda de prensa la compañía ha aprovechado para desvelar sus previsiones a largo plazo. Orange espera contar con un millón de clientes en 10 años y llegar a la rentabilidad en menos de cinco años. Para ello promocionarán el servicio en la red tiendas de Orange y online. En una primera fase se anunciará en 25 tiendas propias de Orange y esperan implantarlo en toda la red Orange en el primer trimestre de 2020.