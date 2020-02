No es bitcoin, es Tesla: las acciones suben tanto que ni los analistas se aclaran a la hora de llamarlo una burbuja

Hace un año una acción de Tesla valía 312,89 dólares. Hoy esas acciones valen 870 dólares, pero ayer llegaron a superar los 900 dólares. En 12 meses la valoración de mercado de la empresa de Elon Musk se ha triplicado, y hay quien habla desde hace tiempo de una burbuja a punto de explotar.

Craig Irwin, analista de Roth Capital, afirmaba en la CNBC que "no puedo lo que está pasando con esta maldita acción. Es una locura". Hay quien afirma que Tesla podría tener ingresos de un billón de dólares antes de que termine la década, y la fiebre se ha contagiado a los inversores: unos ganan y otros, los que están vendiendo en corto y preveían caídas en picado, lo están pasando realmente mal.

La relación de los usuarios de Tesla con sus productos es singular: hay pocas empresas que generen ese "amor" entre sus usuarios, y eso se nota también en unas acciones que no han parado de crecer de valor en los últimos meses.

To those who say that the current $TSLA stock price is nothing but a huge bubble as Tesla only sells some 350K cars while GM, Ford, VW sell many millions I say this:



Mobile phones sold in 2008:



Nokia: 468M

Apple: 11M#disruption