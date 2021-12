Life360, la empresa que compró Tile, lleva meses vendiendo los datos de ubicación de 33 millones de niños y sus familias

La aplicación de seguridad familiar Life365, que comparte la ubicación de otros dispositivos en tiempo real y es usada por muchos padres para saber dónde están sus hijos, ha estado vendiendo millones de datos de localización de sus usuarios en los últimos años, según ha revelado la ONG The Markup y han adelantado los compañeros de Applesfera.

The Markup investiga el uso que las empresas hacen de la tecnología en la sociedad, y ha descubierto recientemente que Life365, con 33 millones de usuarios en todo el mundo, ha estado vendiendo los datos de ubicación que ayuda a recopilar con su tecnología a intermediarios que, a su vez, los venden a empresas relacionadas con la publicidad digital y el marketing.

Tras dar con esta información, The Markup preguntó al respecto a su CEO, Chris Hulls, quien les dijo que la venta de datos es una parte importante de su negocio, ya que les permite mantener los servicios básicos de Life360 sin coste para los usuarios. También explico que esa información se vende anonimizada y que no la comercializan con determinados clientes, como agencias gubernamentales o aseguradoras. Y subrayó que los usuarios pueden deshabilitar la opción de que la compañía venda sus datos en la configuración de privacidad.

Además, la política de empresa de Life360 establece que no venden datos de ubicación de menores de 13 años.

Sin embargo, la investigación ha revelado que esos datos anonimizados de los que habla Hulls se pueden relacionar fácilmente con las personas de las que provienen, dada la precisión de la herramienta, y que nada impide que las empresas que comprar los datos a Life360 los revendan a terceros. De hecho, una de las empresas que compra información a esta app, X-Mode, trabaja habitualmente con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entre los clientes de la aplicación en este segmento también se encuentran Arity, SafeGraph o Cuebiq.

Según revela The Markup, Life360 ingresó 16 millones de dólares por venta de datos en 2020, lo que supone en torno al 20% de su facturación anual. Y otros 6 millones de dólares adicionales por un acuerdo de colaboración con Arity. Por lo tanto, casi un tercio del total de sus ingresos vinieron de negocios relacionados con la comercialización de datos.

Las dudas con Tile

El caso de la venta de datos de ubicación de niños y sus familias se ha conocido apenas unas semanas después de que Life360 anunciase la compra de Tile, una tecnológica estadounidense que comercializa dispositivos de rastreo que los usuarios pueden agregar a sus llaves, mochilas o los collares de sus mascotas para localizarlos mediante una app.

Ahora, tras conocerse la venta de los datos de la app de Life360, queda la duda de qué hará la empresa con su reciente adquisición. Hasta el momento, la política de privacidad de Tile especifica que la empresa “recoge datos de ubicación exclusivamente para proporcionar una ubicación precisa. No compartimos datos a menos que tú nos lo pidas y no vendemos estos datos ni los usamos para publicidad”. Hulls ha asegurado a The Markup que no piensan comercializar la información de los usuarios de esta empresa.

Life360 anunció la adquisición de Tile hace dos semanas por 250 millones de dólares, aunque no se espera que la compra se haga efectiva hasta comienzos de 2022.