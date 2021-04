AirTags y Tile son un ejemplo más de que el control de Apple expulsa a competidores de su ecosistema

Tile lo tiene muy negro. Los pequeños localizadores que permiten encontrar objetos extraviados tenían su encanto, pero se han visto sacudidos por el lanzamiento definitivo (y largamente esperado) de los Apple Airtags.

A nivel funcional no hay grandes diferencias: son dos dispositivos prácticamente idénticos que hacen básicamente lo mismo. ¿El problema? Que Apple está en más de 1.000 millones de dispositivos con los que aprovechar esos dispositivos localizadores. A ver quién es el guapo (con o sin Tile) que puede competir con eso.

El planteamiento de los AirTags no tiene nada de novedoso, pero eso no es importante: la empresa de Cupertino siempre ha sabido aprovechar ideas "viejas" en productos que refina y lanza como si fueran nuevos. Lo que hacen los AirTags lo hacían ya los dispositivos de Tile (y de otros fabricantes), pero la diferencia está en el ecosistema Apple.

The Tile versus Apple argument is interesting because it's not about the tags at all - it's about the phone. Apple is doing things with Bluetooth on your iPhone that third party apps can't. There are battery life & privacy benefits to that - but also anti-competitive effects