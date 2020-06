Just Eat Takeaway adquiere Grubhub por 7.300 millones de dólares: su desembarco en EE.UU. tras consolidarse en Europa

Es oficial Just Eat Takeaway ha acordado adquirir Grubhub por 7.300 millones de dólares. Un gigante de la comida a domicilio que busca hacerse aún más gigante y de paso entrar en uno de los mercados donde aún no tenía presencia, el estadounidense, donde Grubhub es precisamente uno de los grandes.

En un comunicado oficial la compañía ha anunciado el acuerdo para crear una de las empresas de comida de entrega a domicilio más grande del mundo. La más grande fuera de China, indican ellos mismos.

El acuerdo pasa por que Just Eat Takeaway pague un total de 75,15 dólares por cada acción de Grubhub. El total serán 7.300 millones de dólares por toda la compañía. También implica que el actual CEO de Grubhub, Matt Maloney, junto a dos directores más de la compañía se sumen a la junta directiva de Just Eat Takeaway.

De momento el acuerdo aún debe ser aprobado por los accionistas de ambos grupos, así como reguladores y otros intermediarios. En todo caso, esperan que la operación se cierre para principios de 2021.

Previa a la adquisición por parte de Just Eat Takeaway uno de los candidatos más sonados era Uber para combinarlo con su servicio Uber Eats. Este acuerdo no llegó a producirse por temor a los reguladores y posible monopolio que surgiese de ahí, al ser ambas compañías estadounidenses y con presencia en el país. Just Eat Takeaway sin embargo ni es estadounidense ni tiene presencia en Estados Unidos.

La consolidación de Just Eat Takeaway

La historia de Takeaway se remonta al año 2.000, cuando la compañía fue fundada en Países Bajos. Desde entonces poco a poco ha ido penetrando en diferentes mercados europeos, bien al modo tradicional o bien a base de adquirir otras empresas de comida a domicilio. La última gran integración es con Just Eat (de ahí el nombre combinado ahora). El servicio británico fue adquirido por Takeaway en enero de este año por 7.800 millones de dólares para consolidarse como el gigante de la comida a domicilio en Europa.

Otras compras por europa recientes de Takeaway son 10bis en Bélgica, BGmenu en Bulgaria o Liferheld y Foodora en Alemania. Just Eat por su parte también ha ido creciendo a lo largo de los años, en España precisamente se hicieron con La Nevera Roja en 2016. Actualmente el grupo tiene presencia en gran parte de Europa, Australia, Israel, Nueva Zelanda, Canadá, México y Brasil. Pronto también en Estados Unidos.

En cuanto a Grubhub, es uno de los tres grandes del mercado americano junto a DoorDash y Uber Eats. Grubhub cuenta con alrededor del 30% del mercado de EE.UU, mientras que sus rivales DoorDash y Uber Eats con un 37% y un 20% respectivamente. Un año atrás precisamente Grubhub protagonizó una particular polémica al crear webs para sus restaurantes asociados sin que estos lo supieran.

Las empresas de comida a domicilio se han vuelto en todo un éxito en los últimos años, con la promesa de comer mucho más barato que en el restaurante. Más aún ahora con la situación de confinamiento global, que ha restringido la presencia en restaurantes o incluso prohibido.

